В США осуждены два последних обвиняемых по делу Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании полицией. Бывшие сотрудники полиции Миннеаполиса Ту Тао и Джей Александр Куэнг, участвовавшие в задержании Флойда, признаны виновными в неоказании помощи и приговорены к лишению свободы. Куэнг проведет в тюрьме три года, Тао - 42 месяца.

Оба бывших полицейских входили в наряд, задержавший Флойда. Сами они к Флойду не прикасались, но находились рядом и бездействовали, когда Флойд просил о помощи.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан нарядом полиции в Миннеаполисе по подозрению, что он расплатился в магазине фальшивой купюрой. При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, несмотря на то, что он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, наступил коленом ему на шею, второй - Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его; Флойд скончался от удушья.

Гибель Джорджа Флойда вызвала бурную реакцию в американском обществе, прежде всего среди чернокожих жителей США. В сотнях городов США прошли массовые акции протеста против расизма под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране и запустили множество дискуссий о системном расизме в США и мире.

В июне 2021 года суд признал Дерека Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов - это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.