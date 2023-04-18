Деньги за молчание? Инсценировка покушения на чеченского блогера Абдурахманова

Оппозиционное движение 1ADAT обвинило чеченских блогеров Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова в получении крупных сумм от окружения Рамзана Кадырова. По версии 1ADAT, деньги были переданы от организаторов "покушения" на критиков главы Чечни. Вскоре Абдурахманов опубликовал свою версию произошедшего и сообщил, что обманул киллеров, сняв постановочное видео.

Таинственное исчезновение

Эмигрировавший в Турцию чеченский блогер Хасан Халитов перестал выходить на связь вечером 4 октября – накануне дня рождения главы Чечни. Сразу появились сообщения о покушении на него, утверждалось, что критик режима в реанимации в Чечне. Окружение активиста опровергло информацию о его смерти и попросили дождаться комментария его самого.

"Распространяются слухи, что Хасана убили. Лучше нас этого никто не знает. Когда будет нужно, мы сами это подтвердим или опровергнем. Просьба не распространять слухи. Кто выложил посты, просьба удалить!" – написали авторы телеграм-канала Халитова. Позднее сообщения о его убийстве убрали многие популярные чеченские страницы в соцсетях.

За год до этого турецкие правоохранители задержали шесть человек, один из которых, как заявлялось, готовил покушение на Халитова за вознаграждение в 300 тысяч долларов. После этих событий чеченскому блогеру предоставили госзащиту.

В конце ноября 2022 года в чеченских пабликах появилась информация об убийстве Тумсо Абдурахманова, а сам он перестал выходить на связь. 5 декабря в телеграм-канале 1ADAT было опубликовано подтверждение гибели блогера без указания источника сведений и каких-либо подробностей. Схожую информацию тогда озвучивал Анзор Масхадов, сын президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова. В диаспоре новость вызвала противоречивую реакцию – многие чеченские активисты сочли информацию недостоверной и предлагали подождать.

Сообщение о предполагаемом убийстве Абдурахманова прокомментировал директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов. Он обвинил в причастности к "устранению" блогера председателя правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева. Представитель правительства Ичкерии опроверг это обвинение, добавив, что блогер жив и находится под защитой правительства Швеции. Полиция Швеции это не комментировала. Сам Абдурахманов вышел на связь спустя почти три месяца.

Напомним, в феврале 2020 года Абдурахманова атаковали в его квартире в Швеции. Блогера ударили молотком по голове, но он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Впоследствии киллер Руслан Мамаев объяснил, что изначально должен был только следить за блогером, но вскоре за 50 тысяч евро от "людей из Грозного" согласился на убийство. Прокурор в суде также заявил, что "следы указывают на Грозный". Приговор по факту покушения вынесли в январе 2021 года. Мамаев получил десять лет лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – восемь.

Так как это не первая попытка устранить популярного оппозиционного блогера, все это время в чеченской диаспоре активно обсуждали его исчезновение.

Версия 1ADAT

В декабре прошлого года, вскоре после появления первых сообщений о исчезновении Тумсо, с 1ADAT связался некий Башир Албогачиев, попросивший о помощи, рассказывает создатель оппозиционного движения Ибрагим Янгулбаев. По его словам, тот сообщил, что является посредником между властями Чечни и киллерами, которые получили заказ убить Абдурахманова и Халитова. При этом Кадыров не поверил исполнителям, требуя доказательств смерти оппонентов – до их предоставления пятерых киллеров держали в секретной тюрьме, сообщил 1ADAT Албогачиев.

Он очень просил опубликовать пост о смерти Тумсо, чтобы доказать заказчикам исполнение убийства

"Башир писал и звонил, умоляя спасти братьев. Мы предложили несколько вариантов возможного выхода из ситуации. Он очень просил опубликовать пост о смерти Тумсо, чтобы доказать заказчикам исполнение убийства и чтобы те отпустили киллеров. После того как пост о гибели вышел на канале, по словам Башира, их освободили. Мы еще верили ему и интересовались, когда те покинут Россию, чтобы оказаться в безопасности и рассказать правду", – продолжает чеченский активист.

В ответ Албогачиев сообщил, что исполнители ждут выплат от кадыровцев, чтобы поделиться с "убитыми" блогерами. Так, рассказал он, за то, чтобы Тумсо "залег на дно" ему передали 800 тысяч долларов и еще порядка 300 тысяч за видео из больницы. Деньги переводились через криптовалюту.

Янгулбаев подчеркивает, что пытался связаться с Абдурахмановым и его братом Мухаммадом, но те, по его словам, сбрасывали звонки.

"Этот Башир благодарил нас, сказал, что публикация помогла освободить его людей. Предложил движению 50 тысяч долларов, мы изначально отказывались, но Башир сильно настаивал. Мы продолжали настаивать, чтобы опубликовать полную информацию, но отъезд исполнителей из Чечни затягивался, и тогда мы заподозрили манипуляцию со стороны кадыровцев", – утверждает Ибрагим.

Затем посредник рассказал Янгулбаеву, что один из ближайших помощников Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов якобы дал киллерам возможность реабилитироваться за разоблаченное убийство Абдурахманова и Халитова и устранить создателей 1ADAT. На тот момент в движении понимали, что общаются не просто с мошенником, а с представителем кадыровцев, подчеркнул Янгулбаев. Таким образом, люди из Грозного, "делясь" крупным гонораром за убийство, фактически купили временное молчание оппозиционных активистов, добавил он.

"С Тумсо и Хасаном они общались дистанционно. Нам предоставили эту переписку. С нами же Башир хотел встретиться лично. Вероятно потому, что мы не заинтересовались деньгами, поэтому кадыровцам нужно было похитить нас. Для этого он предложил встретиться в Украине, мы посчитали ее небезопасной и предложили Литву. Мы уже понимали, с кем общаемся, и хотели выдать их властям Евросоюза. После этого посредник пропал", – подытожил Ибрагим Янгулбаев.

Версия Тумсо Абдурахманова

Вскоре после публикации 50-минутного видео 1ADAT, в котором излагалась описанная выше версия произошедшего, Тумсо Абдурахманов записал ответ, частично подтвердив некоторые факты, но отвергая обвинение в получении денег за прекращение критики Кадырова.

Блогер рассказал о вышедшем на него посреднике, сообщившем об "очень крупном заказе" от руководства Чечни на его устранение. По словам Абдурахманова, исполнителями убийства должны были стать "какие-то ингуши" (Башир Албогачиев сообщил Янгулбаеву, что родом из Назрани, но сейчас живет в Австрии – Прим. ред.). Собеседник, заявил Тумсо, предложил "обвести Кадырова вокруг пальца", сняв постановочное видео о гибели блогера. По словам Абдурахманова, авантюра удалась, заказчик поверил в убийство и заплатил деньги, которыми поделились и с ним.

Еще через две недели кадыровцы задержали "этих ингушей" и потребовали новых доказательств убийства. В это время, как утверждает блогер, с ним снова связался организатор инсценировки, предложив снять Абдурахманова в морге. Сам он вместо этого предложил сделать запись в больнице – якобы он находится в коме. Блогер показал видео, о котором идет речь.

Теперь весь мир в подробностях узнает, как я тебя обул, Кадыров

"Кадыров, я провоцировал тебя своими последними видео, выпускал в тебя "снаряды" так сказать, но мой "снаряд" неожиданно угодил в Янгулбаевых. Что ж, я получил желаемое. Пусть не от тебя, а от них, но все же цель достигнута. И теперь весь мир в подробностях узнает, как я тебя обул, Кадыров, как заставил вас грызть друг друга, искать предателей среди своих и убивать друг друга", – спустя время написал в своем телеграм-канале Абдурахманов и предложил журналисту Юрию Дудю записать интервью о произошедшем.

Корреспондент Кавказ.Реалии обратился к Абдурахманову и Хасану Халитову с просьбой прокомментировать информацию движения 1ADAT, но не получил ответа. Редакции стало известно, что ряд других СМИ также приглашали блогера в прямой эфир, но не дождались реакции.

В пресс-службе полиции Швеции на запрос редакции пояснили, что у них нет информации о подготовке к покушению и его предотвращению в отношении Тумсо Абдурахманова.

Власти Чечни и сам Рамзан Кадыров никак не комментировали новость.

Выиграл заказчик?

Высказанные 1ADAT обвинения в том, что Халитов и Абдурахманов "продались кадыровцам", считаю необоснованными, заявил автор канала "Мысли Ислама", чеченский оппозиционный деятель Ислам Белокиев.

"В этой истории можно углядеть какие-то корыстные цели, стремление к личному обогащению из-за переговоров с посредниками, но для меня важнее другое. И Тумсо, и Хасан остаются по нашу сторону баррикад. Они внесли существенный вклад в донесение правды об оккупационном режиме Кадырова и, я уверен, будут доносить ее и в дальнейшем", – заключил Белокиев.

Собеседник добавил, что общавшийся с блогерами Башир Албогачиев также 1 и 3 декабря пытался связаться и с ним, но Белокиев проигнорировал звонки и только сейчас выяснил по номеру, кто хотел с ним пообщаться.

Ситуацию с публикацией блогерами "компромата" друг на друга председатель "Ассамблеи народов Кавказа" политолог Руслан Кутаев назвал "неприятной и оставляющей осадок".

"Эти люди были вовлечены в общее дело, в чем-то сотрудничали, а теперь выкладывают на суд общественности "слитую" переписку. Судя по ней, заказчику нужно было, чтобы блогеры озвучивали свои пожелания по суммам, торговались как на базаре и все это было зафиксировано. Халитову не говорили, что передадут переписку с ним Тумсо, а тому – что также "сливают" конфиденциальное общение", – обращает внимание собеседник.

Заказчику нужно было, чтобы блогеры озвучивали свои пожелания по суммам

Кутаев называет несостоятельной версию Тумсо Абдурахманова о том, что подобным торгом блогер хотел "развести" Рамзана Кадырова. У главы Чечни фактически неограниченный бюджет, поэтому миллион долларов для него – это "совершенно несущественная сумма", напоминает Кутаев.

"В итоге выиграл сам заказчик – он получил компромат на всех блогеров, рассорил их и, самое главное, показал читающим их людям нелицеприятные факты. Это может свести на нет всю большую информационную работу, которую те вели годами", – подытожил эксперт.

Ряд общественных деятелей чеченской диаспоры отказался комментировать новость из-за ее негативного шлейфа. "Пусть Кадыров комментирует", – предложил один из собеседников, сославшись на то, что в обоих видео фигурируют крупные суммы из Грозного.

Живущие за пределами России критики главы Чечни неоднократно подвергались покушениям. Часть из них не удалось предотвратить. В августе 2019 года в Берлине застрелили сподвижника Аслана Масхадова и Шамиля Басаева, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. В сентябре 2017 года в Киеве расстреляли чеченку Амину Окуеву. Через несколько дней после этого в Киеве взорвали гражданина Грузии, этнического чеченца Тимура Махаури.

Это не первый публичный конфликт среди известных представителей чеченской диаспоры в Европе. В ноябре 2022 года сторонники независимой Ичкерии провели два отдельных съезда. Первую встречу 25 и 26 ноября во Франции инициировал глава движения "Толам" Джамбулат Сулейманов, который вместе с Анзором Масхадовым возглавил движение "Единая сила". Через день в Бельгии началась конференция, организованная премьер-министром Ичкерии за рубежом Закаевым. Некоторые участники мероприятий заявляли о разделении сторонников независимости на противоборствующие лагеря.

В январе 2009 года в Вене расстреляли экс-телохранителя Кадырова Умара Исраилова. В феврале 2004 года в Катаре взорвали бывшего исполняющего обязанности президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева.

В декабре 2020 года правоохранительные органы Германии предотвратили покушение на брата Тумсо Абдурахманова Мухаммада. В июне этого года в Мюнхене начался суд по этому делу. По данным прокуратуры ФРГ, главному обвиняемому – уроженцу Чечни Валиду Дадакаеву – силовиками из республики было поручено организовать убийство родственника Абдурахманова. Следствие полагает, что Дадакаев обратился с предложением убить брата блогера к потенциальному киллеру Тамерлану А., но тот рассказал о готовящемся покушении самому Мухаммаду.

В Турции не раз расправлялись с политическими оппонентами официального Грозного. В списке жертв – Гаджи Эдильсултанов и Ислам Джанибеков, погибшие в 2008 году, Али (Муса) Асаев – в 2009-м, Берг-Хаж Мусаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев –в 2011-м, Медет Унлю – в мае 2013-го, Абдулвахид Эдильгериев – в ноябре 2015-го, Руслан Исрапилов – в мае 2016-го.

Кавказ.Реалии