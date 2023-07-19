ЧВК «Вагнер» намерена создать в Беларуси «вторую армию мира»

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появилось видео выступления руководителей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наемниками. Предположительно, оно снято в Беларуси, когда именно – точно неизвестно.

На видео Пригожин и Уткин заявляют, что вагнеровцы временно останутся в этой стране, а затем вернутся в Африку и, возможно, на фронт в Украине. Попутно они собираются сделать из белорусских вооруженных сил «вторую армию мира» и обещают выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооруженных конфликтов.

При этом Пригожин вновь подверг критике действия российского командования в Украине. «Сейчас то, что происходит на фронте, – это позор, в котором нам не нужно участвовать», - сказал он.

Видео снято в сумерках, на нем не видно лиц говорящих, но их можно опознать по голосам. Как уточняет издание «Важные истории», это первое публичное появление Пригожина с 26 июня и первое публичное появление Дмитрия Уткина (его позывной «Вагнер» дал название ЧВК) в целом.

23-24 июня наемники ЧВК «Вагнер» под руководством Пригожина совершили вооруженный марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК «Вагнер» перебазируется в Беларусь.

Мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» пишет, что только за 18 июля в Беларусь прибыли три колонны ЧВК «Вагнер» на гражданских автомобилях численностью 1400-1500 человек. Всего с 11 июля численность прибывших в Беларусь наемников может достигать 2500 человек. Личный самолет Пригожина регулярно летает в эту страну.

По сообщению белорусской службы Радио Свобода, сейчас на территории палаточного лагеря, развернутого неподалеку от белорусского города Осиповичи, находятся не менее 485 автомобилей и автобусов разной вместимости. Тяжелой военной техники там не наблюдается. Ранее Минобороны России заявляло, что ЧВК «Вагнер» завершила передачу российской армии своих вооружений – более двух тысяч единиц военной техники, а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наемники «Вагнера» будут обучать белорусских военнослужащих.

В среду белорусская погранслужба отменила временный пограничный контроль на границе Беларуси и России, введенный 5 мая. Пропускные пункты убраны. Неясно, связано ли это решение с передислокацией ЧВК «Вагнер».

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наемников «Вагнера», считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. В Польше приняты дополнительные меры по охране границы. Украинские военные утверждают, что пока не наблюдают дополнительных угроз в связи с передислокацией наемников.