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Губернатор Нью-Йорка: худший этап пандемии позади
Худший этап пандемии коронавируса в Нью-Йорке, возможно, позади, заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Во время ежедневного пресс-брифинга он сообщил, что удалось "взять под контроль распространение инфекции". Судя по всему "худшее позади нас, если мы будем продолжать действовать умно," сказал губернатор. В то время, как количество скончавшихся в штате от COVID-19 превысило 10 тысяч человек, число смертельных исходов начало снижаться, число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 также пошло на убыль. Губернатор считает, что почти полная остановка экономической активности, закрытие школ и университетов, карантинные меры помогли сдержать распространение коронавируса.
Одновременно Эндрю Куомо сообщил о том, что он совместно с губернаторами шести соседних штатов готовит план постепенного возобновления работы фирм и предприятий. Детали плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей штатов с тем, чтобы получить ясное представление об уровне заражений. Не исключено, что первыми к работе смогут вернуться переболевшие COVID-19 и получившие иммунитет к этой инфекции. Ничего не говорится о том, когда этот план начнет осуществляться.
Другие новости дня
Посольство США: приговор Окруашвили «бросает тень на беспристрастное применение правосудия»
Посольство США в Грузии обеспокоено приговором Ираклию Окруашвили. Экс-министра обороны накануне приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в событиях 20-21 июня прошлого года.
«Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызвали обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства и избирательного применения правосудия. Дело бросает тень на беспристрастное применение правосудия - озабоченность, которую должно было развеять совместное заявление от 8 марта. Мы настоятельно призываем всех подписавшихся поддержать букву и дух соглашения от 8 марта», - говорится в соглашении.
- 8 марта текущего года было достигнуто соглашение по избирательной модели между правящей партией Грузии и оппозицией. Противники власти также заявили о договорённости с «Грузинской мечтой», что несколько т.н. политических заключённых, в том Окруашвили, покинут тюрьму.
- Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
Сотни российских туристов застряли в Саудовской Аравии
Сотни российских туристов, большинство из которых приехали из Чечни и Дагестана, не могут вернуться домой, с марта застряв в Саудовской Аравии. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из россиянок, находящихся на Аравийском полуострове.
По словам Динары Нуримановой-Якуповой, с конца марта в российском консульстве и МВД никак не реагируют на запросы граждан и даже не говорят, будут ли их вообще забирать на родину. При этом США, Великобритания и Франция регулярно вывозят из Саудовской Аравии своих соотечественников специальными рейсами.
В Росавиации подтвердили, что эвакуационных рейсов из Саудовской Аравии в ближайших планах нет, а «проблема упирается в готовность российских регионов принять своих людей» – в частности, «создать им инфраструктуру, способную обеспечить безопасность, медпомощь и необходимые условия изоляции». При этом по словам Нуримановой-Якуповой, среди застрявших в Саудовской Аравии нашлись граждане, готовые забронировать и оплатить частный самолет, и они уже даже договорились с авиакомпанией, которая имеет разрешение на вылет из страны. Однако рейс не согласовывают в российском консульстве.
Вместе с тем в понедельник власти Чечни ввели пропускной режим для выхода жителей региона из своих домов, а по воскресеньям им и вовсе запрещено выходить даже в магазины и аптеки.
Пожары на Чернобыльской АЭС приближаются к промышленной зоне
Крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции приближается к территории четвертого энергоблока, разрушенного в конце апреля 1986 года при катастрофе на станции, сообщает «Интерфакс». Движение огня отображается на онлайн-ресурсе NASA - FIRMS,
На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (укрытия), строительство которого было завершено в прошлом году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал «Интерфаксу» член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, «ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...» Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, сообщает «Интерфакс» оценку положения местным экологом Ярославом Емельяненко.
Макрон поблагодарил сограждан за солидарность и дисциплину
Карантинные меры во Франции будут постепенно отменяться с 11 мая, но массовые мероприятия, будут отменены до середины июля. Границы Франции останутся закрытыми до специального рассмотрения этого вопроса правительством. Таковы некоторые из основных тезисов третьего обращения президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам по поводу эпидемии коронавируса.
Макрон заявил, что все, кто сомневается в состоянии своего здоровья, смогут пройти тест на коронавирус, включая пожилых людей. Каждый житель Франции будет обеспечен масками. «Может быть, мы увидим свет в конце туннеля, может быть, мы вернемся к ощущению нормальности. Но когда - мы не знаем», - сказал Макрон.
Франция, как и многие другие страны, не была готова к такой эпидемии, признал президент.
Во Франции на сегодняшний день, 13 апреля, выявлено 4188 новых случаев заражения (общее количество инфицированных – 136 779) и 574 смертельных случая (общее количество смертей от COVID-19 – 14 967.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 272
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и достигло 272. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 4890 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 439 лиц. 68 из 272 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
Как заявила сегодня, 13 апреля, посол США в Грузии Келли Дегнан, Тбилиси получит от Вашингтона две тысячи быстрых тестов высокого качества для диагностики коронавируса. Дипломат также сообщила, что Министерству здравоохранения Грузии передадут средства индивидуальной защиты стоимостью в 100 тысяч лари.
Оперштаб: в Абхазии все 12 тестов на коронавирус дали отрицательный результат
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 13 апреля.
В сообщении оперштаба говорится, что все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Гудаутской центральной больнице и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек, и у всех тесты дали отрицательные результаты. Оперштаб в очередной раз призвал граждан соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В одном из сел Хашурского муниципалитета введен режим строгого карантина
В селе Хидискури Хашурского муниципалитета Грузии введен режим строгого карантина. Данное решение на сегодняшнем заседании принял межведомственный координационный совет, действующий в связи с коронавирусом под руководством премьер-министра Грузии.
Кроме ограничений, установленных режимом чрезвычайного положения, запрещается въезд и выезд из села. На месте этот режим обеспечат представители МВД. Граждане могут выходить из дома только в том случае, если им требуется приобрести продукты, медикаменты или получить медицинскую помощь, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Местное население также сможет выполнять сельскохозяйственные работы при соблюдении рекомендаций Министерства здравоохранения. Как и в остальных случаях, право работать в карантинном режиме в селе Хидискури дается только Общественному вещателю Грузии.
StopCov.ge уже доступен на абхазском языке, готовится к запуску осетинская версия
Правительственный портал StopCov.ge, посвящённый борьбе с коронавирусом, уже доступен на абхазском языке. Готовится к запуску и осетинская версия, - заявили в правительстве Грузии.
Информация на сайте также публикуется на грузинском, английском, армянском и азербайджанском языках.
Ранее сообщалось, что на абхазский и осетинский языки перевели рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии. Среди них – инфицированная коронавирусом женщина и лица, контактировавшие с ней, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшилась
За сутки в России зафиксировали больше 2500 новых случаев заражения COVID-19. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране "меняется не в лучшую сторону".
"Болезнь у пациентов становится тяжелой. К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники", - сообщил Путин, предложив "при необходимости для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны".
На 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Грузия получит от США две тысячи быстрых тестов для диагностики коронавируса
Тбилиси получит от Вашингтона две тысячи быстрых тестов высокого качества для диагностики коронавируса. Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Дипломат также сообщила, что министерству здравоохранения Грузии передадут средства индивидуальной защиты стоимостью в 100 тысяч лари.
- Ранее сообщалось, что Грузия получит от США 1.1 млн долларов на борьбу с коронавирусом. ЕС выделит Грузии 183 миллиона евро.
- Грузия планировала закупить 215 тысяч тестов китайского производства. Стоимость контракта превышала миллион долларов. Но тесты оказались неэффективными и контракт был разорван.
Китай ввёл круглосуточное патрулирование границы с РФ
Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики – в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
Жители Абхазии обратились к руководителям религиозных организаций
Группа жителей Абхазии обратилась к руководителям религиозных организаций. Граждане хотят, чтобы прихожан призвали воздержаться от всех коллективных мероприятий на период режима чрезвычайного положения.
«По всему миру люди, чьи убеждения, благосостояние или даже смысл жизни выражались в коллективных мероприятиях, ограничили себя. Миллионы людей работают удаленно, творят молитву из дому, не путешествуют, не ходят на стадионы. Все они терпят моральные, финансовые и другие потери, но идут на это ради любви и уважения к жизни и здоровью других людей. Это и есть ответственная гражданская позиция. Наши личные или коллективные убеждения не могут быть выше общих задач. В минуты опасности мы должны принимать единые решения и обязаны им следовать! Так это работает во время войн, стихийных бедствий, эпидемий. Мы не можем игнорировать призыв защищать Родину или соблюдать всеобщий карантин, даже если кому-то такая мобилизация кажется бессмысленной или непонятной.
В преддверии весенних праздников хотим обратиться к руководителям религиозных организаций, которые еще не сделали этого, призвать своих прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на период Чрезвычайного положения, объявленного в Абхазии. Такой подход будет в наибольшей степени соответствовать как общему пониманию гражданского долга, так и главенствующему принципу человеколюбия, заложенному в основе любой религии», - сказано в обращении.
«Нужная газета» пишет, что петицию уже подписали Ахра Бжания, Илья Гуния, Батал Джопуа, Роин Агрба, Инал Хашиг, Изида Чаниа, Ольга Джонуа, Светлана Шоломова, Любовь Коновал и Асида Жиба. Сбор подписей продолжается.
- В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая заражения коронавирусом.
В Европе скончался еще один гражданин Грузии с COVID-19
В Барселоне (Испания) скончался гражданин Грузии с COVID-19. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«У погибшего гражданина 1965 года рождения было онкологическое заболевание, состояние здоровья осложнилось из-за коронавируса», - отметил Залкалиани.
В европейских странах от коронавируса умерли уже семь граждан Грузии. Несколько дней назад молодая женщина скончалась в Страсбурге (Франция).
Сегодня же глава МИД Грузии сообщил о новых спецрейсах, которые будут осуществлены из Европы. 30 апреля вернуться на родину смогут граждане Грузии из Мадрида (Испания), а 2 мая – из Праги (Чехия).
Правительство Армении решило продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней
Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года.
В эти минуты проходит специальное заседание Национального собрания, на котором обсуждается вопрос продления режима чрезвычайного положения.
С сегодняшнего дня в Армении сняты действовавшие ограничения на некоторые виды экономической деятельности.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 26, составив 1039, скончался еще один человек. Общее число умерших достигло 14.
Чрезвычайное положение со вчерашнего дня объявлено также в Нагорном Карабахе.
Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую лавру. За последние сутки там зафиксировано 63 три случая заражения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам политика, всего в монастыре заразились более 90 человек.
Ранее представители лавры, в которой проводит богослужения, Украинская православная церковь Московского патриархата, призывали приходить в храмы и игнорировать карантин.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала священнослужителей, которые накануне допустили скопление людей в храмах. Об этом Аваков написал в социальной сети Twitter.
- В начале апреля власти Украины ужесточили ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них запрет на появление в общественных местах без маски или респиратора, запрет собираться группами более двух лиц, за исключением сопровождения детей. Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 действует на Украине с 17 марта. В стране закрылись школы, рестораны, торговые центры и другие общественные места. Введён запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
- На всей территории Украины выявлено 3102 случая заболевания коронавирусом нового типа. 93 человека умерли, 97 выздоровели. В Киеве с начала эпидемии зафиксировано 495 случаев заболевания.
Вылечившихся от коронавируса пациентов грузинских клиник провожают аплодисментами. ВИДЕО
Пациентов грузинских клиник, которые вылечились от коронавируса, провожают аплодисментами.
Первого выздоровевшего пациента выписали из кутаисской клиники «LG и компания». Коронавирус поборол молодой мужчина.
«Врачи сделали невозможное», - под таким заголовком публикует видео администрация Первой университетской клиники Тбилиси. Из больницы выписали беременную женщину, которая поступила на лечение 26 марта в довольно тяжёлом состоянии.
Ранее из клиники выписали 62-летнюю жительницу Марнеули, которая вылечилась от тяжелой формы коронавируса. Женщина поступила в клинику 22 марта с острой коронавирусной пневмонией. Болезнь протекала на фоне тяжелых хронических заболеваний - сердечной недостаточности и сахарного диабета. Кроме того, несколько лет назад женщине провели коронарное шунтирование.
- В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266, выздоровели 67 человек.
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.
Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые услуги полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. В России сейчас порядка 30 процентов работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, бизнес может их уволить, сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице. "Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными", – сказал Кудрин.
Он также считает нужными дотации бизнесу на выплаты зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей, чтобы они прошли лучше этот сложный период, отметил Алексей Кудрин. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, добавил председатель Счетной палаты.
На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали почти полтора триллиона рублей (1,2 процента ВВП). Дополнительно около 30 миллиардов рублей правительство обещало направить на повышение максимального размера пособия по безработице.
Ираклия Окруашвили приговорили к пяти годам лишения свободы
Тбилисский городской суд огласил приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о событиях, произошедших в Тбилиси 20-21 июня.
Окруашвили обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии на митинге перед зданием парламента. Согласно обвинению, Окруашвили призывал протестующих к насильственному вторжению в здание законодательного органа.
Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
Украинская полиция оштрафовала священнослужителей за скопление людей в храмах
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция оштрафовала священнослужителей, которые накануне допустили скопление людей в храмах. Об этом Аваков написал в социальной сети Twitter.
«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть», - написал министр.
- Грузинская православная церковь не собирается отменять службы в преддверии пасхальных праздников. В патриархии Грузии считают, что предпринятых ранее мер будет достаточно для того, чтобы исключить риск распространения коронавируса во время богослужений.
- Русская православная церковь не стала закрывать храмы на Вербное воскресенье и Пасху.
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Синод официальной в Греции Элладской православной церкви принял решение о переносе торжественного празднования Пасхи. По постановлению Синода, с 18 на 19 апреля будет совершаться богослужение Пасхи, но при закрытых дверях всех храмов. Таким образом совершаются все богослужения и сейчас, т.е. без присутствия паствы. Торжественное празднование перенесено на 39-й день Пасхального попразднства - на день Отдания праздника Пасхи, когда предположительно завершится карантинный период в связи с пандемией коронавируса.
В России число заражений коронавирусом за сутки превысило 2500
В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 2558 в 62 регионах.
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 18328 в 82 регионах.
Больше всего случаев инфицирования за день выявлено в Москве – 1355. 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге.
За сутки умерли 18 пациентов. Число смертей с начала эпидемии составило 148.
В связи с пандемией COVID-19 почти во всех регионах России введён режим повышенной готовности. Не работают общественные заведения, отменены мероприятия, закрыты учебные заведения.
В мире число пациентов с COVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли с более 114 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – более 560 тысяч человек, более 22 тысяч умерли. Впервые в истории бедственное положение введено во всех 50 штатах.
Грузия до 30 июня не сможет импортировать из стран ЕАЭС рис, гречиху и чеснок
Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, начал действовать с 12 апреля. Соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.
Как сообщает «РИА Новости», в перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.
Агентство BMG (Business Media Georgia) пишет, что в 2019 году доля России и стран ЕАЭС в грузинском импорте гречихи составляла 68%, риса – 11%, лука и чеснока – 18%, семён подсолнечника – 83%, крупы и муки грубого помола – 81%.
Замминистра сельского хозяйства Гела Ханишвили заявил, что в стране достаточно запасов вышеупомянутой продукции, в дальнейшем планируется диверсификация поставок.
Предполагается, что запрет на экспорт товаров из стран ЕАЭС будет действовать до 30 июня включительно. При этом есть и ряд исключений: запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства - члены союза обладают исключительной юрисдикцией.
Также запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также товаров, перемещаемых между территориями государств - членов союза через территории третьих стран.
- Государствами-участники ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
Число умерших от коронавируса в Чечне достигло пяти
Число людей, скончавшихся в Чечне с коронавирусом, увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
У 49 человек выявлен положительный результат теста на наличие COVID-19. Под карантинным наблюдением медиков, по последним данным, находятся 1033 человека. 15 - выписаны после выздоровления.
Количество людей, помещенных под карантин, за последние дни увеличилось в два раза.
- Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Северной Осетии, с подтверждённым COVID-19 умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.
На сайте мэрии Москвы заработала услуга оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработал сервис по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте.
Чтобы оформить пропуск, нужно указать цель поездки: работа, посещение врача или иная. Цифровой пропуск для поездки на работу действует по 30 апреля. для разовых поездок – один календарный день. При себе также надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, составляет 69 процентов. Это на девять процентов больше чем в марте, следует из опроса исследовательского холдинга "Ромир". Не согласны на ограничение прав 28 процентов москвичей.
По мнению президента холдинга "Ромир" Андрея Милехина , с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. В то же время в ответах читается усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни, сказал Милехин РБК.
В Москве на 12 апреля было подтверждено 10 158 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 687 человек, умерли 72. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом.
Участники ОПЕК+ согласились соблюдать лимиты на добычу нефти
Группа ОПЕК+ заявила, что достигла соглашения между странами-экспортёрами нефти - о снижении объёмов суточной добычи до 9,7 миллиона баррелей. Этот лимит должен будет соблюдаться в мае и июне.
Четырёхдневный переговорный марафон, как пишет Reuters, проходил под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, добивавшегося прекращения падения мировых цен на нефть.
Соглашением о самых крупных в истории сокращениях добычи нефти (в четыре раза превышающих сокращения кризисного периода 2008 года) предусмотрено, что страны-экспортёры будут постепенно, до апреля 2022 года, снижать уровень добычи нефти.
"Большая Нефтяная Сделка с ОПЕК+ состоялась. Она позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетических отраслях США", - написал Трамп в Твиттере, поблагодарив президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана за содействие в достижении договорённостей.
Российское агентство ТАСС обратило внимание на то, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей.
В связи с этим министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что "Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки". "Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США", - отметил иранский министр, слова которого приводит ТАСС.
Следующая видеоконференция представителей стран ОПЕК+ запланирована на 10 июня 2020 года.
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