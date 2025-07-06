CNN: число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 50

Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 51, среди них 15 детей, сообщает телеканал CNN. Еще десятки человек считаются пропавшими без вести, точную цифру власти пока не сообщили.

Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупа в Техасе в ночь на 4 июля. Сообщалось, что уровень воды поднялся на 8 метров всего за 45 минут. Среди пропавших без вести – 27 детей из христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, располагавшегося на берегу реки.

По данным местных властей, в ходе поисково-спасательной операции были спасены и доставлены в безопасное место 850 человек.

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить федеральную помощь пострадавшим. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал декларацию о введении режима ЧС и заявил, что ресурсы штата для спасательных операций будут «неограниченными».