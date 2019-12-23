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Гражданская война в Грузии: 27 лет назад и сейчас (фотогалерея)

22 декабря 1991 года с противостояния на проспекте Руставели сторонников власти и их вооруженных противников началась так называемая«тбилисская война», которая продолжалась 15 дней и, согласно официальным данным, унесла жизни 113 человек.

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