Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Почему в Абхазии не спешат прививаться?
В Абхазии растет число инфицированных коронавирусом. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация грозит создать сложности туристическому сезону, предупреждают специалисты. При этом темпы вакцинации остаются низким: привито чуть больше трех тысяч человек. Почему люди не спешат прививаться?
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