Почему в Абхазии не спешат прививаться?

В Абхазии растет число инфицированных коронавирусом. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация грозит создать сложности туристическому сезону, предупреждают специалисты. При этом темпы вакцинации остаются низким: привито чуть больше трех тысяч человек. Почему люди не спешат прививаться?