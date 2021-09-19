Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в Атлантике

Из разных регионов, в том числе Сибири, с утра поступают сообщения о массовом участии бюджетников в голосовании на выборах разного уровня в России.

По информации телеграм-канала «Свободный народ», в Бурятии на избирательном участке выстроилась очередь военных, массово голосуют полицейские и сотрудники других бюджетных учреждений. Канал опубликовал фото с участков.

В Омске на ряд участков в Кировском округе с утра приезжали голосовать несколько сотен полицейских и сотрудников МЧС. Как сообщает наблюдатель Омского гражданского объединения, они прибывали на микроавтобусах и газелях.

Также в Омске на один из участков строем пришли голосовать сотрудники Росгвардии. Не менее 50 человек промаршировали на участок №264, где кандидатом в Госдуму от «Единой России» идет Оксана Фадина, действующий мэр Омска, сообщает Омское гражданское объединение. Также сообщается, что на участки привозят солдат-срочников, пишет сайт Сибирь.Реалии.

Кандидат в Госдуму от КПРФ Василий Шипилов из Томска заявил о жалобах бюджетников на принуждение открепляться от своих участков и голосовать на других, которые им укажут. Шипилов уведомил о ситуации ЦИК, направив копию «инструкции», выданной избирателям.

В Новосибирске наблюдатель от «Яблока» Алексей Колесников с участка №1335 сообщил о необычных «инструкциях для наблюдателей», переданных Общественной палатой. В перечне «обязанностей» есть пункт «Передача информации об оппозиционных наблюдателях в штаб». Такую же инструкцию волонтеры обнаружили в Бердске на УИК 1335.

В Красноярске наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей к участку в гимназии «Универс». Об этом сообщил телеграм-канал «Борус». Глава краевого избиркома Алексей Подушкин сказал, что намерен экстренно решить проблему со столпотворениями людей на входе. Почему так произошло, Подушкин не знает.

Издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список «иноагентов») со ссылкой на СМИ, правозащитников и наблюдателей пишет, что в пятницу на многих избирательных участках образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных. По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента России, «административно-зависимые избиратели» в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. «Это нужно для обеспечения мобилизации – будет больше времени мобилизовать тех, кто не пришел в первую волну утром в пятницу», – утверждает источник «Медузы«.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал недоумение, комментируя предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов – результат административного давления. «Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Замглавы российского ЦИК Николай Булаев заявил днем в пятницу, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Явка в стране в среднем составляет 8–12 процентов. На некоторых участках, по словам Булаева, явка доходит до 15 процентов.

В России в течение трех дней, начиная с 17 сентября, выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян.

Жители Москвы и еще нескольких регионов, включая аннексированный Севастополь, могут проголосовать в онлайн-формате.

Некоторые пользователи электронного голосования в Москве уже пожаловались на сбои. Как проверили корреспонденты РБК, при попытке получить бюллетень на портале mos.ru появляется знак песочных часов, сообщение о превышении количества одновременных запросов к системе и просьба об ожидании.

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что московская система онлайн-голосования подверглась ddos-атакам. «Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», – сказал Венедиктов.