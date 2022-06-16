Coca-Cola прекратит продажу своих товаров в России

Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя – Инса Огуз Солтан-Хамидовна), находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже пятый день находится в нейтральной зоне российско-грузинской границы. Об этом сообщил директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева.

«СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным, Инса занималась расследованием коррупции в Нальчике. Она сбежала из-под домашнего ареста и в воскресенье вечером и попыталась пересечь российско-грузинскую наземную границу в Верхнем Ларсе. Грузинские пограничники не пропускают Инсу уже почти 5 дня несмотря на то, что в России ей грозит тюремный срок. Она ночует на нейтральной зоне между двумя странами. У неё нет еды и воды — их передают ей люди, которые сами проезжают границу. Когда мы и представители уполномоченного по правам человека в Грузии попытались съездить к ней лично, полиция не никого не пустила. Мы уже обращались в грузинский МИД и МВД — но они никак не повлияли на ситуацию», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда «Свободная Россия».

На проходящей в Тбилиси конференции: «Путинский режим: Закат или перерождение?» Егор Куроптев зачитал обращение Ландер. Она говорит, что в России её преследуют за «религию, заявления, расследования». Активистка надеется, что получит убежище в Грузии или возможность внести заявку на визу в одно из посольств в Тбилиси.

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, присутствующий на конференции, сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.

В офисе омбудсмена Грузии подтвердили, что представитель Народного защитника не смог встретиться с россиянкой в нейтральной зоне.

В МВД Грузии заявили, что отказали гражданке России во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

В ведомстве говорят, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».

МВД со ссылкой на СМИ указывает, что россиянка «действительно обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».

«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – сказано в заявлении грузинского МВД.