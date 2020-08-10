ЦИК: Александр Лукашенко - 80,23%, Светлана Тихановская 9,9%

ЦИК Белоруссии 10 августа огласил результаты выборов президента. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 избирателя – 80,23%, за Светлану Тихановскую голоса отдали 574 312 человек – 9,90%.

6,02% белорусов проголосовали против всех.

"Данные будут уточняться но не думаю, что существенным образом изменятся", – заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Накануне в Минске сразу после закрытия избирательных участков произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими, которые вышли на улицы, выступая против объявленных властями итогов выборов. По оценкам белорусских медиа, на улицы вышли около 20 тысяч человек, была выведена военная техника. ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На одном из проспектов толпу протестующих протаранил автозак. Есть как минимум двое пострадавших, один из них – тяжело. В ГУВД Мингорисполкома ДТП с участием автозака не подтвердили:

По результатам государственного экзитпола у Лукашенко 79,9%, у Тихановской – 6,8%. По предварительным результатам экзитпола на зарубежных участках за Светлану Тихановскую проголосовал 71% избирателей.

Стихийные акции протеста также начались у посольств Белоруссии в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, где большинство желающих не успели проголосовать.

Немногочисленные независимые наблюдатели (на участки допустили далеко не всех), работая в страны, сообщали о многочисленных нарушениях: сотрудники комиссий не пускают их внутрь (наблюдать приходится через окна снаружи здания или стоя на улице возле клумб), вызывают милицию в ответ на жалобы и даже задерживают.