CNN: эксперты опровергают версию России об ударе по колонии в «ДНР»

Телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Еленовке на территории самопровозглашенной «ДНР», где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка «Азов». Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.

Расследование телеканала основано на анализе изображений и видео с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки. Журналисты также поговорили с экспертами по вооружениям.

Один из экспертов, Крис Кобб-Смит, заявил телеканалу, что удар ракеты HIMARS нанес бы значительно больший ущерб, чем изображено на видео с места происшествия.

«На видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, мы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела», – заявил он. Эксперт считает, что ущерб зданию был нанесен пожаром, а не ракетой.

Крис Кобб-Смит также назвал странным, что остатки ракеты HIMARS были сфотографированы российскими журналистами не на самом месте взрыва. «Базовым элементом любого расследования является сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены», – отмечает эксперт.

Официальные лица США, с которыми поговорил CNN, также отвергают версию об использовании HIMARS. Один из них заявил телеканалу, что «это определенно был не HIMARS». Эксперты сообщили телеканалу, что имеющиеся данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания. Они отмечают, что, по словам представителей «ДНР», никто из охранников не пострадал.

Опрошенные CNN аналитики говорят о нерациональности использования HIMARS для удара на таком небольшом расстоянии – колония находится всего в 15 километрах от линии фронта. HIMARS – это оружие для дальнего прицеливания, оно способно поражать объекты на расстоянии до 300 километров. Чиновник НАТО заявил телеканалу, что для таких коротких дистанций у Украины есть другое оружие.

По оценкам специалистов военного издательства Janes, на внутренних стенах и крыше барака почти нет следов от осколков, но есть признаки повреждений от чрезвычайно высоких температур.

Немецкий патологоанатом, профессор Бенджамин Ондрушка, который работал над расследованием военных преступлений в Буче, утверждает, что только полное вскрытие могло бы выявить причину смерти. Однако, изображения с места происшествия свидетельствуют о масштабном пожаре с температурой не менее 300 градусов по Цельсию.

29 июля в колонии в Еленовке, по данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS. Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ «осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы».