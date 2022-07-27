Что делать, если тебе 7, а мама все никак не возвращается домой? Зачем тебе оружие, если ты знаешь, что никогда не используешь его по назначению? И как кот может помочь бросить курить? О ком и о чем вспомнил телеведущий и писатель Дато Горгиладзе, когда мы показали ему его старые фотографии?