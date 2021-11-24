Новости
CIT: к границе с Украиной свозят военную технику «в настораживающем количестве»
Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной.
Исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. «Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей», - говорится в публикации.
По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако если она будет происходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.
Исследователи согласны с оценками разведок, что «готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года».
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.
- Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
- 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года.
Другие новости дня
Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»
Высокий суд Лондона признал клеветническими девять утверждений о миллиардере Романе Абрамовиче из книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».
В книге, в частности, утверждалось, что Абрамович купил лондонский футбольный клуб «Челси» по распоряжению Владимира Путина, целью которого было «признание и влияние» в Великобритании, а также предоставил президенту России доступ к своему состоянию. В противном случае оно якобы перешло бы государству, а сам миллиардер оказался бы в тюрьме.
Представители ответчика, издательства HarperCollins, настаивали, что утверждения, которые Абрамович счел клеветой, были лишь выражением мнения. Однако лондонский суд решил, что в книге они поданы как факты.
Вместе с тем Высокий суд Лондона постановил, что три из четырех отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не дискредитируют ее.
Книга бывшей корреспондентки Financial Times в Москве Кэтрин Белтон «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» вышла в Великобритании в апреле прошлого года.
После ее появления в продаже российские бизнесмены Роман Абрамович, Шалва Чигиринский, Михаил Фридман, Петр Авен, а также компания «Роснефть» подали иски к автору и издательству HarperCollins.
Позже HarperCollins убрало из книги фрагменты о связях в 1980-х годах Фридмана и Авена с КГБ СССР и извинилось перед ними.
Коронавирус в Абхазии: 111 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 53 пациента. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 68 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались двое мужчин - 1945 и 1944 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 376 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28 650 человек.
Зураб Абашидзе: Грузинская сторона не рассматривает участие в формате 3+3
Сегодня, 24 ноября, в рамках грузино-российского неформального диалога состоялась онлайн-встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасином. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, во встрече также приняли участие представители внешнеполитических и транспортных ведомств двух стран. Обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений.
Кроме того, Зураб Абашидзе указал на сложную ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, отмечается ухудшение гуманитарной ситуации, факты нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущая милитаризация этих регионов. Было подчеркнуто, что Женевские переговоры между Грузией и Россией являются основным форматом для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.
Согласно информации пресс-служба аппарата правительства Грузии, российскую сторону интересовало отношение грузинской стороны к т.н. новому механизму региональных консультаций (3+3) и конкретных мер, предусмотренных в этом контекст. Зураб Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в данной инициативе.
В ходе беседы было отмечено, что в январе-октябре 2021 года в торговых отношениях двух стран наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 21,9% достигнув 1,294 миллиарда долларов США.
Дата следующей встречи в пражском формате будет уточнена позже.
В России заблокировали ресурсы чеченского оппозиционного движения 1ADAT
Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT. Это было сделано на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Решение районного суда было принято еще 12 июня, но только сейчас сайт 1ADAT оказался заблокированным. Под блокировку попали также телеграмм-каналы «ACTIVIST_CHAT, IADAT_CHAT», «IADAT», канал движения на видеохостинге ютуб и группа «Карфагенон» в социальной сети «ВКонтакте».
Заместитель прокурора Чечни указывает, что телеграмм-каналы и аккаунт на ютубе публикуют материалы «вредоносного характера» и «негативного содержания», в том числе экстремистские высказывания «против сотрудников государственного управления и правоохранительных органов». Согласно заключению комиссии комплексного лингвистического исследования, призывы к насильственным действиям содержат следующие комментарии: «Присоединяйтесь к борьбе против кадыровского режима», «Чтобы наша борьба была эффективнее, нужны средства, поэтому не бойтесь расходовать из своего имущества на наше общее дело» и «Это нам надо каждому спросить себя самого».
В настоящий момент часть ресурсов оппозиционного движения недоступно пользователям из России, провайдер сообщает: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства». Представители движения 1ADAT предложили пользователям использовать VPN (обобщенное название технологий, позволяющих обходить блокировки в интернете – прим.).
- Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне одноименный сайт.
- Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним.
- На официальном сайте международной правозащитной организации Amnesty International появилась возможность подписать письмо властям Чечни с требованием раскрыть местоположение Салмана Тепсуркаева. С сентября 2020 года о его его местонахождении ничего неизвестно.
В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для подростков
Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России. Она также сообщила, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» поступит уже в конце декабря. Президент Владимир Путин предложил на совещании подумать о создании вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
19 ноября власти Москвы рассказали о клинических испытаниях вакцины «Спутник М». Первый компонент вакцины в рамках клинических исследований получили 400 подростков. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что по предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной. 11 ноября в Москве начался третий этап клинических исследований вакцины: 2,4 тысячи участников должны получить вакцину, а 600 человек - плацебо.
Оппозиция в Батуми обвиняет «Грузинскую мечту» в давлении на погибшего депутата
Мажоритарного депутата батумского городского собрания - сакребуло Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и оказывали на него давление. Об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге заявил Георгий Киртадзе – лидер батумского отделения партии «Единое национальное движение», бывший кандидат в мэры Батуми от оппозиции.
Путкарадзе баллотировался от ЕНД в батумском мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того, чтобы заменить мажоритарного депутата, в Батуми в мае пройдут промежуточные выборы.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, пария «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария, покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и присоединился к «Грузинской мечте».
«Им нужно было перевести одного человека из фракции «Национального движения», чтобы «Грузинская мечта» была представлена большинством в сакребуло Батуми. На разных членов нашей партии осуществлялось давление. Однако первым подвергся давлению и попытке подкупа Нугзар Путкарадзе, который скончался несколько дней назад», - сказал Киртадзе.
По его версии, предложение о переходе в «Грузинскую мечту» Путкарадзе сделали двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе. Киртадзе утверждает, что эти переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
На брифинге были обнародованы аудиозаписи разговоров, в которых, как утверждалось, Табагидзе и Бакуридзе предлагали Путкарадзе 100 тысяч долларов.
«Они провели несколько встреч с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично сообщал мне об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне их», - отметил Киртадзе.
Обвинения оппозиции категорически опровергает Торнике Рижвадзе. Председатель правительства намерен требовать извинения от оппозиции. «Естественно, я не могу комментировать заранее анонсированные записи и их содержание. Однако будьте уверены, что если член моей семьи не фигурирует в какой-то записи, то я от всех потребую извинений», - заявил Рижвадзе журналистам.
В Глданской тюрьме скончался гражданин Украины, подозревают халатность сотрудника
В тюрьме N8 в Глданском районе Тбилиси скончался заключенный, гражданин Украины. Расследование началось в связи с возможным проявлением халатности со стороны сотрудника тюрьмы.
По данным грузинских СМИ, погибшего украинца звали Егор Грегенко. 32-летний осужденный был переведен в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», тело осужденного было обнаружено сегодня примерно в 7 утра.
«Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации», – пояснили в пенитенциарной службе.
Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.
По данным пресс-службы пенитенциарной системы, осужденный отбывал наказание за наркопреступление.
Осужденный по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ», он должен был отсидеть в тюрьме девять лет.
Во время поступления в Глданскую тюрьму заключенный прошел первичный медицинский осмотр. Уже в самом пенитенциарном учреждении осужденный прошел полный курс вакцинации против коронавирса препаратом Pfizer.
«18 августа осужденного проконсультировал семейный врач. Никаких жалоб не было. 19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у Э.Г. выявили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии», — сообщили в пенитенциарной службе.
Государственная инспекция приступила к расследованию предполагаемого факта халатности со стороны сотрудника учреждения.
«24 ноября 2021 года на основании уведомления, полученного от Специальной пенитенциарной службы, Следственным отделом Государственной инспекции начато расследование уголовного дела о предполагаемой халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения, в результате которой погиб заключенный тюрьмы N8 с признаками преступления, предусмотренного статьей 342-2 2.
По делу интенсивно проводятся следственные и процессуальные действия (в том числе осмотр места происшествия, медицинский осмотр, допрос свидетелей и так далее)», — говорится в сообщении Государственной инспекции.
От коронавируса скончались еще четыре жителя Южной Осетии
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра 22-23 ноября госпитализировали девять человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции.
Как сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева, всего там проходят лечение 84 пациента, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
«Выписаны из больницы 16 человек. От последствий ковида скончались четверо пациентов – мужчины 59, 70 и 75 лет, а также 78-летняя женщина», – сказала Туаева.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 31 новый случай коронавируса. Число выявленных случаев превышает 9700, выздоровели более 8 тысяч, скончался 171.
До 1 декабря в Южной Осетии остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и в общественном транспорте.
Лидер партии «Лело» призывает разместить в Грузии базы США
Лидер партии «Лело для Грузии», бизнесмен Мамука Хазарадзе выступил с инициативой создания прочной платформы для национальной консолидации. О своем предложении он написал в соцсетях, перечислив три основных пункта будущей стратегии, пишет СОВА.
«Последние события в Грузии и регионе показывают, что наша страна находится в серьезной опасности. К социально-экономическим проблемам добавляется проблема мощного влияния России – государства-оккупанта, которое оккупировало 20% территории страны. «Пятая колонна», неограниченно пустившая корни в Грузии, перешла на действия против независимости Грузии», – заявил политик.
По словам Хазарадзе, открыто пророссийские силы и насильственные группы, не скрывая этого, пытаются вернуть Тбилиси на орбиту Москвы. Оппозиционер считает, что под предводительством Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» проводит политику, идущую в разрез с национальными интересами. Поэтому возникла необходимость создать платформу «Национальной безопасности и экономики», которая состоит из трех пунктов:
- Размещение военных объектов США в Грузии и принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения;
- Быстрое задействование Соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста;
- Принятие «Закона о люстрации» – акта национальной консолидации и защиты суверенитета – для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств.
Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашает к участию в круглом столе для тщательной обсуждения и реализации этих вопросов.
«Национальная безопасность и быстрое экономическое развитие должны быть задачей номер один для страны. Нам, гражданам Грузии, необходимо объединить национальные силы, интенсивно работать с западными партнерами и союзниками для достижения этих целей и их реализации в реальной жизни», – написал основатель партии «Лело».
HRW: Варшава и Минск разделяют ответственность за мигрантов
Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
В своём докладе правозащитники отмечают, что Польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря не то, что люди просят убежища. Кроме того, по данным Human Rights Watch, польские солдаты при депортации разлучали детей и родителей. Власти Польши все обвинения в свой адрес отвергли.
В документе также отмечается о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников.
Human Rights Watch посетила беженцев по обе стороны границы в октябре. Доклад правозащитников основан на 19 интервью людей, путешествующих в одиночку, и семей с детьми.
Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке на границу с Польшей тысяч мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц
Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду.
По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зелёные" и Свободная демократическая партия, передаёт агентство DPA.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.
В абхазском парламенте обсуждают «системный кризис правоохранительной системы»
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия проходит внеочередное заседание сессии.
На повестке дня один вопрос: рассмотрение обращения Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА) к парламенту в связи со сложившимся острым системным кризисом в правоохранительной системе.
Как пишет агентство «Апсныпресс», в заседании принимают участие генеральный прокурор Адгур Агрба, глава сухумской прокуратуры Алхас Агумава, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут.
Член высшего совета «Аидгылара» Лаша Шамба зачитал обращение НПСА, в котором говорится:
«Серьёзный общественный резонанс вызвали незаконные действия органов внутренних дел, а именно: избиение и доведение до попытки самоубийства 12 августа 2021 года в изоляторе Гагрского УВД гражданина А. Атейба, впоследствии не приходя в сознание скончавшегося в медучреждении; избиение ветеранов-инвалидов и депутата парламента 30 сентября 2021 года в День Победы; очевидные попытки фабрикования уголовных дел в отношении депутатов парламента с целью их дискредитации исключительно по политическим мотивам. Апофеозом системного превышения должностных полномочий, непрофессионализма и безнаказанности сотрудников органов внутренних дел стало убийство 16 ноября 2021 года сотрудниками уголовного розыска гражданина А.Кетия и ранение О.Хагуш при попытке их задержания в городе Гагра в связи с якобы готовившимся предполагаемым преступлением. Считаем необходимым отметить, что за весь послевоенный период не было ни одного факта умышленного убийства сотрудниками милиции при задержании. Крайнюю обеспокоенность вызывает отсутствие какой-либо реакции со стороны Генеральный прокуратуры, главной функцией которой является осуществление надзора за соблюдением Конституции и законов, защита прав и свобод гражданина, обеспечение интересов общества и государства».
- 17 ноября оппозиционные партии и общественные объединения подписали соглашение о создании единого Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА).
- После митинга, который состоялся в центре Сухуми 4 ноября, в оппозиции заявили о планах проведения акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания.
В Грузии с 1 декабря будет снято ограничение на работу кафе и ресторанов
С 1 декабря в Грузии будет снято ограничение на работу кафе и ресторанов. Объекты общепита смогут принимать посетителей после 23:00. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Решение связано с введением в стране системы т.н. «зеленых пропусков». «Зеленый» статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги горнолыжных курортов.
Сегодня же стало известно, что с 1 декабря кинотеатры и театры смогут заполняться на 50% от общей вместимости (действующее ограничение – 30%).
В правительстве также сообщили, что от граждан Грузии, которые возвращаются в страну через сухопутную границу, больше не будут требовать ПЦР-тест (вакцинированным иностранцам на сухопутной границе ПЦР-тест все еще необходим).
Apple подаёт в суд на израильского разработчика программ слежки
Корпорация Apple подала иск к NSO Group – израильскому разработчику шпионского оборудования Pegasus. Apple утверждает, что NSO Group использует программное обеспечение для слежки за пользователями, специально заражая их устройства iOS.
Одну из уязвимостей на устройствах Apple обнаружила канадская исследовательская группа The Citizen Lab, занимающаяся кибербезопасностью. По данным исследователей, при создании Pegasus израильская компания использовала недостатки защиты при работе с PDF файлами.
Apple попросила суд выдать бессрочный запрет на использование программного обеспечения, сервисов и устройств Apple компанией NSO Group.
В июле организация Forbidden Stories и несколько СМИ сообщили, что программа израильской компании использовалась для слежки за журналистами и главами государств, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном. NSO Group тогда назвала сообщения в прессе об использовании Pegasus для слежки за журналистами и политиками ложными. Разработчик утверждает, что программа предназначена для борьбы с террористами и преступниками.
Журналисты писали, что Минобороны Израиля заинтересовано в работе NSO Group и ранее уже защищало компанию от судебных исков.
В США NSO Group внесена в чёрный список.
- Pegasus может взламывать мобильные телефоны по ссылке и тайно записывать электронные письма, звонки и текстовые сообщения. В некоторых случаях шпионское программное обеспечение может активироваться, даже если жертва не нажимает на ссылку. Программа успешно использовалась для взлома смартфонов близких убитого саудовского обозревателя Джамаля Хашогги.
- В списке взломанных устройств есть номера сотрудников CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde во Франции, Financial Times и Al Jazeera в Катаре. Кроме того, в списке также находятся номера 65 бизнесменов, 85 правозащитников и более 600 политиков.
В Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами
Сегодня утром в Гудаутском районе Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами. Об этом сообщают абхазские Telegram-каналы со ссылкой на помощника министра внутренних дел самопровозглашенной республики Бадру Айба.
Как заявил Айба агентству ТАСС, водитель получил два ранения в шею, он доставлен в больницу.
По словам очевидцев, после обстрела маршрутка врезалась в столб напротив школы у реки Хипста.
По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. Как сообщил ТАСС глава абхазского МВД Дмитрий Дбар, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию стрелявшего. По его словам, «есть информация, что он пытается покинуть Абхазию».
В Грузии от коронавируса скончались еще 64 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 64 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 679.
За сутки в стране выявили 3201 новый случай коронавируса. Накануне провели 26 588 тестов: PCR-тестов – 12 187, экспресс–тестов на антиген – 14 401.
Выздоровели еще 4098 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 822 383, выздоровевших – 763 755.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 12,04%, за последние 14 дней составляет 9,15%, за неделю – 9,19%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3707 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 112 851.
В Абхазии подорожал хлеб – решение правительства
В Абхазии подорожал хлеб. Соответствующее постановление принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Как пишет «Апсныпресс», максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составят:
- хлеб из муки высшего сорта: 1кг - 46 руб., 0,6 кг - 28 руб.
- хлеб из муки второго сорта: 1кг - 41 руб., 0,6 кг - 25 руб.
Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазия, устанавливается в размере 15%.
Трагически погиб грузинский бизнесмен, основатель ФК «Зестафони» Илия Кокая
Бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба «Зестафони» Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в Казбегском муниципалитете.
65-летний Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам его товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
В собственности Кокая – сеть гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также доля завода ферросплавов.
В 2016 году Илия Кокая баллотировался в депутаты парламента в мажоритарном округе Зестафони в качестве независимого кандидата. Тогда он получил 19.8 % голосов и вышел на третье место.
В 2004 году Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб «Зестафони». Клуб четыре раза подряд, в 2010-11 и в 2011-12 годах становился чемпионом Грузии. Кроме того, футболисты «Зестафони» выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.
НАСА начинает опыт по изменению траектории полета астероида
В среду запуском космического аппарата с военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии американское космическое агентство (НАСА) начнет уникальный эксперимент, цель которого изменение траектории движения астероида.
Специально созданный космический аппарат отправится на встречу с небольшим астероидом Диморфос. Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров к следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид. Ученые надеются, что в результате удара астероид изменит траекторию движения.
Диморфос не представляет опасности Земле, он был избран как удобный объект эксперимента, который должен ответить на вопрос можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов или крупных метеоритов, чье столкновение с Землей чревато катастрофическими последствиями. "Впервые человечество изменит направление движения природного небесного тела в космосе", - говорит руководитель программы сотрудник НАСА Том Статлер.
По заданию Конгресса, американские астрономы отслеживают более тысячи астероидов диаметром более километра, которые время от времени сближаются с Землей. Согласно компьютерным моделям, Земле не грозит столкновение с астероидом в течение столетий, хотя минимальный шанс остается. По оценкам ученых, им удалось идентифицировать более 90 процентов крупных астероидов, но лишь 40 процентов небольших, диаметром около 150 метров, способных нанести в случае падения ощутимый ущерб.
Так называемый "кинетический удар" по астероиду в теории наиболее простой способ изменения направления его движения. Учеными также рассматриваются варианты уничтожения астероидов с помощью ядерного и лазерного оружия.
Шаман Габышев: «Отношение к Путину не изменилось»
Отношение якутского шамана Александра Габышева к президенту Владимиру Путину не изменилось с того времени, как он организовал поход на Кремль с целью "изгнать Путина". Об этом сам Габышев, который находится на принудительном лечении в новосибирской больнице, написал в интервью изданию Znak.com.
По словам Габышева, он считает свое дело политическим. В больнице к шаману, по его словам, относятся с уважением из-за его высокой медийности. По его словам, в свободное время он пишет письма и читает Стивена Кинга, Рекса Стаута, Конан Дойля.
Шамана содержат в "режимных условиях". Как уточнил адвокат Алексей Прянишников, каждые полгода врачебная комиссия и суд решают, необходимо ли продлить принудительное лечение. У Габышева первый шестимесячный срок лечения истекает 26 января 2022 года.
- Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Ранее Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе, поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
Премьер Грузии: для прямых контактов с руководством России пока нет условий
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для прямых контактов с руководством РФ пока нет условий, это не должна быть встреча ради встречи.
«Вам известно, что у нас есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт – это формат Абашидзе–Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений. Я думаю, что для таких прямых контактов, для попыток их организации необходимы хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи», – сказал Гарибашвили в интервью Общественному вещателю.
Глава правительства в контексте возможности проведения встречи с руководством РФ отметил, что каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, в том числе и Грузия.
«В общем, мы все хорошо понимаем, что нормальное государство действует и должно действовать, исходя из своих национальных интересов. Естественно, у нас есть свои интересы, а у других государств, в том числе и соседей, – свои. Так что думаю, что такая встреча нуждается в хорошей подготовке», – отметил он.
- В интервью Гарибашвили также сказал, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.
Еще один адвокат Ивана Сафронова уехал из России в Грузию
Адвокат Евгений Смирнов, защищающий экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию. Об этом он сам сообщил The Insider.
Смирнов в разговоре с изданием не исключил, что ему придется остаться в Грузии. В то же время «Новой газете» он сообщил, что не уехал на постоянное место жительства в эту страну.
«У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени», – сказал он.
Защитник рассказал, что в отношении адвокатов Сафронова, было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств.
«Инициатор всего этого – следователь [ФСБ Александр] Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», – сказал Смирнов.
Он отметил, что его подзащитный находится почти в полной информационной изоляции.
«С первого дня следствия ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию», – объяснил Смирнов.
Адвокат уточнил, что на защиту Сафронова это не повлияет.
«У нас создана отличная команда защитников, благодаря чему можно участвовать в деле из любой точки земного шара, ведь самое главное в защите – разработка стратегии и составление документов», – добавил он.
Ранее Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении Смирнова. Поводом для этого стала жалоба ФСБ, поданная в Минюст, где утверждалось, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного – физика Виктора Кудрявцева, которому тоже вменялась в вину госизмена – в апреле ученый скончался.
Против другого защитника Сафронова Ивана Павлова весной было возбуждено уголовное дело в связи с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что защитник передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.
В отношении него открывали два дисциплинарных производства, лишать адвокатского статуса палата его не стала. Минюст это решение обжаловал.
В сентябре Павлов уехал в Грузию, а в конце октября узнал от Сафронова, что его самого объявили в розыск.
В начале ноября его и еще четырех экс-сотрудников самоликвидированного объединения «Команда 29» Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».
- Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США.
Россия проведет переговоры с Арменией и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.
Сообщение о трехсторонних переговорах, которые пройдут в Сочи, появилось на фоне возобновившихся в последние дни боев между Арменией и Азербайджаном. Ситуация вдоль границы двух стран остается напряженной с сентября прошлого года, когда в ходе столкновений погибли не менее 6,5 тысяч человек.
Год назад конфликт удалось урегулировать при посредничестве России. Согласно заключенному мирному соглашению, под контролем Баку осталась значительная часть Нагорного Карабаха и прилегающие территории, в ряде районов был размещен российский миротворческий контингент.
Пресс-служба Кремля отмечает, что переговоры проводятся по инициативе Владимира Путина и приурочены к годовщине прекращения огня. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
«Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в пресс-релизе.
Последний раз Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались в январе 2021 года в Москве.
Николоз Кипшидзе: Реабилитация Михаила Саакашвили займет несколько месяцев
По словам личного врача Николоза Кипшидзе, Михаил Саакашвили по-прежнему чувствует себя слабо, а лечение идет по плану. Николоз Кипшидзе считает, что Михаил Саакашвили сможет присутствовать на суде 29 ноября, передает Общественный вещатель Грузии.
«Посмотрим, как он будет себя чувствовать, потому что сейчас делать прогнозы нецелесообразно. Мы не можем утверждать и сказать, когда ему станет лучше. Он жалуется на общую слабость. Давление, другие лабораторные данные более или менее в пределах нормы. Разумеется, кое-что еще нужно привести в порядок. Это долгий процесс. Это не закончится так быстро, через четыре, пять, шесть дней», - заявил Николоз Кипшидзе.
По словам Николоза Кипшидзе, в общей сложности реабилитация продлится несколько месяцев.
«Если мы говорим только о рефидинге, чтобы нормально есть пищу, это, вероятно, займет месяц или два, но и другие органы нуждаются в реабилитации. Думаю, это действительно займет несколько месяцев», - сказал врач.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.