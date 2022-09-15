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CNN: Байден предложит Линн Трейси на пост посла в России
Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру главы американской дипломатической миссии в Армении Линн Трейси на пост посла в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три осведомленных источника.
Белый Дом пока официально не прокомментировал эту информацию, передает Голос Америки.
Должность посла США в России вакантна с 4 сентября. Тогда посол Джон Салливан завершил работу на этом посту на фоне резкого роста двусторонней напряженности из-за войны, которую Россия ведет против Украины.
Линн Трейси – карьерный дипломат. С 2014 по 2017 год она работала заместителем посла в Москве.
До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году Трейси занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики.
Если Трейси утвердят на должность посла в России, то она станет первой женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в Москве.
Другие новости дня
Власти Нур-Султана поддержали переименование города в Астану
Городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия — Астана. Трансляция заседания велась в социальных сетях. Ранее инициативу поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Решение депутатов маслихата только один из этапов процедуры переименования. Теперь решение депутатов направят на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, которая занимается топонимами, после чего документы поступят в правительство, которое внесёт проект указа на подпись президенту.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — перед переименованием проходили несогласованные митинги, а после создавались петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – заявили депутаты. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением. В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтен, считают депутаты.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
- До этого город трижды менял наименование. С момента основания в 1830 году город, основанный как казачье поселение, носил название Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992-м — в Акмолу. В 1998 году по инициативе Нурсултана Назарбаева город переименовали в Астану (с казахского языка астана переводится как "столица") и перенесли туда столицу Казахстана из Алматы.
Премьер-министр Швеции уйдёт в отставку после победы правых на выборах
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила об отставке. Андерссон признала поражение Социал-демократической рабочей партии Швеции под её руководством на выборах в парламент. Теперь кабинет министров будет формировать коалиция правых партий.
Партия Андерссон получила больше всех в абсолютном выражении — чуть более 30% голосов, но это дало ей 173 места в парламенте. Коалиция правых, в которую впервые вошла националистическая партия "Шведские демократы", — 176 мест.
Партия набрала более 20% голосов избирателей, но у её лидера Йимми Окессона мало шансов стать будущим премьером, так как он не пользуется поддержкой Умеренной коалиционной партии, пишут шведские СМИ. Формировать правительство, вероятно, будет лидер умеренных Ульф Кристерссон.
После подачи Андерссон прошения об отставке власть от премьера перейдёт к спикеру и парламенту Швеции – Риксдагу. Выборы в парламент прошли 11 сентября, официальные результаты голосования будут опубликованы 18 сентября.
Магдалена Андерссон возглавляет правительство Швеции с ноября 2021 года. Она стала первой женщиной на этом посту.
Грузию с частным визитом посещает Ксения Собчак
В Тбилиси прибыла российская журналистка, общественный деятель, экс-кандидат в президенты РФ (2018) Ксения Собчак. Она заявила телеканалу «Формула», что посещает Грузию с частным визитом.
У Собчак не возникло проблем с грузинскими пограничниками – в отличие от ряда оппозиционных активистов и журналистов из России.
«Я люблю Тбилиси. Довольно часто сюда приезжаю. Здесь памятник моего отца. Что касается того, что гражданам России отказывают во въезде в Грузию, я знаю, что сюда не впустили некоторых моих коллег, том числе (журналиста «Дождя») Михаила Фишмана. Не знаю, по какой причине ему отказали. Есть люди, которых пускают без проблем. Грузия – суверенная страна. Принятие такого решения – право любой страны. У меня на границе не было никаких проблем», – сказала Собчак.
По некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
7 сентября стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
Оппозиционные партии и неправительственные организации при этом предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
Кобахидзе пояснил, что идея о референдуме по «второму фронту» была сарказмом
Инициатива о проведении плебисцита в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм. Об этом автор идеи, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телекомпании «Рустави-2».
«На самом деле в этом заявлении (о проведении плебисцита – ред.), был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны. Многие говорят, что любое общество против войны, но это не так. В конкретной ситуации общество может поддерживать войну, исходя из того, что нужно стране», – сказал Кобахидзе.
Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывают и западные политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
13 сентября Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что власти могут провести плебисцит и спросить у народа, хочет ли он открытия в Грузии «второго фронта» против РФ.
В Совбезе Армении заявили о перемирии с Азербайджаном
Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», – сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.
По словам секретаря Совбеза Армении, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.
Утром 15 сентября официальный представитель министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время зафиксировано не было.
Ранее митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления в парламенте. Днем 14 сентября премьер сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране «прочный мир и безопасность».
После этого в Ереване начались протесты: несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна в центре города и пытались сломать ворота парламента, сообщает Радио Азатутюн. По данным СМИ, многие восприняли слова премьера как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.
На фоне протестов Пашинян обратился к гражданам и заверил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не собирается. Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и «манипулятивно представлены различными СМИ».
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал организаторов митинга в Ереване «пятой колонной».
«Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест», – отметил Григорян.
Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам. В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе.
В ходе конфликта погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих.
Армения обратилась в ОДКБ за помощью в восстановлении территориальной целостности страны. Кроме ОДКБ Армения запросила военную помощь у России. Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Минобороны РФ опубликовало фейковое видео уничтожения украинского десанта
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения баржи, на которой якобы переправлялся десант Сил специальных операций Украины для захвата Запорожской АЭС, однако на самом деле на кадрах, которые сняты с вертолёта - кусок опоры старого моста через Днепр, построенного ещё в 1943 году немцами и через полгода взорванного солдатами вермахта при отступлении. На подлог обратили внимание издание The Insider и телеграм-канал Grey Zone.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о фальсификациях и нестыковках в официальных пресс-релизах Минобороны РФ о ходе боевых действий в Украине. Так, 12 сентября ведомство во второй раз за месяц отчиталось об уничтожении 45 тысяч тонн боеприпасов в районе Вознесенска Николаевской области. Четырежды за время войны министерство сообщало о взятии посёлка Пески на территории Донецкой области. Кроме того, по версии российского военного командования, армия РФ сбила 84 беспилотника Bayraktar, хотя по официальным данным у Украины имелись только 36 подобных аппаратов.
Наконец СМИ посчитали, что если суммировать количество единиц уничтоженной украинской военной техники, о которой ежедневно докладывает начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны Игорь Конашенков, то оно превышает количество всей техники, которая находится на вооружении армии Украины с учётом западных поставок.
Заключенным владимирской колонии запретили смотреть на Навального
Осужденным, которые содержатся в исправительной колонии №6 Владимирской области, где отбывает длительный срок заключения Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера, сообщает Youtube-канал «Популярная политика» со ссылкой на родственников заключенных.
По их словам, когда конвоиры ведут Навального, по колонии раздается три звонка - они являются сигналом для заключенных, по которому они должны либо отвернуться к стене, либо отойти от окон. С чем связана такая установка администрации колонии - не уточняется.
Последнее фото Навального из колонии было опубликовано 2 сентября, когда он выступал по видеосвязи перед судом. Многие обратили внимание на изможденный вид политика - в частности, он заметно похудел.
С середины августа администрация ИК №6 четырежды отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор - маленькую бетонную одиночную камеру без удобств. Каждый раз это происходило по формальным поводам: например, за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы Навального, или за то, что во время конвоирования он вовремя не сложил руки за спиной.
Оппозиционер считает, что давление на него оказывается в связи с тем, что он продолжает политическую деятельность даже в условиях строгого заключения.
Пашинян: Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию
В правящей партии «Гражданский договор» опровергли сообщения о наличии некоего документа, который Армения собирается подписать с Азербайджаном на фоне последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.
После заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.
В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал: «Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».
Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:
«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».
В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: «Речь премьера была о том, что никто ничего не отдает. 29,8 тыс. это вся территория Армении. Никто не говорил о сдаче чего-либо. Речи не было ни об Арцахе [Нагорном Карабахе], ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной чертой, мы должны бороться за эту территорию, мы не участвуем в разговорах о коридоре, нет такого понятия как коридор».
«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года написано о коридоре, но это Лачинский коридор, другого коридора нет», – подчеркнул спикер НС.
«Никакого документа нет, мы бы очень хотели иметь документ, которым бы мы укрепили безопасность и мир на 29,8 тыс. кв. километрах Республики Армения», – заявил Ален Симонян в прямом эфире в Facebook.
Российская армия атаковала Кривой Рог. Повреждена плотина
Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены плотина и гидротехнические сооружения. Несколько районов города остались без воды. Об этом сообщают местные власти и пользователи в соцсетях.
Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях и воздержаться от распространения фото и видео.
По предварительным данным по городу были выпущены семь ракет. О жертвах не сообщается.
Владимир Зеленский опубликовал в телеграме фотографию с разрушенной плотиной. Президент Украины в очередной раз назвал Россию страной-террористом и обвинил её в попытке затопить Кривой Рог.
Кривой Рог – родной город президента Украины.
Минобороны России атаку пока не прокомментировало. Москва утверждает, что не атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины.
Олаф Шольц: У нас отличное сотрудничество с Грузией в области политики развития
Евросоюз делает все, чтобы поддержать Грузию в выполнении критериев, необходимых для членства в ЕС, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава правительства выступил на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, находящимся в Германии с официальным визитом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Олаф Шольц ответил на вопрос: «Какие будут шаги со стороны Германии ожидать в направлении поддержки интеграции Грузии в Евросоюз».
«Прежде всего, важной является политическая поддержка. Евросоюз делает все, чтобы помочь Грузии выполнить критерии, необходимые для членства. Это центральная точка зрения всех, и в конечном итоге именно, дело за теми странами, кто является кандидатами, чтобы они выполнили критерии.
Но от нас Грузия получит всяческую поддержку для реализации правовых и политических мероприятий. Кроме того, речь идет о развитии перспектив экономического развития, поэтому у нас отличное сотрудничество в области политики развития, это можно расширить. Есть много других сфер для будущего развития - это сфера энергетики, и мы сегодня говорили об этом», - заявил Шольц.
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ, сообщает «Интерфакс». В прокуратуре заявили о «неустранимых нарушениях» в работе профсоюза - в частности, несоответствии структуры организации установленным требованиям.
По мнению адвоката Максима Крупского, недовольство властей вызвали в первую очередь акции в защиту политзаключенных, оппозиционных журналистов и поддержка независимых изданий.
За последний год профсоюз несколько раз подавал иски к мэрии Москвы из-за отказов в согласовании митингов против закона об «иноагентах», публиковал доклад о преследовании СМИ, организовал кампанию в поддержку журналисток, столкнувшихся с насилием, направлял в следственные органы запросы после гибели в Украине российской журналистки Оксаны Баулиной, уточняет Би-би-си.
По словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, например, за освобождение осужденного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в России «иногентами» и дискредитацию российской армии.
Крупский отказался комментировать решение суда о ликвидации организации, но отметил что прокуратура и Минюст не предоставили документы, поясняющие необходимость ликвидации организации.
- Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии. В профсоюз входили более 600 членов из 40 регионов России. Он входил в Международную и Европейскую федерации журналистов.
- В мае этого года прокуратура начала внеплановую проверку профсоюза. С 4 июля деятельность организации была приостановлена.
В Украине пропал лидер движения против рабства «Альтернатива»
В Харьковской области пропал лидер российского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Об этом изданию Baza сообщили товарищи Мельникова по движению. По их словам, Мельников поехал в Харьковскую область, чтобы раздавать гуманитарную помощь пострадавшим от войны. После начала контрнаступления украинской армии Мельников передал коллегам, что собирается возвращаться в Россию, потому что в регионе становилось опасно, но с 9 сентября он перестал выходить на связь.
Члены движения также рассказали, что большую часть деятельности «Альтернативы» Мельников финансировал из собственных средств, и с его исчезновением движению пришлось перестать принимать заявки на помощь людям.
- Ранее Олег Мельников уже пропадал в 2019 году в Идлибе (Сирия), где его команда разыскивала детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Выйдя на связь через пять дней, Мельников сообщил, что команда попала в сферу интересов местной банды и была вынуждена скрываться.
- Некоммерческое волонтерское движение «Альтернатива» было основано Олегом Мельниковым в 2011 году. Движение борется с торговлей людьми и современными формами рабства: трудовым, нищенским и сексуальным. «Альтернатива» ищет и освобождает попавших в рабство людей, предоставляет временное жилье, помогает добраться в родные города, рассказывает обществу о проблеме современного рабства и важности борьбы с ним.
Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном
По уточненным данным, число жертв среди армянских военнослужащих, участвующих в приграничных боях с вооруженными силами Азербайджана, составляет 105. Об этом сегодня в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне он сообщил о гибели 49 военнослужащих.
«Еще раз преклоняю голову перед нашими погибшими», – сказал премьер.
Ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана заявила, что Баку готов передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, погибших за последние два дня.
Выступая в парламенте, Пашинян также признал, что Азербайджан установил контроль над определенной территорией Армении.
«Когда мы говорим о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении, мы имеем в виду, что он установил контроль в отношении определенной территории. И по этой причине мы обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», – заявил армянский премьер в ходе «правительственного часа» в Национальном собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов.
Пашинян подчеркнул, что Ереван обратился в ОДКБ на основании 4-й статьи Договора о коллективной безопасности, «которая говорит о том, что агрессия в отношении одного члена означает агрессию и в отношении других членов».
«Мы обратились за содействием, в том числе военным содействием, для восстановления территориальной целостности Армении и для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана были выведены с территории Армении. Под этим мы имеем в виду и азербайджанское вторжение на участке Сотк-Хознавар, которое произошло 12 мая прошлого года. Как политическую цель мы фиксируем то, что агрессор должен выйти с территории Республики Армения. И в этом наша задача также в смысле нашей инициативы в ОДКБ», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее азербайджанская сторона сообщила о смерти 50 военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.
Спикер югоосетинского парламента уходит в отставку
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в четверг, 15 сентября на первом заседании осенней сессии рассмотрит единственный вопрос – о досрочном прекращении полномочий спикера Алана Тадтаева.
«Депутаты заслушают информацию первого вице-спикера парламента Петра Гассиева о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Тадтаева Алана Сергеевича», – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе парламента.
Там уточнили, что решение будет приниматься согласно личному заявлению Алана Тадтаева об уходе с этой должности. О причинах, побудивших политика принять такое решение, не сообщается.
Алан Тадтаев, представляющий партию «Единая Осетия», возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Он – соратник бывшего югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
Предполагается, что завтра же на сессии будет рассмотрен вопрос о кандидатуре нового спикера парламента.
В Крыму участников свадьбы оштрафовали за песню «Червона калина»
В аннексированном Россией Крыму суд города Бахчисарай назначил аресты и штрафы участникам и организаторам свадьбы, на которой включили украинскую песню "Червона калина". Их обвинили в пропаганде нацистской символики и дискредитации российской армии.
Владелец ресторана "Арпат", где проходила свадьба, получил 15 суток ареста, диджею и танцовщице назначили по 10 суток, а мать жениха арестовали на пять суток. Суд также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей матери невесты и штраф в 50 тысяч рублей жене владельца ресторана. Городские власти закрыли заведение на время проверок.
Эксперт, которого привлек суд, заключил, что "Червона калина" – это "боевая песня организации украинских националистов (ОУН)". В России ОУН признана экстремистской и запрещена. Дискредитацией российской армии эксперт счёл слова песни "освобождать братьев-украинцев с московских оков".
Ранее в Крыму арестовали на 10 суток диджея Юрия Родионова, который включил в караоке-баре города Щёлкино песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak. В обвинительном заключении сказано, что "во время проигрывания песни и скоплении посетителей кафе на проекторе была продемонстрирована нацистская символика запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов". В связи с этим диджея признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.
Минобороны Армении: Баку нанёс удар по пункту пограничников РФ
Азербайджанские войска обстреляли пункт размещения пограничных войск России на территории Армении в Гегаркуникской области на востоке страны. В результате удара было повреждено здание, где размещались пограничники, и техника. Об этом сообщило министерство обороны Армении.
Уточняется, что обстрел произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. По информации местных СМИ, пострадавших среди российских пограничников нет. Личный состав был выведен с места дислокации. Попадание по пограничному пункту могло произойти в ходе ночной артиллерийской перестрелки между Арменией и Азербайджаном.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале недели. В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.
Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. ОДКБ приняла решение направить в Армению миссию для оценки сложившейся обстановки.
- В ноябре 2020 года Азербайджан сбил российский военный вертолёт Ми-24 в Армении. Погибли два человека. Позднее Баку принёс извинения за этот инцидент, заявив, что атака была непреднамеренной.
Глава Еврокомиссии: Украина, Молдова и Грузия – «будущее Евросоюза»
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время инвестировать» в демократию и назвала Западные Балканы, Украину, Молдову и Грузию «будущим Евросоюза».
Во время выступления в Европарламенте она отметила, что настал «переломный момент для мировой политики», когда необходимо «переосмыслить внешнюю политику ЕС».
По ее словам, лучший способ мобилизовать коллективные силы с партнерами-единомышленниками, разделяющими общие ценности, это углубление связей и демократии на европейском континенте.
«Это должно начаться с тех, кто не является членом ЕС. Мы должны быть рядом с ними каждый день, на каждом этапе пути. Я также хочу, чтобы люди на Западных Балканах, в Украине, Молдове и Грузии знали, вы являетесь частью нашей семьи, вы – будущее нашего Союза, без вас наш Союз не будет полноценным. Таким должен быть посыл», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также считает, что западные политики должны были прислушаться к тем, кто «знает Путина» и назвала оппозиционных российских журналистов, а также «друзей» в Украине, Молдове и Грузии.
«Один из уроков войны в Украине заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и поплатившихся за это, наших друзей в Украине, Молдове и Грузии, а также белорусскую оппозицию. Нам нужно было прислушаться к голосам внутри нашего Союза в Польше, странах Балтии, Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердят, что Путин не остановится.
Наши друзья в странах Балтии много работали, чтобы покончить с зависимостью от России. Они вложили значительные средства в возобновляемые источники энергии, терминал сжиженного природного газа. Они потратили много денег, но зависимость от российских энергоресурсов обходится дороже», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Несовершеннолетний сын Кадырова возглавит все молодежные объединения Чечни
16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения". Репортаж об этом показал ЧГТРК "Грозный".
Федеральный министр поддержал кандидатуру сына главы республики на пост регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации.
Как утверждается, деятельность сына Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики "в интересах детей и молодежи" Чеченской республики.
- Кавказ.Реалии сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети, племянники, сестры, двоюродные и четвероюродные братья Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".
- В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
- Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых и предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
Reuters рассказало об отвергнутом Путиным плане мирного урегулирования в Украине
Сразу после февральского вторжения в Украину советник Владимира Путина Дмитрий Козак убеждал его, что достиг устраивающего Москву мирного соглашения с Киевом. Однако президент отказался его слушать. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к российскому руководству.
Родившийся в Украинской ССР Козак занимает должность заместителя главы Администрации президента России, он отвечал на посту за украинское направление. Два источника Reuters утверждают, что уже после вторжения чиновник получил карт-бланш на переговорах и заявлял, что договорился с Украиной о том, что она не будет вступать в НАТО. Однако Путин предпочёл продолжить войну. Третий источник настаивает, что это случилось прямо перед вторжением, а не после него.
В первый день полномасштабного вторжения в Москве заявили, что готовы вести переговоры с руководством Украины о нейтральном и отказе от размещения вооружений, напоминает "Украинская правда". Позднее Кремль стал заявлять о желании полной демилитаризации страны и смены режима. Мирные переговоры были свёрнуты весной, Киев сейчас заявляет невозможности достижения соглашений до полного вывода российских войск.
В апреле "Медуза" сообщала со ссылкой на свои источники, что Козак попал в опалу к президенту и отстранён от принятия решений. По словам одного из близких к администрации Путина источников, "должность у Козака есть, а полномочий уже нет". РБК рассказывало, что из ведения чиновника забрали сепаратистские республики на востоке страны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Reuters, что история, рассказанная агентством, не имеет никакого отношения к реальности. Издание не приводит содержательного комментария от украинских чиновников, давались ли Козаку какие-либо обещания.
МИД РФ надеется на продолжение властями Грузии «прагматичного подхода»
Москва надеется, что власти Грузии «продолжат придерживаться прагматичного подхода» в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
Журналист РИА Новости спросил у российского чиновника, является ли отсутствие поддержки со стороны Тбилиси санкционных мер против России одной из причин, почему Грузии не предоставили статус кандидата в Евросоюз.
«Этот вопрос было бы правильнее адресовать Брюсселю, а также представителям государств-членов Евросоюза, принимавшим соответствующее решение в июне. Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами», – сказал он.
Гончар также рассказал о российско-грузинском диалоге, который, по его словам, не прерывался «несмотря на все политические перипетии в отношениях» двух стран.
Важным каналом двустороннего общения с Тбилиси, по его словам, остается неформальный механизм встреч Григория Карасина и Зураба Абашидзе.
«С учетом известных карантинных ограничений с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи», – сказал он.
По словам Гончара, среди реализованных договоренностей – «проведение нескольких очных российско-грузинских межведомственных консультаций на границе по вопросам обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска на Военно-грузинской дороге».
Рассказал он и о визите в Грузию жителей Северной Осетии.
«После длительного перерыва в 2021-2022 годах совместными усилиями были организованы поездки группы паломников из Северной Осетии на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения. Это подтверждает способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по столь чувствительным вопросам», – добавил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России.
Комментируя проведенные в Грузии учения «Достойный партнер-2022», Гончар сказал, что «курс на втягивание Грузии в НАТО», «накачка страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса» – «не только вызов интересам России и её союзников в регионе», но и «серьезная угроза стабильности и безопасности на Южном Кавказе».
Российского чиновника также спросили об инициативе бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Гончар говорит, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ «на данный момент на повестке дня не стоит».
В июне новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что работа над референдумом будет начата «с чистого листа».
ФСБ задержала владивостокца по подозрению в передаче данных Киеву
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах.
В сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в РБК, говорится, что житель Владивостока, "действуя по заданию украинской военной разведки", собирал и передавал её представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края. ФСБ считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Украина может использовать эти данные против России.
Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье о государственной измене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Личность подозреваемого и другие подробности дела ФСБ не раскрывает.
Это уже второе за сутки заявление ФСБ о задержании подозреваемых в передаче секретных сведений украинской стороне. 13 сентября было объявлено, что в Московской области по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер одного из российских авиационных заводов. По версии ФСБ, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего передал их гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода".
Москва ждет от сопредседателей Женевских дискуссий «четких и внятных ответов»
Очередной, 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может состояться 5 октября.
Сопредседатели дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС уже провели консультации в Тбилиси и Цхинвали. При этом в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что окончательное соглашение о проведении 56-го раунда пока не достигнуто.
Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар говорит, что ожидает от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».
Гончар в интервью РИА Новости сказал, что проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии является проблематичным.
«После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место», – заявил он.
Гончар говорит, что работа по поддержанию стабильности и безопасности продолжается «на земле». Он указал, что в текущем году участники переговоров в селе Эргнети собрались четыре раза, следующая встреча запланирована на 23 сентября. Говоря о перспективе возобновления встреч в Гали, в МИД РФ сказали, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.
56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в конце марта, однако был отменен на фоне российского вторжения в Украину.
В Абхазии пройдут антитеррористические учения
В Абхазии с 15 по 27 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, учения пройдут в Сухумском морском порту и прилегающей к нему территории.
«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», – сказано в заявлении.
В январе текущего года в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР) прошли абхазо-российские антитеррористические учения, в которых участвовали около 500 человек из абхазских силовых ведомств и ФСБ России.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах на границе
На армяно-азербайджанской границе возобновились обстрелы. Минобороны Армении сообщило, что в ночь с 13 на 14 сентября Азербайджан возобновил боевые действия на границе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как утверждает армянская сторона, Азербайджан использовал ударные беспилотники, применял артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий Армению. По данным ведомства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются.
Ранее Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решил направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для "оценки обстановки" и подготовки доклада главам государств.
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.
В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили "масштабную диверсию" на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.
Армения заявила о гибели 49 человек со своей стороны. Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
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