Украина впервые получила от стран Запада крылатые ракеты, способные поражать цели на дистанциях больше 200 километров. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. По данным журналистов, Киев получил от Великобритании современные крылатые ракеты Storm Shadow.

До сих пор украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров, напоминает CNN. Украина требовала от союзников поставок дальнобойных ракетных комплексов на протяжении всего конфликта, но получала отказы.

Вашингтон, а вслед за ним и другие союзники по НАТО, воздерживался от поставки вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставит ВСУ дальнобойное оружие.

Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли «красной линией», на пересечение которой будет дан ответ.

Ракеты Storm Shadow разработаны Великобританией в партнёрстве с Францией в 1990-х — начале 2000-х годов. Они могут нести боеголовки с 450 килограммами взрывчатки. Такие ракеты активно использовались Великобританией во время операции против «Исламского государства» в Ираке.

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