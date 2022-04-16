Депутаты от Ингушетии и Дагестана оказались самыми богатыми на Северном Кавказе 

Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год. Из представителей регионов Северного Кавказа официально самыми состоятельными стали депутат от Ингушетии Бекхан Барахоев и депутат от Дагестана Мурад Гаджиев.

Доход Барахоева составил 68,3 млн рублей, при этом в собственности депутата официально нет недвижимости и машин. Супруга самого богатого парламентария Северного Кавказа за год заработала 20 млн рублей, она владеет 262-метровой квартирой и двумя недостроенными зданиями, а также премиальным Mercedes-AMG G63, стоимость которого составляет порядка 10 млн рублей.

Следом по доходам с двухкратным отставанием идет депутат от Дагестана Мурад Гаджиев с 33,1 млн рублей. Он задекларировал земельные участки, четыре нежилых помещения и шесть квартир. В тройку лидеров также вошла депутат от Ставропольского края Раиса Кармазина в 20,5 млн рублей официального дохода за 2021 года. В ее собственности 126-метровая квартира и гараж. Все трое парламентариев представляют "Единую Россию".

Депутат Госдумы от Чечни и один из самых доверенных лиц Рамзана Кадырова Адам Делимханов в 2021 году официально получал только стандартную зарплату – всего 5,7 млн рублей. В собственности чеченского политика указан 250-метровый дом на участке в 14 соток. Делимханов воспитывает пятерых детей, официально он не женат.

Еще один известный резонансными высказываниями депутат – представляющий Дагестан Бийсултан Хамзаев задекларировал 4,4 млн рублей, в его собственности - доля в 80-метровой квартире.

Один из немногих парламентариев, имеющий в автопарке отечественные автомобили Нурбаганд Нурбагандов – отец убитого полицейского, Героя России Магомеда Нурбагандова. Помимо Mercedes-Benz 190 ему принадлежат также ГАЗ3102 и ГАЗ3102.

У подавляющего большинства остальных депутатов в декларации только официальная зарплата в размене чуть менее 6 млн рублей (речь идет о тех, кто имел мандат и в предыдущем созыве, так как новый созыв избран в сентябре) или не превышающий эту сумму годовой доход.