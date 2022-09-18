Члены СПЧ просят разъяснений об отправке заключенных на войну

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте России попросили генерального прокурора Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенных, которые направляются воевать в Украину, освобождают из мест лишения свободы.

В обращении, которое подписали члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе, говорится, что, согласно широко распространяемой информации, «сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции». Об этом, в частности, говорилось и в передаче «Бесогон» на телеканале «Россия-1». В обращении отмечается, что, по закону, заключенного могут освободить или на основании помилования президентом, или условно-досрочно по решению суда, или по амнистии решением Госдумы (амнистия в России в последнее время не объявлялась). Авторы письма не понимают, на каком из этих оснований освобождают заключенных для участия в войне в Украине, если информация об их отправке на войну верна.

В последние недели неоднократно публиковались сообщения о том, что заключенных российских колоний, прежде всего строгого режима, где содержатся осужденные за тяжкие преступления, вербуют для участия в войне в Украине в составе так называемой «ЧВК Вагнера», причем вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, которого связывают с этой организацией. На прошлой неделе было опубликовано видео из колонии с участием человека, чрезвычайно похожего на Пригожина, который обещал заключенным помилование за отправку на фронт. Он сам не подтвердил и не опроверг, что на видео именно он, но отметил, что вопрос стоит так или в войне будут участвовать «ЧВК и зэки», или дети задающихся вопросами о правомерности действий вербовщиков россиян.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова со ссылкой на свои источники утверждает, что на войну было завербовано уже более трех тысяч заключенных, многие из них погибли. ФСИН и другие ведомства вербовку не комментировали.