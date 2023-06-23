«Вагнер» создаёт на оккупированных территориях «военную полицию»

ЧВК «Вагнер» вербует людей с опытом работы в спецподразделениях МВД России для службы в военной полиции на оккупированных украинских территориях, сообщает издание «Вёрстка». За такую работу обещают выплачивать 240 тысяч рублей в месяц и дополнительные премии.
Журналисты обнаружили на странице ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте» объявление о том, что компания набирает на работу бывших сотрудников СОБРа, ОМОНа и ГРОМа, и что работа эта «ориентирована на задержания, оперативные и комендантские функции». Сотрудник «Вёрстки» связался по указанному в объявлении телефону с вербовщиком, который и рассказал, что речь идёт о «военной полиции», главные функции которой – «выявлять диверсионно-разведывательные группы», допрашивать членов ДРГ и проводить «оперативное следствие».
Кроме того, набранным сотрудникам нужно будет следить за тем, чтобы на вверенных им территориях не было воровства, мародёрства и пьянства. Вербовщик по имени Денис подчеркнул, что полиция будет следить и за солдатами российской армии.
«Минобороновца поймать – это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи», – заявил он, добавив, что у новой структуры «есть все полномочия». Кем они даны – вербовщик не уточнил.
Ранее в ответ на приказ министра обороны России Сергея Шойгу подписать всем российским военным формированиям, не входящим в состав ведомства, контракты с Минобороны, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет этого делать. Попутно он в очередной раз обвинил Шойгу в том, что тот «не может нормально управлять воинскими формированиями».
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования. В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК «Вагнер».