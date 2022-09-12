Депутаты из Москвы, Петербурга и Колпина потребовали отставки Путина

В Украине взяты в плен граждане Узбекистана, воевавшие на стороне России. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода - Радио Озодлик со ссылкой на опубликованное 10 сентября в интернете видео.

На нём один из пленных – 22-летний уроженец Самаркандской области Узбекистана Ахмедов Мухриддин Соли угли, который учился в Москве, говорит, что решил записаться наёмником в частную военную кампанию ради заработка. Другой гражданин Узбекистана утверждает, что без документов работал на стройке в Москве и его отправили в Украину.

Когда было снято видео – неизвестно.

Ранее посольство Узбекистана в Москве предупреждало граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. По статье уголовного кодекса Узбекистана за наёмничество грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Предостережение посольства Узбекистана было опубликовано после показа сюжета телеканала Vetta о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон "Амир Темур" для участия в войне против Украины.

Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало узбекских трудовых мигрантов осторожно выбирать работу в России.

О том, что жителей Узбекистана и Кыргызстана вербуют через соцсети на войну с Украиной, сообщал общественный фонд "МедиаХаб". Организация рассказала, что в соцсетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии в российскую частную военную компанию –ЧВК "Вагнер" под видом набора работников в частные охранные предприятия (ЧОП) в регионах России.