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CNN: после отступления войск РФ из Херсона разрушены семь мостов
Как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены в течение суток после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона. Об это сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.
На снимках видно, что повреждена дамба Каховской ГЭС и вода вытекает из трех шлюзовых ворот. Местные украинские телеграм-каналы сообщали, что звуки взрывов были слышны около Каховской ГЭС в ночь на 11 ноября.
Кроме того, были разрушены автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, автомобильная и железная дорога над плотиной Каховской ГЭС, уточняет CNN.
- О выводе российских войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
Другие новости дня
В ЕНД создали рабочую группу для разработки регламента выборов председателя партии
В главной оппозиционной партии Грузии – «Едином Национальном движении» создана рабочая группа для разработки регламента выборов председателя партии. Об этом заявил на брифинге представитель ЕНД Георгий Барамидзе. После 22 ноября порядок проведения выборов должен быть утвержден политсоветом.
На данный момент на пост председателя партии претендуют три кандидата: действующий лидер Ника Мелия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. СМИ не исключают, что в ближайшее время свою кандидатуру заявит Леван Хабеишвили.
Кризис в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть актива партии на этой неделе потребовали проведения внутрипартийных выборов, избрания нового председателя партии, политсовета и секретариата. Один из лидеров Ираклий Надирадзе заявил, что партия сегодня беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили.
Ника Мелия заявил, что выборов не боится и готов повторно баллотироваться на этот же пост «в любое время», пишет агентство «Новости-Грузия».
В правящей партии «Грузинская мечта» заранее заявляют, что их главный оппонент - на грани распада. Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что «проблема ЕНД не в лидерах, а в отсутствии ценностей, и у этой партии нет будущего». В «Нацдвижении» в ответ заявили, что «власти зря надеются», и партия выйдет из кризиса обновленной и усиленной.
Часть лидеров последнее время открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, партийных отношений с экс-министром обороны, бизнесменом Давидом Кезерашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события.
С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.
Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив
Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – цитирует ТАСС ведомство.
Российские власти пока не комментировали эту информацию.
- 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека – водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом.
Предполагаемый участник «банды Гагиева» (Джако) приговорен к 19 годам лишения свободы
Московский областной суд признал виновным в ряде тяжких преступлений предполагаемого участника «банды Гагиева» из Северной Осетии Артура Джиоева. По данным следствия, он был «правой рукой» и воспитанником криминального авторитета Аслана Гагиева по прозвищу Джако.
Уголовное дело в отношении Джиоева рассматривалось с конца июня. Его обвиняли в нескольких убийствах, бандитизме и похищении человека. Джиоеву грозило пожизненное лишение свободы, суд назначил ему 19 лет колонии, сообщает Кавказ.Реалии.
Артур Джиоев, известный в криминальных кругах как «Сыночек» и «Фигура», с 2004 года был активным членом «банды Гагиева» и участвовал в похищениях и убийствах на территории Московской области и Северной Осетии. По поручению Гагиева в 2010 году он возглавил банду, ставшую структурным подразделением уже существующей, утверждал Следственный комитет России.
Кроме того, Джиоев участвовал в убийствах не менее десяти человек, а также в нескольких покушениях на убийства.
В 2018 году Артур Джиоев был экстрадирован в Россию из Греции и вскоре приговорен во Владикавказе к 17 годам колонии строгого режима. Его судили за участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия и другие убийства. Он мог получить пожизненный срок еще тогда, но добился смягчения приговора благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве.
Кроме того, именно Джиоев дал показания против экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. Он утверждал, что она «заказала» убийство бывшего мужа ее сестры. Швецову приговорили к 12 годам лишения свободы.
- Аслана Гагиева обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов.
- Гагиев, как считает следствие, создал на территории Северной Осетии три вооруженные банды, которые возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию и арестован.
Именем Алана Чочиева назовут улицу в Цхинвали
Комиссия по переименованию улиц при администрации столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия намерена назвать одну из улиц Цхинвали в честь выдающегося политического деятеля, ученого Алана Чочиева.
«Комиссия уже провела совещание и определила улицу Интернациональная, которую планируется переименовать в улицу Алана Чочиева, в целях увековечивания его памяти и в знак признания выдающихся заслуг в деле становления государственности Южной Осетии. Мы намерены обсудить этот вопрос также с общественностью, чтобы узнать их мнение», - сообщил информагентству «Рес» мэр города Гено Каджаев.
Решение назвать одну из цхинвальских улиц в честь видного политического деятеля Алана Чочиева ранее приняла комиссия по увековечиванию памяти политика.
СГБ Грузии отреагировала на активность российских военных в районе села Атоци
Служба госбезопасности Грузии заявила, что российские военные установили незаконный объект в районе села Атоци Карельского муниципалитета, расположенного у линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Задействована горячая линия, информация передана миссии наблюдателей ЕС, проинформированы сопредседатели Женевских переговоров.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные собираются строить новый блокпост в районе Атоци, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Незаконная деятельность вдоль линии оккупации, в том числе сооружения, возводимые для так называемого «бордеринга», усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности в регионе. За это полностью отвечает оккупационная власть. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также на очередном раунде международных дискуссий в Женеве», - говорится в сообщении Совбеза.
Сообщения о ситуации в селе Атоци последние годы остаются в центре внимания СМИ. По сообщению грузинской службы Радио Свобода, впервые представители югоосетинских властей в селе Атоци появились в феврале 2014 года. Тогда они возвели двухкилометровый забор, в результате чего сельчане потеряли около 30 километров участков земли, пастбищ и лесной массив.
В 2018 году российские пограничники начали устанавливать там же новые металлические ограждения и местные жители потеряли возможность пользоваться еще частью земельных участков. На какое-то время в 2019 году процесс «бордеризации» был приостановлен, но затем снова возобновился.
Неправительственная организация «Институт исследования демократии» (DRI) в начале этого года сообщала, что Атоци находится на грани запустения - местные жители вынуждены уезжать из-за проблем с безопасностью, тяжелых социальных, экономических и инфраструктурных проблем.
Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ
Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», – заявил Фомин.
Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля – в первый день вторжения в Украину.
- 11 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
- 8 ноября российская администрация Херсонской области заявила, что из Херсона в Геническ вывезли находящиеся на складах школьные учебники. Из города также вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потемкина-Таврического, которые там покоились.
ЕС и Британия будут бойкотировать выступления России на саммите G20
Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
Представитель службы внешних связей ЕС заявил газете, что международное сообщество таким образом хочет показать, что думает «обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России».
Страны также призовут Россию к прекращению войны, отметив, что переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Украины.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 и не будет участвовать в нем в видеоформате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина «необходимостью его нахождения в России». Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
В июле на конференции глав МИД G20 на Бали Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока. В апреле во время выступления российских представителей заседание G20 покинули министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите «в каком-то формате» – возможно, онлайн.
Президент Грузии поздравила Украину с возвращением Херсона
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с возвращением контроля над Херсоном. Об этом она написала в своем Twitter.
«Я приветствую возвращение Украиной Херсона. Это результат единства и стойкости Украины. Важный шаг к восстановлению ее суверенитета и целостности. Грузинский народ ликует вместе с вами».
Как пишет SOVA, 11 ноября стало известно, что украинские военные вошли в город Херсон – единственный областной центр страны, который удалось оккупировать РФ. Ранее его покинула российская армия.
Третья по размеру криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX 11 ноября инициировала банкротство в суде в американском штате Делавер. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства компании могут достигать 50 миллиардов, передает Financial Times.
Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
Купить FTX пообещал основной конкурент, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Однако она отказалась от сделки после оценки актива и на фоне сообщений о проверке ситуации американскими регуляторами.
Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста главы FTX. Его место занял специализирующийся на банкротствах менеджер Джон Джей Рэй III. Он занимался реструктуризацией бизнеса американской энергетической компании «Энрон» в 2001 году, этот случай считается одним из самых известных корпоративных банкротств.
- После сообщения о банкротстве FTX курс самой популярной криптовалюты, Bitcoin, снизился на 5 процентов до $16492, обновив двухлетний минимум.
Уехавшие из России из-за войны артисты балета подготовили «Воссоединение в танце»
Бывшие танцовщики Большого, Мариинского, Михайловского и других театров, уехавшие из России из-за войны в Украине, подготовили представление «Воссоединение в танце». Единственное выступление состоится сегодня, 12 ноября, в Калифорнии.
«Эта уникальная постановка подчеркивает непреходящую силу балета и стойкость танцовщиков во время колоссальных перемен», говорится в описании представления.
Постановкой руководил бывший премьер Мариинского балета Ксандер Пэриш. Он покинул труппу после вторжения России в Украину. Так же поступили еще более 15 участников «Воссоединения в танце».
«Каждый из нас здесь, в этой группе, обладает уникальной историей. Но эти истории связаны нитью общего опыта отъезда из России и того, что мы там любили», – сказал Пэриш.
По его словам, билеты были распроданы за десять дней, также выступление будет транслироваться снаружи Центра искусств Сегерстром. Зрители увидят премьеру балета в хореографии Пэриша на «Детский альбом» Чайковского, а также фрагменты из классических балетов «Корсара», «Раймонды» и других.
Также Пэриш сообщил, что рассматривает расширение проекта, чтобы показать «то, что они любят, большему количеству людей».
Перед утечками из «Северных потоков» там прошли два подозрительных судна
За несколько дней до предполагаемых подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в их акватории прошли два судна с выключенными передатчиками данных. Об этом сообщает издание Wired, получившее снимки кораблей от компании по мониторингу спутниковых данных SpaceKnow.
Согласно исследованию SpaceKnow, в течение нескольких недель перед обнаружением утечек вблизи газопроводов прошли 25 судов – от «грузовых до многоцелевых больших кораблей». У двух из них, длиной от 95 до 130 метров, были отключены транспондеры, передающие название судна, его местоположение, направление движения, скорость и иную информацию.
Компания поделилась результатами исследования с официальными лицами НАТО, которые расследуют утечки из «Северных потоков». Представительница НАТО отказалась от комментариев. Однако неофициально в организации подтвердили Wired получение снимков и сообщили, что они «могут оказаться полезными для расследования».
Согласно международному законодательству, крупные суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, чтобы среди прочего избежать столкновения с другими судами. Корабли, которые отключают передатчики, часто подозреваются в причастности к незаконному рыболовству или современному рабству, отмечает Wired.
Однако иногда транспондеры на бортах судов могут давать сбои, предупреждает специалист из английской Морской лаборатории Плимута Андрей Курекин, изучающий спутниковые снимки для поиска различных объектов в море. По его словам, передатчики могут перестать связываться со спутниками или приемниками на суше, в том числе из-за погоды.
- В конце сентября были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трех до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу этого газопровода.
- Президент России Владимир Путин назвал случившееся «очевидным терактом». Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке
Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.
Фото работы он опубликовал в своем инстаграме.
Пользователи твиттера сообщают и о других граффити из Бородянки, Ирпеня и Киева, выполненных в технике Бэнкси. Однако в его инстаграме они не опубликованы. На них изображены качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного каратиста и художественная гимнастка в шейном воротнике.
- Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст.
- После российского вторжения некоторые украинские города были фактически стерты с лица земли ударами авиации и артиллерии. Среди них Бородянка, Гостомель, Буча.
Цена на Хвичу Кварацхелия и Георгия Мамардашвили выросла до рекорда
По обновленным данным «Transfermarkt», трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия и Георгия Мамардашвили выросла до рекордного уровня, пишет Общественный вещатель Грузии.
До перехода в «Наполи» Хвича Кварацхелия стоил 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов, а сейчас его цена увеличилась почти вдвое и достигла 60 миллионов евро - такой оценки грузинскому футболисту никогда не делали.
Выросла и стоимость Георгия Мамардашвили – голкипер сборной Грузии перешел в «Валенсию» за 800 тысяч евро. Цена Георгия за время его игры в «Валенсии» несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро, что для вратарей является отличным показателем.
Стоимость вингера «Хатаисфор» Сабы Лобжанидзе была изменена и снижена с 4,3 млн до 3,3 млн, а цена нападающего «Анкарагюджю» Георгия Беридзе увеличена до 1 млн евро.
Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:
- Хвича Кварацхелия, Неаполь – 60 миллионов евро
- Георгий Мамардашвили, Валенсия – 25 миллионов евро
- Саба Лобжанидзе, Хатаисфор – 3,30 миллионов евро
Следует отметить, что в результате обновления цены «Transfermarkt» оценка сборной Грузии увеличилась до 81,80 млн евро, что является рекордным показателем – такой цены у нашей сборной еще не было.
Владимир Татишвили избран директором Аджарского телевидения и радио
Члены попечительского совета избрали Владимира Татишвили директором Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя.
Кандидатуру Татишвили поддержали трое из пяти членов попечительского совета.
Директор Аджарского телевидения и радио был избран сроком на три года. Владимир Татишвили приступит к своим обязанностям 22 ноября, пишет Общественный вещатель Грузии.
Охранник британского посольства сознался в шпионаже в пользу России
Британец Дэвид Смит, арестованный в августе прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу России, полностью признал свою вину. В лондонском уголовном суде он рассказал, что с 2020 года передавал российским военным секретные сведения о работе посольства Великобритании в Берлине, где работал охранником. Также Смит делал копии с записей камер видеонаблюдения, сам снимал скрытой камерой, собирал секретное досье с личными данными британских агентов и другие сведения, относящиеся к государственной тайне.
Заседание суда состоялось еще 4 ноября, уточняет Би-би-си, но до сегодняшнего дня действовал запрет на публикацию деталей в прессе.
«Заказчиками» Смита были российский военный атташе в Германии полковник Андрей Сивов и его преемник генерал-майор Сергей Чухуров. Пока не сообщается, каким образом охранник получил доступ к секретной информации и получал ли за нее вознаграждение от российской стороны, однако при обыске в его квартире были найдены 800 евро наличными, объяснить происхождение которых он не смог.
Кроме того, в квартире Смита были обнаружены многочисленные сувениры с российской символикой: флаги России, бескозырка Черноморского флота, фуражка пограничных войск, армейские нашивки и книги на русском языке. Как сообщает Sky News, в частных разговорах Смит признавался, что ненавидит и Великобританию, и Германию. Также его раздражали радужные флаги на улицах как знак поддержки ЛГБТ+ сообщества.
Дэвид Смит признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Суд продолжит слушания в феврале следующего года, тогда же будет вынесен приговор.
Байден: США выделят $100 млн на климатические программы в Африке
В египетском Шарм-эль-Шейхе продолжается всемирный климатический саммит СОР27. В нем принимают участие представители практически всех стран мира, причем 90 из них представляют главы государств.
В пятницу на саммите выступил президент США Джо Байден. Он напомнил, что в прошлом году США вновь присоединились к Парижскому климатическому соглашению 2015 года, из которого вышли пять лет назад, и что летом Конгресс принял акт о сокращении инфляции, благодаря которому в ближайшее десятилетие вложит в программы энергетической безопасности и борьбы с изменением климата 369 млрд долларов.
Также президент сообщил, что США выделят 100 млн долларов на программы адаптации: системы раннего предупреждения в Африке, продуктовую безопасность и создание в Египте нового учебного центра, который будет готовить специалистов по переходу на возобновляемые источники энергии для всего Африканского континента. Байден покритиковал Россию за создание дефицита энергоносителей и роста цен на них.
Ранее на открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он. Гутерриш призвал страны мира заключить климатический пакт о повсеместном сокращении выбросов парниковых газов и переходе на экологичные источники энергии и низкоуглеродные технологии.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что климатический пакт должен преследовать ранее выдвинутую цель: не позволить температуре в мире подняться больше чем на 1,5 градуса. Он пообещал, что Великобритания втрое увеличит финансирование экологических программ, прежде всего в развивающихся странах. Общий вклад его страны в борьбу с потеплением должен равняться 11,6 млрд фунтов. Однако за несколько часов до Сунака на саммите выступил один из его предшественников, Борис Джонсон, который усомнился, что Великобритания, да и любая другая страна в мире способна полностью оплатить «репарации» от наносимого ею ущерба окружающей среде.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала богатые страны «глобального Севера» финансово помочь более бедным странам «глобального Юга» в борьбе с климатическими изменениями. По оценке климатического экономиста Лорда Стерна, сумма, которая требуется развивающимся странам мира для эффективной климатической политики, должна составлять два триллиона долларов ежегодно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите по видеосвязи. Он подчеркнул, что эффективная борьба за климат возможна только в условиях мира, и напомнил, что российское военное вторжение в Украину вызвало хаос в мировом энергоснабжении, заставивший многие страны вернуться к использованию угольных электростанций, глобальное повышение цен на продукты питания и наносит значительный ущерб украинским лесам. Он предложил создать глобальную платформу по оценке влияния военных действий в мире на климат.
Представлявший Россию советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил, что несмотря на западные санкции, Россия намерена и далее исполнять свои обещания, а в случае ослабления санкций могла бы достичь нулевого показателя выбросов парниковых газов даже раньше намеченного срока в 2060 году.
- Всемирные климатические саммиты, также называемые конференциями ООН по проблемам изменения климата, проходят ежегодно с 1992 года. В этом году в саммите принимают участие представители 190 стран-членов ООН, а также представители более чем 1700 неправительственных организаций.
Журналисты подтвердили гибель более 8700 военных РФ в войне в Украине
На 11 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.
Из общего числа погибших 1278 человек, то есть 16%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.
Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте находится Дагестан – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.
Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
«Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек», – говорится в публикации.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
Морис Квителашвили ушёл из группы Этери Тутберидзе и уехал из России
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании, грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и уехал в Италию.
«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут ещё меняться», – приводит слова Квителашвили «РИА Новости Спорт».
Информацию подтвердила и представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури.
«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у (тренера Лоренцо) Магри. О причинах, по которым он ушёл от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят. Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. Ника Эгадзе (грузинский фигурист, работающий в Москве в группе Тутберидзе – ред.) сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за «Хрустальный». Никаких проблем с этим нет», – отметила Тагаури.
Морис Квителашвили выступает за Грузию с 2016 года. На Олимпиаде в Пекине он занял 10-е место, а на чемпионате мира 2022 года – четвертое.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022, а в текущем году – 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
В Грузии завершается строительство завода по производству беспилотников
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в пятницу посетил будущий завод по производству беспилотных летательных аппаратов грузино-польской компании «Дельта-Вебе». Он заявил, что строительство находится в завершающей стадии.
Грузино-польская компания «Дельта-Вебе» создана на основании договора между ООО «Дельта Интернэшнл» и польской компанией «Вебе Электроникс», пишет агентство «Новости-Грузия».
Министерство обороны Грузии уже подписало с «Дельта-Вебе» соглашение, предусматривающее создание первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами. В центре будет проходить переподготовку состав Сил обороны Грузии.
Российские власти Запорожской области допустили «эвакуацию» жителей
В случае обстрелов оккупированных Россией районов Запорожской области, находящихся у линии фронта, возможен вывоз жителей в другие районы аннексированного региона, но не в Россию. Об этом сообщил врио российского губернатора области Евгений Балицкий.
"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области", – сказал Балицкий. По его словам, эвакуация в аннексированный Крым и регионы России "не предусматривается на сегодняшний день".
В октябре "из-за возможных обстрелов" эвакуацию жителей Херсона объявили российские власти аннексированной Херсонской области. До этого херсонцам предлагали выехать в Россию "на отдых и оздоровление". В ноябре российские войска ушли из Херсона и в целом с правого берега Днепра в результате успешного контрнаступления украинской армии.
В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в оккупированную Херсонскую область заявил, что "Россия здесь навсегда". В августе в городе развесили плакаты с утверждением "Херсон навеки с Россией".
О том, что Россия пришла "навсегда" Турчак говорил и в городе Купянске Харьковской области, который Россия даже формально не аннексировала. И оттуда российские войска вынуждены были уйти.
В Кремле по-прежнему считают Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Forbes публикует список самых прибыльных грузинских компаний
Грузинская версия Forbes опубликовала список самых прибыльных компаний Грузии. Как отмечает издание, перечень основан на финансовых отчетах за 2020 год, обнародованных самими компаниями. Он может не включать бизнес-субъекты, которые отказываются от прозрачности и не публикуют такую документацию. Кроме того, в списке нет банков и госкомпаний.
Возглавляет список компания Socar Energy Georgia, доход которой в 2020 году превысил 1 млрд 740 млн лари (638 млн долларов по сегодняшнему курсу). Socar Energy Georgia занимается реализацией газа и нефтепродуктов. Это – дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
На втором месте – холдинг Georgian Health Group, работающий в сфере здравоохранения (доход – 998 млн лари / 360 млн долларов)
На третьем – энергокомпания Energo-Pro Georgia, работающая в регионах Грузии (679 млн лари / 249 млн долларов).
В десятке прибыльных компаний также оказались Tegeta Motors – автобизнес; PSP Pharma – здравоохранение, медикаменты; «Никора» – продукты питания, сеть супермаркетов; Toyota Caucasus – автобизнес; Aversi Pharma – здравоохранение, медикаменты; GDI – табачные изделия; RMG Copper – горная промышленность и металлургия.
Далее идут Philip Morris Georgia – табачные изделия; Gulf Georgia – нефтепродукты; Majid Al Futtaim (Carrefour) – сеть супермаркетов; Magticom – коммуникации; «Теласи» – энергетика; Rompetrol – нефтепродукты; Ori Nabiji – сеть супермаркетов; Atlas Holdings (Adjarabet) – азартные игры; Silknet – коммуникации; IDS Borjomi Georgia – минеральные воды.
Forbes отмечает, что прибыль 150 крупнейших компаний из списка составила 28 млрд лари – более 10 млрд долларов.
Украинские военные вошли в Херсон. Их приветствуют жители
Военнослужащие украинской армии в пятницу 11 ноября вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально об освобождении города ещё не объявлено. Однако в соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.
Впоследствии появились видео и из центра города.
Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.
О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.
Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.
Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".
- Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России - подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумов и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
Грузинский политик прокомментировал слова Бжания о белорусском посольстве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне допустил открытие в Сухуми посольства Беларуси.
Бжания, ссылаясь на белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, сказал, что Минск открывает посольство, если товарооборот с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год. При этом абхазский лидер сообщил, что Беларусь реализует проект в Очамчирском районе, стоимость которого, по его словам, значительно выше 50 миллионов.
«Я думаю, что к тому времени мы подойдём к политическим аспектам наших взаимоотношений», — сказал Бжания.
Слова абхазского президента прокомментировал председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
«Самое тревожное в заявлении преступного лидера сепаратистов заключается в том, что Беларусь, в обход правительства Грузии и с нарушением закона «Об оккупированных территориях», вкладывает финансы в Абхазию, а именно в Очамчирский район. Это означает, что действия правительства Беларуси противоречат законодательству Грузии, принципам международного права и существующим решениям о наложении санкций на компании, которые действуют в обход правительства Грузии и работают на оккупированных территориях», – сказал политик.
Давитая уверен, что Москва предпринимает попытку «создать т.н. новый союз, в котором вместе с Беларусью будут Абхазия и Цхинвальский регион».
Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- 28 сентября Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
Саакашвили сравнил события в Херсоне со Сталинградом и Афганистаном
Падение Херсона — крупнейшее военное поражение России со времен её поражения в Афганистане и крупнейшая победа Украины и свободного мира. Об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем фейсбук-аккаунте.
«Конечно, за эту победу была заплачена самая дорогая цена – жизни сотен наших павших бойцов, в том числе и грузин. На всех российских пропагандистах лица нет. Это также огромная катастрофа для Путина. Я очень горжусь нашими!» – написал он.
В другом посте, опубликованном на украинском языке, он пишет, что «по стратегическому значению Херсонская победа очень похожа на поражение немцев в Сталинграде».
«Я как никогда горжусь тем, что я украинец! Горжусь моим президентом и ВСУ!» – отметил Саакашвили.
- 9 ноября командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это означает сдачу города Херсон, который российские войска захватили вскоре после вторжения в Украину. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
- Сегодня Минобороны России заявило, что все российские военные, находившиеся на правом берегу Днепра в Херсонской области Украины, к утру пятницы выведены на левый берег.
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