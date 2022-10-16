WP: Иран планирует поставить России не только беспилотники, но и ракеты

Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных службах США.

Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно. Также, по данным издания, Иран планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и дроны-камикадзе «Шахид-136».

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружие, которое могло бы быть использовано в войне в Украине.

«Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене», – передает слова Амир-Абдоллахияна CNN.

Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки, и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400).