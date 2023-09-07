CNN: Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь, отключив Starlink

Глава корпорации SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск в прошлом году тайно распорядился отключить предоставляемую его компанией украинским военным спутниковую связь Starlink в районе аннексированного Крыма, чтобы не дать Украине осуществить нападение на российский Черноморский флот в Севастополе при помощи надводных дронов. Такое утверждение содержится в биографической книге о Маске, которая должна выйти в свет в США 12 сентября. Книгу написал известный автор биографий Уолтер Айзексон.

Отрывки из книги попали в распоряжение CNN. Как утверждается, в частности, в главе, посвященной сорванной атаке, после отключения Starlink украинские морские беспилотники с взрывчаткой «потеряли управление и были вынесены на берег, не причинив вреда». Когда именно это произошло, в публикации CNN не говорится, неясно, названа ли предполагаемая дата этого события в книге.

Как утверждает автор биографии Маска, бизнесмен велел инженерам своей компании отключить связь, поскольку опасался, что российские военные могут ответить на массированный удар по Черноморскому флоту ядерным ударом. Утверждается, что у Маска сложилось впечатление, что это возможно, после общения с высокопоставленными российскими представителями.

Украинские представители, как утверждается, пытались убедить миллиардера изменить решение, но тот стоял на своем. «Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами», – якобы заявил Маск автору книги.

Сам бизнесмен или его представители пока не комментировали публикацию CNN. Телеканал подчеркивает, что у него нет независимых подтверждений версии, изложенной Айзексоном. В прошлом году, однако, не раз сообщалось о проблемах, которые испытывают украинские военные со связью Starlink на линии фронта.

Как подчеркивается в биографии Маска, миллиардер действительно опасается, что его действия могут способствовать еще большей эскалации конфликта, и эти опасения во многом определяют его действия. По его словам, ударом по Крыму Украина «зашла бы слишком далеко» и ей бы грозило «стратегическое поражение».

О том, разговоры с какими российскими чиновниками убедили Маска в реальности ядерной угрозы, в материале не говорится. Известно, что Маск говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным уже после широкомасштабного вторжения в Украину.

Компания SpaceX продолжает обеспечивать украинских военных связью Starlink. При этом в адрес Маска из Киева нередко звучит критика – как в связи с его инициативами о завершении конфликта, которые предполагают территориальные уступки со стороны Украины, так и, например, в связи с его политикой в приобретенной им социальной сети X (бывший твиттер), которая, как утверждается, способствует распространению российской дезинформации.

В прошлом и нынешнем году неоднократно сообщалось о попытках украинских ударов надводными беспилотниками по российским объектам и кораблям, в том числе в аннексированном Крыму. Некоторые из них были удачными – в частности, 17 июля удалось повредить Керченский мост. Речь, однако, не шла о массированных атаках.