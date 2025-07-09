Депортирован глава Азербайджанской диаспоры Подмосковья

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов депортирован из России в Азербайджан. 4 июля Ибрагимов был лишен российского гражданства.

По сообщению РБК, он отправился в Баку.

«Известия» опубликовали видео с Ибрагимовым из аэропорта. На нем он утвердительно ответил на вопрос, было ли лишение о депортации для него неожиданным. Ибрагимов также сказал, что «чуть-чуть» расстроился.

Ибрагимов прожил в России около 30 лет. Азербайджанскую диаспору в Подмосковье он возглавлял с 2018 года. Он также был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьёва в период выборов 2018 года и членом Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области. После лишения Ибрагимова гражданства РФ упоминание об этом на сайте Общественной палаты Подмосковья было удалено.

Согласно источникам РБК, официальная причина лишения Ибрагимова российского гражданства «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Сам Ибрагимов отказался назвать причины, пообещав прокомментировать ситуацию через несколько дней после возвращения в Азербайджан.

Ибрагимов депортирован из России на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Баку. 27 июня 2025 года в Екатеринбурге были задержаны десятки уроженцев Азербайджана с российским гражданством по делу об убийствах, совершённых в 2001–2011 годах. Двое из них умерли, их тела были переданы на родину. Как утверждает азербайджанская Генпрокуратура, причиной смерти стало избиение при задержании, а не сердечный приступ, как заявляет Москва.

В ответ на задержания в Екатеринбурге в Баку задержали и арестовали около двух десятков российских граждан, включая журналистов прокремлёвского агентства «Sputnik Азербайджан», лицензия которого была аннулирована ещё в феврале.