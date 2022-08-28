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Dell Technologies полностью уходит с российского рынка
Американская IT-корпорация Dell Technologies полностью прекращает работу в России. Об этом сообщает Reuters.
Представитель компании рассказал агентству, что операции на российском рынке прекратились в середине августа. Тогда же закрылись все офисы в стране.
В конце февраля Dell прекратила продажи и обслуживание в России, Республике Беларусь, в Донецкой и Луганской областях Украины – в дополнение к уже находящемуся под эмбарго аннексированному Крыму.
Российские СМИ со ссылкой на источники в компании сообщали, что сотрудники компании – несколько сотен человек в Москве и Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат работу с другим юридическим лицом. Им также выплатят при увольнении до восьми окладов.
- Dell Technologies – ведущий производитель и поставщик компьютеров в мире. Компания занимала первое место по поставкам серверов в Россию с долей рынка более 20 процентов.
- После начала войны России с Украиной свою деятельность на российском рынке приостановили или полностью закрыли более 1200 компаний.
Другие новости дня
В доме старой постройки в Тбилиси обвалился балкон - погибла пожилая женщина
В Чугуретском районе Тбилиси, в «итальянском дворе», минувшей ночью обвалился балкон - погибла 74-летняя женщина, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам соседей, они выбежали на шум около двух часов ночи и обнаружили упавшую женщину с множеством ранений. Она скончалась до прибытия скорой помощи.
Полиция начала расследование. Жильцы говорят, что здание ветхое и давно требовало ремонта, и мэрия давала согласие на софинансирование, но все затянулось, так как пока не все владельцы квартир дали согласие на проект.
По оценкам экспертов, несколько тысяч домов в старом городе нужно срочно укреплять или строить заново. Большинство построек в знаменитых тбилисских «итальянских дворах», которые оказались вне туристических зон и внимания инвесторов, стремительно ветшают. Как правило, здесь живут не очень обеспеченные люди, у которых нет денег на реконструкцию даже при софинансировании мэрии.
«Нацдвижение» обвинило Нацбанк Грузии в «тайных закупках иностранной валюты»
Национальный банк Грузии фактически отменил валютные аукционы и тайно скупает иностранную валюту на фоне колебаний лари, заявил один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Роман Гоциридзе.
«Этим летом мы узнавали о покупке валюты Нацбанком вне открытых аукционов не в тот же день, а постфактум, по итогам месяца через 25 дней. В июле так было приобретено более 100 миллионов долларов», - цитирует Гоциридзе агентство «Новости-Грузия».
Он утверждает, что Нацбанк отклонил его депутатский запрос по этому вопросу.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда оперативной информацией о действиях Нацбанка на валютном рынке владеет узкая группа людей, которая может манипулировать курсом лари или продавать эту информацию», - утверждает депутат.
По словам Гоциридзе, исходя из этих предположений, а также на фоне «подозрительных колебаний лари последние месяцы» он решил поддержать предложение о создание следственной комиссии в парламенте.
МВД: лесной пожар в Боржомском ущелье почти потушен
МВД Грузии сообщило, что процесс ликвидации лесного пожара в Боржомском ущелье перешел в завершающую стадию. В настоящее время остается несколько небольших очагов, которые уже локализованы.
Это один из самых крупных лесных пожаров в Грузии за последние годы. Тушение пожара осложнял сложный географический рельеф и сильный ветер, пишет агентство «Новости-Грузия».
Площадь, которая с 19 августа была охвачена огнем, оценивается в 180 гектаров. На тушение масштабного пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты Погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
МАГАТЭ собрало группу экспертов для посещения Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на следующей неделе, сообщает The New York Times.
Список членов группы, с которым ознакомилось издание, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из «нейтральных стран».
В состав миссии входят эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета.
Среди других членов миссии - представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Эти страны, в основном были в стороне от войны или поддерживали открытые каналы связи с Москвой.
Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не представлены, отмечает The New York Times.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
- СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Правительство Украины на заседании 27 августа прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с правительством России. Его заключили в январе 1993 года.
Мельник обвинил немецкого чиновника в игре на руку Путину
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас уходит со своего поста, отменил приглашение посетить Киев премьер-министру немецкой федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Поводом послужило недавнее интервью Кречмера немецкому телевидению, в котором он призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией и достичь мира дипломатическим путем.
В эфире немецкого государственного телеканала ZDF Кречмер заявил, что для прекращения огня в Украине необходимы переговоры, и Германия должна им способствовать. Премьер Саксонии считает, что исход войны не может быть определен на поле боя, потому что цена продолжения войны может быть слишком высокой, и что даже противоборствующие стороны могут договориться.
В ответ на это Мельник в своем твиттере обвинил главу правительства Саксонии в том, что его «абсурдная риторика» играет на руку президенту России Владимиру Путину и подпитывает российскую агрессию. «Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вас не желают видеть. Точка», - цитирует слова Мельника Deutsche Welle.
- Андрей Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ с начала 2015 года. Он не раз привлекал к себе внимание резкими высказываниями в отношении германских властей. С начала военного вторжения России в Украину Мельник постоянно призывал Берлин поставлять Киеву тяжелое вооружение.
- Дипломат выдвигал прямые обвинения, упрекая Германию в нежелании помогать Киеву, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди. За некоторые высказывания посла приходилось извиняться и ему самому, и правительству Украины.
- 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника с должности посла. Сейчас Мельник передает дела своему преемнику, и окончательно покинет пост в октябре.
В Запорожской области погиб начальник пророссийской полиции
В Михайловке Запорожской области Украины найден мертвым руководитель подконтрольной России полиции Андрей Рыжков. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
Михайловка находится под контролем российских войск. Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте новой администрации. Следствию предстоит установить, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.
Рыжков служил в украинских пограничных частях. После ухода в отставку он основал общественную организацию «Пограничники Михайловщины». По информации украинских СМИ, он сам обратился к подконтрольной России администрации и предложил себя в качестве начальника полиции».
- Ранее неоднократно сообщалось о смертях сотрудников пророссийских администраций на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава пророссийской администрации Михайловки Иван Сушко. 26 августа в Бердянске был взорван автомобиль заместителя начальника городского ГАИ Александра Колесникова. Он скончался в больнице от полученных травм.
Казахстан на год приостановит экспорт оружия
Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции. Решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности.
С чем именно связана приостановка продаж оружия за границу не сообщается. С предложением приостановить экспорт выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития, уточняет Радио Азаттык.
После распада СССР Казахстан унаследовал несколько десятков предприятий оборонной промышленности, которые в основном специализировались на производстве вооружения для ВМС, вооружения для танков, стрелкового оружия, ракетных систем, компонентов систем ПВО.
В марте местные СМИ писали, что в стране, в частности, выпускаются реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы с дальностью стрельбы 300 километров, использующие при стрельбе ракеты израильского производства.
Кроме того, на днях журналисты сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение восстановить городские бомбоубежища в Алматы. По словам главы администрации города, необходимость реконструкции укрытий возникла не только из-за геополитической ситуации в регионе, но и потому, что город находится в сейсмической зоне.
Сообщения о приостановке экспорта оружия и ревизии бомбоубежищ поступили на фоне продолжающегося военного вторжения России на территорию Украины. Казахстан, один из союзников России, официально не осудил и не поддержал действия Москвы и придерживается нейтралитета.
Вместе с тем летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Токаев в присутствии президента России сказал, что Казахстан, вероятнее всего, не поддержит независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Токаев назвал их квазигосударствами.
Кадыровские подразделения в Украине не подчиняются уставу армии России – участник вторжения
На кадыровские подразделения в Украине не действуют уставы российской армии. Об этом заявил десантник Павел Филатьев, который сам участвовал в начавшемся 24 февраля вторжении, а затем осудил военную агрессию и написал об этом книгу «ZOV».
В интервью изданию Republic уехавший из России Филатьев рассказал, в том числе о своей службе в Чечне и об опыте взаимодействия с кадыровскими подразделениями в Украине. В частности, по словам российского десантника, за первые два месяца вторжения он ни разу не видел бойцов из Чечни на передовой, пишет Кавказ.Реалии.
«Кадыровцы – подразделения Росгвардии, а Росгвардия является второй линией (при наступлении – прим.). В Украину первыми зашли подразделения ВДВ. И получается, все сделали подразделения ВДВ, понеся огромные потери», – рассказал Филатьев.
При этом он заявил о хорошей подготовке кадыровских подразделений – они «очень хорошо обучены, хорошо откормлены, хорошо занимаются», рассказал десантник. В то же время он указал, что бойцы из Чечни живут «по своим законам».
«На них не действуют уставы российской армии... И ни один российский генерал туда не приедет и рот свой не откроет», – заявил Филатьев, отметив, что из-за такого отношения к кадыровцам подрывается авторитет командования среди других военных.
Десантник также прокомментировал многочисленные видео, которые бойцы подразделений из Чечни публикуют в социальных сетях.
«Когда они показывают какие-то кадры своих боев – я на это смотрю и понимаю, что это не выглядит как перестрелка. Это не боевые действия, это какая-то пародия на них», – заявил Филатьев.
- Служба безопасности Украины начала расследование в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса страны: ведение агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России. Кадыров преступления против Украины отрицать не стал.
- 17 августа главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что значительную часть формируемых в Чечне четырех новых батальонов составляют похищенные силовиками молодые люди. По данным Киева, в основном это жители чеченских сел – им угрожают уголовным преследованием по сфабрикованным делам или пытками. Украинская разведка оценивает это как признак нехватки в России желающих воевать. Москва и Грозный эти утверждения не комментируют.
- В середине августа украинская сторона также заявила о переброске войсковых подразделений, сформированных в Чечне, в Херсонскую область, где они якобы будут использоваться для борьбы с дезертирством российских солдат.
- Кадыров с первых дней вторжения России в Украину пиарится на теме войны. Он выложил уже сотни видео с бойцами из Чечни, неоднократно грозил взятием Киева (в том числе вопреки заявлениям Минобороны РФ) и более 30 раз заявлял об «освобождении» Мариуполя, выступал с резкими заявлениями в адрес президента Украины и допускал применение ядерного оружия.
В Грузии сегодня празднуют день Успения Богородицы - Мариамоба
В Грузии сегодня отмечают «Мариамоба» - православный праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Мариамоба – государственный праздник и официальный выходной.
В этот день праздничные службы проходят во всех действующих храмах Грузинской православной церкви. Празднование Успения начинается накануне с всенощного бдения.
Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати великих церковных праздников в православии. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.
В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие одновременно печальное - потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостное - потому что это день Ее соединения с Сыном.
Дева Мария или по-грузински Мариам - особо почитается в Грузии, так как, по библейскому преданию, именно Грузия стала одним из уделов, предназначенных Богородице для распространения христианства.
В мае 2019 года в Грузии появился государственный праздник в честь того, что Грузия является «Уделом Богородицы».
Мариам – одно из самых распространенных имен в Грузии. По данным Агентства развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии, в стране проживает более 100 тысяч женщин по имени Мариам. Мариам – еврейское имя, которое означает неустрашимая, бесстрашная, непокорная. С арабского это имя переводится как «служащая Богу».
Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом»
Болгария не станет вести переговоры с российским «Газпромом» о новых контрактах. Об этом заявил вице-премьер правительства страны по экономической политике Христо Алексиев. По его словам, такие решения не должны приниматься временным правительством, которое сейчас руководит страной. Решение о возобновлении контактов с «Газпромом», считает Алексиев, будет принимать уже новое постоянное правительство, когда оно будет избрано.
Пока же в Болгарии объявят международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.
В апреле Болгария отказалась переходить на расчеты в рублях за российский газ, после чего «Газпром» приостановил поставки. Страна планирует найти альтернативных поставщиков. В начале августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что Болгария готова возобновить переговоры о поставках с «Газпромом» только «в крайнем случае».
- 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству президента Кирила Петкова. Сейчас страной руководит техническое правительство, дата новых выборов пока не объявлена.
- Болгария в числе первых европейских стран отказалась оплачивать действующие контракты с Россией в рублях, как того требует Москва.
Сербия и Косово достигли соглашения об отмене документов на въезд друг к другу
Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения об отмене въездных и выездных документов для поездок друг к другу. Сделка означает, что сербские власти через 11 лет прекратят выдачу таких документов гражданам Косова, чьи удостоверения личности до этого Белград не признавал, - сообщает Косовская служба Радио Свобода.
Введение зеркального требования для сербов, в том числе живущих в Косове, привело к обострению ситуации в регионе и столкновениям между косовскими сербами и полицией. В июле конфликт усилился, когда власти Косова решили не признавать сербские автомобильные номера, введя зеркальную меру против аналогичных действий Белграда. Этот вопрос по-прежнему остается неурегулированным, отмечает Сербская служба РС.
О сделке 27 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своем видеообращении он заявил, что достигнутое соглашение отвечает интересам жителей Сербии и Косова. Поблагодарив за поддержку США, он отметил, что работа над обеспечением свободы передвижения еще не окончена.
- Сербия не признает независимости Косова и считает републику своим регионом. В соглашении между Белградом и Приштиной, по настоянию сербской стороны, указывается, что признание документов не означает признания независимости ни в каком виде.
Кремль анонсировал выплаты украинцам перед референдумами на востоке страны
Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с Украины, прибывшим на территорию России. Выплаты сравнимы с соцпакетом российских граждан и начнутся незадолго до возможных референдумов в контролируемых российской армией и пророссийскими сепаратистами регионах на востоке Украины.
Выплаты касаются только граждан Украины и не признанных никем, кроме Москвы, сепаратистских республик Донбасса, прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года и не получивших в стране официального статуса беженца. Ветеранам Второй мировой войны обещаны 5 тысяч рублей в месяц, пенсионные выплаты, ежемесячное пособие для инвалидов и для родителей-одиночек составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при беременности – 10 тысяч, а при рождении ребенка – 20 тысяч рублей. Кроме того, будут выплачиваться ежемесячные пособия на детей.
Незадолго до этого, 24 августа, Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников на занятых территориях Украины и на контролируемых сепаратистами территориях.
Обещанные выплаты сравнимы по размерам или идентичны тем, которые получают российские граждане. Указ и поручение Путина опубликованы незадолго до указывавшихся ранее сроков проведения референдумов о присоединении к России территорий востока Украины.
Голосования анонсировались назначенными российскими войсками администрациями в Запорожской и Херсонской областях Украины и властями сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Ранее ряд журналистских расследований сообщал, что голосования могут быть проведены уже в сентябре.
Украинская разведка в конце августа сообщила, что российские чиновники завершили подготовку к проведению голосований. Однако в отчете вашингтонского Института изучения войны за 26 августа отмечается, что маловероятно, что референдумы пройдут 11 сентября, как предполагалось ранее. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.
- По подсчетам Би-би-си, на поддержку беженцев с февраля российское правительство потратило 10,7 млрд рублей из федерального бюджета. При этом многие беженцы и волонтерские организации сообщают о плохих условиях содержания, плохом питании и недостаточной поддержке.
- По оценке ООН, Россия приняла 2,3 миллиона беженцев с Украины. Неназванный источник ТАСС в силовых структурах в начале августа называл еще большие цифры - более трех миллионов человек. Украинские власти и власти США заявляют, что население с занятых территорий депортируется в Россию насильно. Независимых подтверждений этому не приводилось.
Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России
Германия и Франция выступят против отмены шенгенских виз для граждан России на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза. В подготовленном к мероприятию документе Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами». С текстом ознакомилось агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, Германия и Франция, ведущие экономики Евросоюза, считают, что шенгенские визы нужно выдавать гражданам России, не связанным с правительством страны. В частности, студентам, ученым, людям искусства и специалистам. Речь идет в том числе и о туристических визах, следует из материала.
Прекратить выдачу виз, как минимум туристических, Евросоюз призвали граничащие с Россией страны Балтии, к инициативе присоединилась Чехия, за ограничение туристических поездок выступила также Финляндия. Ранее сообщалось, что против такой инициативы высказываются крупнейшие экономики ЕС. 23 августа против выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза запланирована на следующую неделю, он должен пройти в Чехии. Министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что предложит компромиссный вариант - об отмене упрощенного визового режима между шенгенскими странами и Россией.
Это, в частности, будет означать увеличение максимального времени рассмотрения заявки и увеличение стоимости визы с 35 евро до 80.
Молодой мужчина сбежал из изолятора временного содержания в Тбилиси
Из изолятора временного содержания в Тбилиси сбежал обвиняемый, сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на свои источники.
Случай произошел сегодня, 27 августа. Как утверждается, молодой мужчина, задержанный за административное правонарушение, смог вылезти из окна камеры.
Беглеца разыскивали несколько часов в масштабах Тбилиси. К настоящему времени он уже задержан.
В МВД Грузии эту информацию до сих пор не комментировали.
Дипмиссия РФ в Турции предупредила россиян об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию
Генеральное консульство РФ в турецком городе Трабзон предупредило россиян об участившихся случаях отказа в пропуске на территорию Грузии. По данным диппредставительства, такая ситуация сложилась на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи».
«Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины такого отказа не разъясняются. Среди граждан России, не допущенных на территорию Грузии – жители Северо-Кавказского федерального округа, жители Республики Крым, граждане ДНР или ЛНР, имеющие также российское гражданство.
Зачастую в число «отказников» попадают и российские граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, приехавшие в Турцию на личном автомобиле. В этом случае единственный законный вариант вывоза автомобиля с территории Турции – услуги транспортной компании (цена перевозки автомобиля в Россию – от 2900 долларов США)», - говорится в сообщении российского консульства, пишет SOVA.
В дипмиссии РФ в Трабзоне также отметили, что в августе текущего года они фиксируют случаи отказа во въезде в Грузию практически ежедневно. В диппредставительстве призвали россиян учитывать это при планировании поездок через Грузию и Турцию.
До 2 тысяч граждан РФ получили вид на жительство в Грузии за восемь месяцев
До 2 тысяч граждан России получили вид на жительство в Грузии в период с января по август 2022 года. Об этом сообщает Агентство развития государственных сервисов в ответ на запрос депутата парламента Грузии депутата Давида Усупашвили, пишет bm.ge.
С начала года временный вид на жительство в Грузии получили 1 288 граждан РФ, а постоянный – 690 россиян. В общей сложности за семь месяцев для получения вида на жительство в Минюст Грузии обратились 2 824 гражданина России. Заявления 475 лиц были отклонены.
Из ответа агентства также известно, что за отчетный период в Грузии было создано более 600 компаний, в которых граждане России зарегистрированы в качестве акционеров.
Для въезда граждан РФ в Грузию визы не требуются. Разрешенный срок пребывания в стране – до 1 года. По его истечению российский гражданин обязан покинуть Грузию либо получить временный или постоянный вид на жительство.
Поток граждан России хлынул в Грузию в феврале, после начала войны в Украине.
Согласно данным «Грузстата», за первый и второй квартал 2022 года число въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% - до 299 094 человек. Только в июне в Грузию въехали более 135 тысяч граждан России, на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какая часть приезжали как туристы, и сколько из них остались, департамент статистики не уточняет.
В последнее время оппозиция все чаще говорит о необходимости принятия разных мер, которые помогут эффективнее контролировать приезжих из России – государства, оккупировавшего два грузинских региона. В правящей «Грузинская мечта» расценивают подобные заявления, как часть «ксенофобно-шовинистической кампании» против россиян. В ее развязывании члены партии власти обвиняют политических оппонентов.
Президент Сербии объявил об отмене в Белграде мероприятий Европрайда
Президент Сербии Александр Вучич отменил намеченные на 12-18 сентября в Белграде мероприятия в рамках международного Европрайда.
На пресс-конференции в субботу Вучич сказал, что признает угрозу правам сексуальных меньшинств в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
Вучич не исключил возможности проведения мероприятий позднее. Associated Press отмечает, что на той же пресс-конференции Александр Вучич предложил продлить срок полномочий на посту премьер-министра открытой лесбиянки Аны Брнабич.
Сами организаторы прайда обещают, что все намеченное ими состоится по плану, несмотря на заявления сербского руководства. «Проведение прайда было признано Европейским судом по правам человека одним из фундаментальных прав. Европрайд в Белграде не будет отменен и соберет вместе тысячи представителей ЛГБТ+ со всей Европы», - заявила Кристине Гарина, которая возглавляет Ассоциацию организаторов Европрайда.
Гарина призвала сербские власти обеспечить защиту участников будущего мероприятия и не поддаваться давлению его противников.
Первый ЛГБТ-прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических, ультраправых группировок. На последующем параде, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
В Петербурге наложен арест на имущество экс-главы штаба Навального
В Санкт-Петербурге наложен арест на недвижимость бывшей главы местного штаба Алексей Навального Ирины Фатьяновой. Об этом в субботу сообщила «Фонтанка». Издание ссылается на информацию Главного управления МВД по городу.
В ведомстве арест имущества связали с необходимостью обеспечить компенсацию полицейским за работу во время протестных акций.
В комментарии сайту Север.Реалии Файтьянова сказала, что ей неизвестно об аресте. «Арестовывать у меня нечего, так что лишиться никакой недвижимости я не могу. Полиции я ни копейки не собираюсь платить, собирать на погашение штрафа не буду. Удачи им в аресте не существующей недвижимости. А еще на днях прошла апелляция по этому делу. Нам отказали, что было предсказуемо. Идем обжаловать дальше», - подчеркнула активистка.
Ирину Фатьянову признали организатором протестных акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционного политика Навального. Ей был предъявлен иск с требованием компенсации за работу полиции на протестах в размере 3,9 млн рублей. В апреле нынешнего года Дзержинский районный суд этот иск удовлетворил. В июне были арестованы счета Фатьяновой. Апелляционные жалобы ответчицы городской суд рассмотрел 23 августа и оставил без удовлетворения.
В связи с акциями в поддержку Алексея Навального Ирину Фатьянову дважды приговаривали к административному аресту - на шесть и десять суток.
- В апреле 2021 года прокуратура приостановила деятельность общественной организации «Штабы Навального» в российских регионах. Позднее стало известно об их внесении в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. После этого сеть региональных штабов Навального свернула работу. 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав «Фонд борьбы с коррупцией» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.
Власти Украины сообщили о гибели за сутки при обстрелах семи человек
Украинские власти сообщили о новых российских обстрелах населенных пунктов за последние сутки.
В Бахмуте, в Донецкой области, в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 – ранены. Как отмечает Би-би-си, российские военные безуспешно пытаются наступать в направлении города. Данные по потерям привел глава областной военной администрации Павел Кириленко.
На территории самопровозглашенной «ДНР» за сутки ранены восемь человек, утверждают сепаратисты. По их данным, утром в субботу украинская сторона обстреляла Ворошиловский район Донецка. В самопровозглашенной «ЛНР» местные сепаратистские власти заявили о выпущенных украинскими военными из систем залпового огня HIMARS десяти ракетах по городу Стаханов. В результате были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница «Донбасс», передает «Интерфакс».
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью российские военные семь раз обстреляли Никопольский район и трижды Криворожский. Разрушены дома, обошлось без жертв и пострадавших. «Ночь интенсивных обстрелов», - добавил Резниченко.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ночных ударов по городу пострадали историческое здание и школа.
Глава военной администрации Запорожской области Александр Старух также сообщил о новых российских ударах в ночь на субботу. По его сведениям, было зафиксировано 16 пусков. Информация о пострадавших уточняется. Днем ранее, по словам Старуха, в поселке Каменка в результате удара по жилым домам погибли пять человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей.
Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и целям в Украине.
Украина экспортировала миллион тонн зерна после соглашения в Стамбуле
Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», - сказал Зеленский. Он отметил, что сейчас цель Киева - выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта морем ежемесячно. «Это очень важно для Африки, Азии и Европы», - подчеркнул украинский лидер.
МИД России 26 августа со ссылкой на данные ООН сообщал об экспорте около 846 тысяч тонн продовольствия, отмечает «Коммерсантъ».
- «Зерновая сделка» была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа. Всего с тех пор, по словам украинского президента, из украинских портов были отправлены более 40 судов в 15 стран.
- Украина - один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал Вано Надирадзе, также участвующий в боевых действиях против российской армии. Другие подробности он не сообщил, пишет SOVA.
В свою очередь страничка Alpha Frequency назвала инициалы погибшего – Г. Г. По данным паблика, доброволец получил смертельное ранение во время боев в районе Краматорска (Донецкая область).
Отметим, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля там погибли уже 18 грузинских бойцов.
В Грузии открылся сезон охоты на перелетных птиц
В Грузии сегодня, 27 августа, открылся сезон охоты на перелетных птиц, он продлится до 1 марта 2023 года, сообщает Департамент природоохранного надзора.
«В течение сезона в целях выявления нарушений правил охоты и предотвращения незаконной охоты сотрудники природоохранного надзора будут осуществлять круглосуточный усиленный контроль на всей территории Грузии», - отметили в ведомстве.
Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе выданный МВД Грузии документ, подтверждающий право на хранение и ношение оружия.
Перечень птиц, на которых разрешается охота, и подробные правила приведены на сайте природоохранного надзора, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий и в радиусе 250 метров от национальных парков.
- Грузия является важной территорией для перелетных птиц. Каждый год через территорию страны пролетают более миллиона пернатых. Несколько лет назад контроль за соблюдением правил охоты в Грузии был ужесточен. Штраф за нарушение составляет от 100 лари до 2 тысячи лари (от 340 до 680 долларов), в зависимости от вида нарушения.
Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за патента на вакцину
Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на своего конкурента Pfizer и его немецкого партнёра BioNTech за нарушение патентных прав при разработке вакцины против COVID-19. Moderna утверждает, что они скопировали ее технологию, разработанную за годы до пандемии коронавируса.
Иск о возмещении денежного ущерба был подан в окружной суд США, также Moderna обратится в суд Германии. По словам генерального директора компании, иски направлены на защиту инновационной технологии, которую Moderna начала разрабатывать в 2010 году, вложила в это миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии COVID-19. Именно благодаря этой технологии компания смогла быстро создать вакцину против коронавируса.
В своих исках Moderna требует выплаты роялти от коммерческой реализации вакцины Pfizer/BioNTech после 8 марта 2022 года, за исключением продаж правительству США и странам с низким и средним уровнем дохода.
Отмечается, что Moderna подала иск только сейчас, поскольку в октябре 2020 года обязалась не защищать свои патенты во время пандемии, чтобы обеспечить глобальный доступ к вакцинам. Компания не требует запрета на продажу вакцины конкурентов и не намерена распространять действие своего патента на страны с низким и средним уровнем дохода.
Pfizer и BioNTech заявили, что их разработка оригинальна – они уверены в своей интеллектуальной собственности и будут защищаться от обвинений. Ранее подобные иски к Pfizer, BioNTech и Moderna подали другие фармацевтические компании.
Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer/BioNTech появились почти одновременно. Однако разрешение на экстренное использование в США первой получила вакцина Pfizer/BioNTech – в декабре 2020 года. Такое же разрешение было выдано компании Moderna спустя неделю.
Реализация вакцины в 2022 году уже принесла Pfizer около 22 миллиардов долларов, в то время как Moderna получила почти в два раза меньше – 10,4 миллиарда долларов.
- Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech не зарегистрированы в России. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Москва не смогла предоставить ВОЗ необходимые документы.
Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. В нем, в том числе, критиковался военный захват Россией Запорожской АЭС, создающий риски ядерной аварии. Россия соглашение не одобрила.
«Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе», – сказал председатель конференции Густаво Злаувинен после выступления представителя МИД России Игоря Вишневецкого. По утверждению Вишневецкого, многие страны – не только Россия – «не согласны с целым рядом вопросов», которые носят «откровенно политический характер».
Ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США добиваются согласования итогового протокола конференции, в котором будет признано, что «война России и ее безответственные действия в Украине серьезно подрывают основную цель ДНЯО». В ответ посол России Василий Небензя обвинил США и их союзников в том, что они «политизируют работу над итоговым документом, ставя свои геополитические интересы в наказании России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».
В проекте итогового протокола, с которым ознакомилось агентство Associated Press, есть четыре упоминания Запорожской АЭС. Одобрив документ, страны выразили бы «серьезную озабоченность по поводу военных действий» на ядерных объектах или вблизи них и подчеркнули бы «первостепенную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины». Также в документе поддерживаются усилия МАГАТЭ по посещению ЗАЭС.
Для публикации коммюнике требовалось одобрение 191 страны – всех участников Договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и в итоге – на достижение мира без него.
- Конференция ООН по обзору ДНЯО проводится каждые пять лет. Прошедшая должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была отложена. Следующая запланирована на 2026 год.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля».
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