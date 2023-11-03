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28 стран и ЕС подписали декларацию по безопасности искусственного интеллекта

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по безопасности ИИ, 2 ноября 2023 года
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по безопасности ИИ, 2 ноября 2023 года

28 стран, включая США, Китай и Германию, а также Евросоюз подписали Декларацию Блетчли о безопасном использовании искуственного интеллекта. Текст был согласован по итогам международной конференции в Лондоне.

Участники конференции обсудили потенциальные риски, связанные с ИИ, и необходимость международного регулирования его использования.

Согласно декларации, дальнейшая работа её авторов будет сосредоточена на изучении рисков использования ИИ и выработке с их учётом политики безопасности. Также авторы декларации планируют продолжить обсуждать тему искусственного интеллекта. Следующая подобная конференция пройдёт через полгода.

Россия и страны Южного Кавказа в конференции не участвовали и текст не подписывали. Среди подписантов есть Украина.

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