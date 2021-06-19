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Почему в Абхазии не спешат прививаться?

Почему в Абхазии не спешат прививаться?
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Почему в Абхазии не спешат прививаться?

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В Абхазии растет число инфицированных коронавирусом. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация грозит создать сложности туристическому сезону, предупреждают специалисты. При этом темпы вакцинации остаются низким: привито чуть больше трех тысяч человек. Почему люди не спешат прививаться?

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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