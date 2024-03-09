Соединенные Штаты в конце 2022 года вели подготовку к возможному ядерному удару России по Украине. Москву предупредили о возможных последствиях такого удара, к давлению на Кремль были подключены союзники Вашингтона, Индия и Китай, передает канал CNN.

Канал ссылается на анонимные источники в Белом доме. По их данным, в Вашингтоне были уверены, что после отступления из Херсона в августе 2022 года Москва готова применить в Украине тактическое ядерное оружие. Летом-осенью того года Совет безопасности США провел несколько заседаний с обсуждением ситуации.

По данным CNN, Вашингтон не обладал информацией о подготовке к атаке стратегических ядерных сил. Однако использование тактического оружия могло быть подготовлено в условиях секретности. США обращали внимание на разведывательную информацию, риторику российских властей и заявления Москвы, что Украина готовится к применению радиоактивной «грязной бомбы».

В октябре 2022 года российский экспертный центр Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Москва не будет применять ядерное оружие, если война с Украиной останется в существующих масштабах.

В документе говорилось, что риск ядерной эскалации, с точки зрения Москвы, существует только в случае прямого вмешательства в войну другого ядерного государства.