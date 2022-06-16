CША расследуют дело об американских микросхемах в военной технике РФ

Жителей Чечни под угрозой репрессий отправляют на войну в Украине. Чеченских мужчин и их родственников шантажируют уголовными делами, похищениями, пытками и унижением. О том, как проходит принудительная мобилизация в Чечне, изданию The Insider рассказали местные правозащитники и блогеры.

С начала российского вторжения в Украину сотрудникам чеченской правозащитной организации «Вайфонд» поступило около полусотни сообщений о незаконных попытках отправить мужчин из Чечни на войну. «Пройдя через унижения и пытки, люди очень запуганы», - говорит представитель «Вайфонда». По его словам, многие, получив ответ от организации, стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Чеченцы соглашаются идти на войну, потому что «умереть от пули не так страшно, как от пыток».

Участник оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев рассказывает, что ему тоже известны случаи принудительной отправки чеченцев на войну. По его словам, людей из списка «экстремистов» - тех, кто не симпатизирует местным властям - вызывают на беседу, где угрожают уголовным делом в случае отказа или предлагают деньги за согласие уехать на войну. Ранее Янгулбаев в комментарии Кавказ.Реалии сообщал о 240 похищенных чеченцах, от которых требовали «подписать бумагу, что они являются добровольцами для отправки в Украину».

Кроме того, утверждает Ибрагим Янгулбаев, уже осужденным по уголовным статьям предлагают подписать контракт с вооруженными структурами и обещают освободить в случае согласия. Об участии в войне заключенных, отбывающих срок, в том числе за тяжкие преступления, рассказывал Кавказ.Реалии и правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев.

Чеченский оппозиционный блогер Ислам Белокиев, воюющий на стороне Украины, также рассказывает о принудительной отправке жителей Чечни в Украину: ежедневно он получает по три-четыре таких сообщения. Белокиев утверждает, что ему известно о возбуждении уголовных дел против тех, кто отказался воевать: им инкриминировали терроризм или распространение наркотиков.

«Заставляют, шантажируют, похищают родственников. Если человек отказывается ехать в Украину, начинают угрожать матери, сестрам. Говорят, что их заберут, что им подбросят наркотические вещества, оружие, объявят исламскими террористами, обвинят в поездке в Сирию, в ИГИЛ», - перечисляет Белокиев.

В «Вайфонде» также сообщают, что жену, сестру или дочь чеченца могут лишить чести, чтобы унизить его: «Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть так униженным».