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Десантник РФ, осудивший агрессию против Украины, уехал из России
Участник вооружённого вторжения на территорию Украины, российский десантник Павел Филатьев, написавший после возвращения с войны книгу "ZOV" и осудивший действия армии РФ, покинул Россию. Об этом рассказал основатель правозащитного
проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который, с его же слов, помог военному "экстренно эвакуироваться".
Сообщается также, что перед самым отъездом из России Филатьев дал интервью британскому изданию The Guardian. Военнослужащий рассказал, что после того, как опубликовал книгу, в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Уезжать Филатьев при этом не хотел, но его уговорили. Заведено ли на него уголовное дело, Филатьев не знает.
Ранее военный 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края Даниил Фролкин публично признался в том, что российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских лиц по приказу командования. Сам он признался в убийстве жителя украинского села Андреевка Руслана Яремчука.
Другие новости дня
В Харькове при обстреле общежития погибли семь человек
Салтовский район Харькова подвергся обстрелу, ракета упала рядом с жилым многоэтажным домом, начался сильный пожар. Погибли семь человек, 17 ранены, заявил мэр города Игорь Терехов. Среди погибших есть 11-летний ребёнок.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что в обстрелянном здании находилось общежитие. Зеленский назвал атаку "подлым и циничным ударом по гражданским".
Также сообщается, что рано утром Харьков вновь подвергся ракетным ударам. По данным мэра Харькова, по городу было нанесено ещё по меньшей мере пять ракетных ударов.
Одна ракета попала в помещение общежития в Слободском районе. По предварительным данным, один человек погиб, 18 человек были ранены, в том числе двое детей, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В Холодногорском районе после обстрела начался очень крупный пожар.
Также об утреннем обстреле сообщили власти Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области. В Никополе повреждены 15 частных домов, школа, несколько газопроводов и линии электропередачи.
Российское Минобороны удары пока не комментировало.
Оперативно проверить информацию в условиях боевых действий невозможно.
Гражданина Грузии Левана Мачабели освободили из цхинвальской тюрьмы
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Левана Мачабели, задержанного 26 марта текущего года. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
В марте в югоосетинском КГБ утверждали, что Мачабели планировал «совершить провокацию в отношении российского воинского контингента». В Цхинвали заявили, что в 2005-2009 годах он был военнослужащим 3-й бригады ВС Грузии и «принимал активное участие в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии». По информации ведомства, после начала войны в Украине Мачабели не смог вступить в «Грузинский национальный легион», после чего «принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии».
По словам Мачабели, его задержали в селе Арцеви.
«Со мной нормально обращались, не было никакого давления. Меня освободили благодаря усилиям властей Грузии и международных организаций», – сказал он.
Накануне в югоосетинском КГБ заявили, что Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
В Цхинвали находятся еще несколько граждан Грузии, задержанных ранее по различным обвинениям.
Украина обвинила Deutsche Welle в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в фейсбуке призвал власти Германии отреагировать на "нарративы российской пропаганды", публикуемые, по его мнению, медиакорпорацией Deutsche Welle. На это обратила внимание "Медуза". Николенко привел скриншоты с сайта Deutsche Welle, в которых нашел неприемлемые для себя формулировки.
Недовольство дипломата вызвали такие фразы, как "Признать Украину террористическим государством" (в статье речь шла о предложении, выдвинутом партией "Справедливая Россия"), "Запрет на въезд россиян не поможет победить Путина" (в комментарии публициста Федора Крашенинникова; материал сопровождался пометкой "Комментарий выражает личное мнение автора"), и "Один промах украинских военных в ответ на удары россиян с территории захваченной РФ Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе" (мнение колумниста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петера Штурма, опубликованное с соответствующей пометкой).
Николенко выразил пожелание, чтобы немецкое государство прекратило "манипуляции, не хуже чем у российских официальных пропагандистов" в государственном медиа, которое выпускается на деньги налогоплательщиков.
- Deutsche Welle в России признана "СМИ-иноагентом", её сайт заблокирован для российских пользователей за "распространение лживой информации" о боевых действиях России на территории Украины.
- В феврале Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве. С марта часть журналистов Русской службы Deutsche Welle работает из Латвии.
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В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту побега осужденного из больницы
Даур Джинджолия, осужденный к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова, сбежал из психиатрической больницы, пишет информагентство «Апсныпресс».
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, 15 августа 2022 года Даур Джинджолия, осужденный приговором Верховного суда от 12 июня 2018 года к 18 годам лишения свободы, находясь с 6 июля 2022 года на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психоневрологической больницы, совершил побег из-под стражи примерно в промежутке времени с 6 до 7 часов утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны указанного отделения.
Прокуратура Гульрипшского района возбудила уголовное дело по факту побега в отношении Джинджолия.
Генсек ООН приехал во Львов на переговоры с Зеленским и Эрдоганом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Об этом в твиттере сообщил представитель Гутерриша.
В четверг, 18 августа, глава ООН встретится с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. В планах – обсуждение ситуации вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела колонии в Еленовке.
19 августа Гутерриш побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках зерновой сделки.
СМИ также отмечают, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз попытается выступить в роли посредника в нынешнем противостоянии России с Украиной.
В конце июля к возобновлению мирных переговоров Москву и Киев призывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Тогда он сказал, что в войне не бывает победителей.
В Казани прошли обыски у журналистов, работающих с Радио Свобода
Сегодня утром в Казани прошли обыски у семерых человек, которые сотрудничают сейчас или работали ранее с проектами Радио Свобода - Idel.Реалии и Радио Азатлык. Следственные действия велись в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
В уголовном деле речь идет о видео на YouTube-канале, который не имеет отношения к редакции.
Большинство задержанных отпустили после обыска и допроса. Судьба двоих пока не известна, они не выходят на связь. В каком статусе находятся журналисты - неизвестно.
«Эти оскорбительные обвинения в адрес независимых журналистов и комментаторов нелепы», - сказал Джейми Флай, президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС). Он подчеркнул, что криминализация правды и тех, кто ее сообщает, не помешает донести честные, независимые новости до россиян, которые ищут альтернативы лжи и манипуляциям Кремля.
- В последние годы на проекты Радио Свобода оказывается серьезное давление со стороны российских властей.
- В марте 2021 года медиакорпорация после 30 лет работы вынуждена была закрыть свое бюро в Москве. 27 журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода, внесены Минюстом России с списки «иностранных агентов» - физических лиц. Семь из них - корреспонденты Idel.Реалии.
- Русскоязычные сайты медиакорпорации, в том числе сайты русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время, заблокированы на территории России.
Подоляк: Украина будет подрывать линии снабжения армии России
Украинские спецслужбы намерены в ближайшие несколько месяцев атаковать линии снабжения российской армии - склады боеприпасов, военные базы, железнодорожные линии и электросети, как на этой неделе в аннексированном Крыму. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, цель такой стратегии - подорвать логистику и «посеять хаос» внутри российских войск, лишив их боеприпасов и необходимого снабжения. Однако советник президента не признал напрямую недавние взрывы на российских базах в Крыму - в Саках, Джанкое и Гвардейском результатом действий ВСУ. Советник предположил, что диверсии могли устроить и крымские «партизаны», но деталей не привел.
Михаил Подоляк считается сейчас третьим по влиятельности человеком во власти Украины. В начале войны России с Украиной он принимал участие в переговорах между воюющими сторонами, но им так и не удалось прийти к общему соглашению.
Некоторые прогнозы Подоляка впоследствии не подтвердились. Например, в марте он заявлял, что российские войска истощены и война в Украине будет прекращена в ближайшие дни. Некоторые высказывания он опровергал сам. В частности, слова об обещанном и пока не состоявшемся наступлении ВСУ на Херсон Подоляк назвал «частью информационно психологической операции» по дезинформации и деморализации российской армии.
Турция и Израиль обменяются послами и генконсулами
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция восстановит полноценные дипломатические отношения с Израилем. На пресс-конференции в среду он сообщил, что вскоре страна представит Израилю кандидатуру посла, позднее будет назначен генеральный консул. Израиль, со своей стороны, также восстановит свое дипломатическое представительство в Турции.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что возобновление дипотношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с послами в Анкаре заявил, что дипломатическое присутствие Турции в Израиле, помимо прочего, позволит Турции помогать палестинцам.
Днем ранее генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиц и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели телефонные переговоры, в которых пришли к окончательному соглашению о возвращении дипломатических отношений между странами в полном объеме.
- В 2022 году власти обеих стран предпринимали множество шагов для сближения. Президент Израиля Исаак Херцог в марте нанес визит в Анкару - это был первый официальный визит израильского лидера в Турцию более чем за десятилетие. Эрдоган назвал визит Херцога поворотным и пообещал, что Турция будет бороться с антисемитизмом, исламофобией, ксенофобией и расизмом. Также страны подписали соглашение о возобновлении полетов национальных авиакомпаний между Турцией и Израилем.
- Дипломатические отношения между Израилем и Турцией официально не прерывались, но резко ухудшились в 2010 году после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара».
- В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли около 60 палестинцев.
Бывшего грузинского военного приговорили в Цхинвали к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы
Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
По информации КГБ, 4 августа Цхинвальский суд признал Чхиквадзе виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – незаконное пересечение государственной границы и контрабанда наркотических средств в значительном размере.
Ранее грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении гражданина Грузии, в том числе в рамках эргнетского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
При этом в мае в СГБ Грузии заявили, что Чхиквадзе в Цхинвали приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Би-би-си: ФСБ обвинила покойника в подготовке теракта
ФСБ назвала имена двух граждан России, якобы готовивших подрыв нефтепровода в Волгоградской области. Однако, как сообщает Би-би-си, люди с такими именами не могли иметь отношения к диверсии: один из них живет в Киеве и занимается мирными делами, второй погиб несколько месяцев назад.
По версии ФСБ, опубликованной в российских СМИ, спецслужбе удалось предотвратить взрыв на нефтепроводе под Волгоградом. При задержании были убиты два предполагаемых диверсанта. Спецслужба сообщила, что орагнизаторами теракта были некто Андрей Чуенков и Юрий Ионов - члены радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком"). Из пресс-релиза ФСБ было трудно понять, являются ли убитые под Волгоградом именно организаторами, или это другие люди, поэтому многие некоторые российские СМИ писали, что убиты именно Чуенков и Ионов. Однако позже в ФСБ уточнили, что Чуенков в данный момент принимает участие в боевых действиях в Украине в составе нацбатальона "Ураган", а Ионов - в составе полка "Азов".
Журналисты Би-би-Си связались с Андреем Чуенковым. Он живет в Киеве, диверсий в Волгоградской области и где-либо еще, по его словам, не устраивал. Чуенков действительно был близок с Максимом Марцинкевичем. После его смерти в тюрьме в 2020 году он покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. В военных действиях он не участвовал, о существовании националистического батальона "Ураган" впервые слышит: по его словам, в СМИ никогда не сообщалось о существовании батальона с таким названием. После начала войны он занимается волонтерством, прошел курс тактической медицины и помогал раненым.
Чуенков также рассказал, что был заочно знаком с Юрием Ионовым, которого ФСБ называет вторым убитым при задержании диверсантом. Ионов действительно был военнослужащим полка "Азов", и погиб под Мариуполем несколько месяцев назад, в начале войны. Информацию о гибели Юрия Ионова в марте 2022 года Би-би-си подтвердили еще два участника "Азова".
По мнению Чуенкова, ФСБ хочет дискредитировать "все, что связано с русским национализмом", называя фамилии участников националистических движений в связи с диверсиями.
«Сохнут»: 20,5 тысяч евреев уехали из России с начала войны
Около 20,5 тысяч евреев уехали из России после её вторжения в Украину. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
По оценкам агентства, до войны в России жили 165 тысяч евреев, таким образом страну покинули уже более 12 их процентов. Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет "Би-би-си".
"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в Москве", – сказал бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из России через две недели после начала войны.
"Каждый раз, когда что-то происходит в России, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в России Анна Штерншис.
- Многие евреи эмигрировали в Израиль. Закон о возвращении даёт право на гражданство любому, кто может доказать, что его бабушка или дедушка имели еврейское происхождение.
- В начале июля Минюст потребовал ликвидировать российское отделение агентства "Сохнут". По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан России.
- В ответ на это "Сохнут" допустил закрытие своих представительств в России и переход на удалённую работу. Очередное заседание суда по делу "Сохнута" назначено на 19 августа.
Москва считает провокацией слухи о причастности РФ к взрыву в Ереване
Посольство России в Армении считает провокацией слухи о причастности Москвы к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване.
Дипломатическое представительство сегодня распространило сообщение, выразив свое возмущение «муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур».
Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявляет, что рассматривает это как «прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений».
Посольство ожидает от властей Армении «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», и сообщает, что соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Армении.
В сообщении также отмечается, что российская сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Как пишет «Интерфакс», слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка «Сасна црер», которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов.
В результате взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.
Посол США: источник поляризации в Грузии – «Ночь Гаврилова» и невыполненные обещания властей
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан назвала «бессмысленной теорией заговора» очередную порцию обвинений в ее адрес со стороны депутатов, формально покинувших правящую партию «Грузинская мечта».
В своем открытом письме члены парламента заявили, что американская дипмиссия вмешивается во внутренние дела суверенного государства, добавив, что для посольства ослабление стабильности Грузии «является своего рода самоцелью».
Келли Дегнан обвинения отвергла, передает СОВА. По ее словам, действия депутатов – это лишь попытка переложить ответственность за политический кризис в Грузии на Запад.
«Я не знаю точно, что или кого представляет эта группа и насколько они отличаются от правящей партии, которую они, по собственному утверждению, покинули. Все, что я могу сказать, это то, что обвинения, которые они выдвинули против американского посольства и других, являются бессмысленной теорией заговора, которая не подкрепляется никакими фактами», – заявила она.
Дипломат подчеркнула, что посольство США работает со всеми политическими партиями Грузии и делает это на протяжении всех лет после обретения страной независимости. По ее словам, в Вашингтоне поддержкой Грузии считают укрепление ее демократических институтов, экономики, стабильности и безопасности.
«Любые обвинения в том, что мы виноваты в поляризации здесь, – это попытка переложить вину на западных партнеров, которые последние 30 лет только и помогают стране. Эта поляризация была здесь еще до моего приезда, и я предлагаю грузинскому народу взглянуть в прошлое и понять, откуда она взялась. «Ночь Гаврилова», невыполненные обещания, недемократические действия – вот источник поляризации, а не действия западных партнеров», – подчеркнула Келли Дегнан.
- «Ночью Гаврилова» в Грузии называют жесткий разгон масштабного антиправительственного митинга, вызванного визитом депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова летом 2019 года.
Житель Абхазии задержан по обвинению в убийстве сына
Жителя Абхазии Демура Киут задержали по обвинению в убийстве сына – Михаила Киут. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 14 августа Демур Киут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и на почве внезапно возникшего конфликта нанес сыну три колото-резанных ножевых ранения в область грудной клетки.
Михаил Киут скончался при транспортировке в Республиканскую больницу. Демур Киут был задержан.
Уголовное дело возбуждено сухумской прокуратурой по статье 99 УК Абхазии (убийство). Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Президент США Джо Байден подписал «Закон о снижении инфляции»
Президент США Джо Байден подписал "Закон о снижении инфляции", который был принят обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает "Голос Америки".
Ещё до подписания Байден назвал новый закон "залогом восстановления экономического роста на основе экологически чистой энергетики и производства". По его словам, данный закон позволит осуществить крупнейшие инвестиции в экологически чистую энергетику, что, по расчетам Белого дома, поможет снизить инфляцию, сократить дефицит бюджета, решить проблему изменения климата и сократить расходы американцев на медицинские услуги. 13 миллионов человек будут ежегодно экономить в среднем 800 долларов каждый на медицинской страховке, сказал Байден.
Согласно документу, на борьбу с изменением климата в течение чуть более чем десяти лет будут выделены 375 млрд долларов. На инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства, выделяют 64 млрд долларов.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса, реализация закона сократит дефицит бюджета на 305 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, однако эта цифра может быть и выше.
Необходимые средства в бюджет привлекут посредством новых налогов на крупные компании и увеличения сборов с богатых физических и юридических лиц.
Противники закона – в первую очередь, республиканцы в Конгрессе - предупреждают о росте стоимости электроэнергии и напоминают о предвыборном обещании Байдена - не повышать налоги для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Они также опасаются, что часть налоговых расходов компаний будет переложена на плечи работников в виде снижения заработной платы.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл еще до голосования заявил, что закон представляет собой "перечень повышения налогов и бюджетных растрат на “зеленые” проекты".
При голосовании в Палате представителей Конгресса США законопроект поддержали 220 демократов, 207 республиканцев проголосовали против. До этого в Сенате законопроект был одобрен с перевесом всего в один голос (51-50), решающей оказалась позиция вице-президента, демократа Камалы Харрис.
Мэр Краснодара возглавит правительство оккупированной Херсонской области
Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Херсонской области. Об этом сообщил один из ключевых российских пропагандистов Владимир Соловьёв. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили два анонимных источника в мэрии Краснодара.
44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Ещё один источник Кавказ.Реалии, также пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов. В итоге его предварительно согласовали на должность председателя Совета министров. В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.
- В Херсонской области планируют провести референдум о вхождении региона в состав России. Дата голосования не назначена, сообщалось, что оно пройдёт осенью 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями.
- Как стало известно "Медузе", в июле российские политтехнологи провели в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей закрытый опрос о поддержке присоединения к России. Согласно результатам опроса, за присоединение выступили 30% жителей, за сохранение украинской принадлежности – тоже 30%, остальные "не определились".
- По информации украинской армии и местных властей, после неоднократных обстрелов мостов через Днепр и командных пунктов российское военное командование покидает Херсон и уходит на левый берег Днепра.
Британский министр: перед вторжением в Украину Шойгу заявил, что россияне могут страдать, как никто другой
В феврале, перед вторжением в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что россияне могут претерпевать страдания, как никто другой. Об этом он сказал в ответ на предупреждение британца о санкциях, которые будут введены против Москвы после начала войны. Об этом Уоллес рассказал газете The Washington Post.
Уоллес посещал Россию 11 февраля. Тогда разведки нескольких стран НАТО были абсолютно уверены в том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Москва это отрицала. По словам британского министра, он предупредил Шойгу, что Украина будет сопротивляться. "Моя мать украинка, — ответил российский министр. — Это часть одной страны".
На предупреждения о санкциях он сказал "мы можем претерпевать страдания, как никто другой". Уоллес в ответ на это замеетил, что не хочет, чтобы вообще кто-либо страдал. Тем не менее в конце встречи Шойгу сказал, что планов вторгаться в Украину у России нет. (Представители Шойгу после публикации газеты разговор не комментировали).
В январе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что новый пакет санкций против России в случае начала вторжения превзойдёт по жёсткости все санкции США против других стран. Об этом же предупреждали представители Великобритании.
Газета рассказывает, что американские дипломаты и представители европейских стран пытались убедить Москву отказаться от военных планов, но не достигли в этом успеха. Издание, со ссылкой на многочисленные источники, подробно пересказывает, как Белый дом узнал о готовящемся вторжении, предупредил о нём другие страны и попытался его предотвратить.
Грузинская телекомпания прекратила сотрудничество с ведущим после обвинения в насилии
Грузинская оппозиционная телекомпания «Мтавари» сегодня заявила о прекращении сотрудничества с одним из ведущих своей утренней передачи – Лашей Накаидзе. Это произошло после того, как его задержали и обвинили в сексуальном насилии.
«Мтавари» осуждает насилие в любом виде, тем более, когда это касается насилия в отношении женщины со стороны мужчины, что не имеет оправданий ни при каких обстоятельствах, сказано в заявлении.
В телекомпании отмечают, что факт произошел 15 августа и о нем в полицию сообщил один из сотрудников «Мтавари». После этого была проведена медицинская проверка пострадавшей женщины и на основании ее показаний Лаша Накаидзе был задержан.
«Исходя из тяжести предъявленных Накаидзе обвинений, телекомпания «Мтавари» считает себя обязанной приостановить с ним сотрудничество в любом виде. Если предъявленное обвинение не будет доказано, телекомпания рассмотрит возможность восстановления деловых отношений с Лашей Накаидзе», – сказано в заявлении.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Лаша Накаидзе работает на ТВ больше 10 лет. Он начал с работы оператором на телекомпании «Рустави 2». В 2019 году, после основания телекомпании «Мтавари», перешел туда, как и большая часть журналистов из «Рустави 2».
По информации МВД, уголовное дело в отношении Накаидзе возбуждено по трем статьям УК Грузии – насилие в семье, попытка изнасилования в отношении члена семьи и угроза в отношении члена семьи.
В Абхазии утверждают, что не передадут РФ объекты инфраструктуры аэропорта
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
Ранее министерство опубликовало фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
Однако в министерстве говорят, что объекты аэродромного комплекса «разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ», а главным условием реализации проекта является «сохранение государственной собственности Республики Абхазия и управления на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса), РД (рулежные дорожки), ОРВД (объекты организации воздушного движения) и ССО (светосигнальное оборудование), и прочие объекты аэропортовой инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы связи) и др».
«В целях определения источника финансирования восстановления и реконструкции указанных объектов проводятся консультации с представителями уполномоченных органов Российской Федерации. В настоящее время для определения объемов и стоимости работ, связанных с восстановлением комплекса, ведется разработка проектной сметной документации. В ходе встречи были озвучены предварительные планы по реконструкции имущественного комплекса аэропорта, включающие в себя реконструкцию плоскостных сооружений, строительство нового аэровокзального комплекса, восстановление и в отдельных случаях новое строительство объектов инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, безопасности и др. Для проведения полноценного обследования взлетно-посадочной полосы и иных сооружений, специалистами проведены натурные испытания, включающие в себя отбор образцов, нагружение взлетно-посадочного полотна, визуальный и инструментальный анализ», – сказано в заявлении.
«В качестве объектов частного инвестирования рассматривается аэровокзальный и топливно-заправочный комплексы, а также размещение объектов служебно-технического назначения», – говорится в заявлении.
По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
Большинство активов компаний, входящих в «Базовый элемент», в той или иной степени принадлежат компании Basic Element Ltd (зарегистрирована на острове Джерси), которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.
Активы группы сосредоточены в машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, финансовой, строительной, авиационной, сельскохозяйственной и других отраслях экономики в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.
- Олег Дерипаска включён в санкционный список США с 2018 года. Его имя упоминается в многочисленных публикациях и официальных документах ведомств США о возможном вмешательстве России в американские выборы, однако не известно о том, чтобы в США ему были предъявлены какие-либо официальные обвинения.
- В феврале 2022 года бизнесмен осудил российское вторжение в Украину, призвав скорее начать мирные переговоры. В начале марта повторно выступил с заявлением против войны. Несмотря на это, он попал в санкционный список Евросоюза.
- В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра, однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишён его.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает Сухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
В Армении объявлен двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ
В Армении 17–18 августа объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Соответствующее решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.
По информации главы МЧС Армении Армена Памбухяна, установлена личность 15 погибших граждан.
«Если личность последнего (погибшего) будет установлена, без вести пропавшим будет считаться один человек», – сказал он.
Памбухчян отметил, что родственники числящейся пропавшей без вести гражданки РФ связались с ней. Выяснилось, что она перенесла операцию при других условиях и находится в больнице. Ранее стало известно, что жив и гражданин Ирана, считавшийся пропавшим без вести – он в данный момент находится в Грузии.
Швейцария возвращает Узбекистану часть средств со счетов Каримовой
Узбекистан и Швейцария заключили соглашение о возврате швейцарскими властями 131 миллиона долларов со счетов, арестованных в рамках уголовного разбирательства в отношении Гульнары Каримовой – старшей дочери бывшего узбекского президента Ислама Каримова, который руководил центральноазиатской страной многие годы.
Документ подписали 16 августа в Берне президент Швейцарии Иньяцио Кассис и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.
Договорённость предусматривает, что конфискованные средства пойдут на создание фонда при участии ООН по устойчивому развитию в бывшей советской республике. "Фонд позволит использовать возвращаемые деньги на благо населения Узбекистана", - подчеркнул на церемонии подписания Иньяцио Кассис.
В 2012 году Швейцария "заморозила" более 800 миллионов долларов в связи с уголовным преследованием Каримовой, которая сейчас отбывает на родине тюремный срок по обвинениям в хищении и преступном сговоре. По мере дальнейшего разбирательства фонду под эгидой ООН могут быть переданы и другие средства.
В феврале узбекское руководство заявляло, что помимо швейцарской стороны оно взаимодействуют с властями в США, Франции, России и ряда других государств по вопросам возвращения активов Каримовой, "приобретённых незаконным путём". В этой связи называется сумма, превышающая миллиард долларов. Следствие в нескольких странах, включая также Швецию и Нидерланды, связывает Гульнару Каримову с действовавшей на протяжении нескольких лет крупной схемой использования взяток для получения зарубежными телекоммуникационными компаниями доступа на узбекский рынок.
- В 2015 году Каримова была приговорена в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".
- Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. Она и её окружение утверждали, что все дела против неё были сфабрикованы по политическим мотивам.
Германия начинает заменять российскую нефть американской
Второй за месяц танкер с американской нефтью направился из Луизианы в германский порт Росток, передает информационное агентство Reuters. На борту танкера Ise Princess находится 570 тысяч баррелей нефти.
Американская нефть вкупе с нефтью, экспортируемой из Норвегии, Ближнего востока и Западной Африки должна заменить российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба". Европейский Союз намерен до конца года сократить на 90 процентов импорт нефти из России.
Добываемая в Мексиканском заливе нефть марки Mars сходна по составу с российской Urals. Первая партия американской нефти, доставленная в Росток в начале августа, поступила на перерабатывающий завод PCK Schwedt, мажоритарным владельцем которого является Роснефть. Роснефть на прошлой неделе предупредила о том, что цены горючего в Германии повысятся из-за более высокой цены импортируемой морем нефти.
C начала июня цена добываемой в США нефти упала со 122 долларов за баррель до менее, чем 87 долларов в то время, как добыча достигла почти 12 миллионов баррелей нефти - 20-процентный скачок в сравнении с уровнем начала 2021 года. В июне нынешнего года США экспортировали рекордные объемы нефти - около 3 с половиной миллионов баррелей в день. Американское федеральное управление энергетической информации прогнозирует рост добычи и экспорта нефти.
Зурабишвили об «Ингури ГЭС»: это наш настоящий мост с Абхазией
Президент Грузии накануне посетила арочную плотину на «Ингури ГЭС», которая включена в маршрут «европейского индустриального наследия».
Саломе Зурабишвили считает, что у «Ингури ГЭС» большое будущее с точки зрения развития туризма. Она сообщила, что расположенную по дороге в высокогорную Сванетию ГЭС только в этом году посетили 20 тысяч туристов.
«Ингурская ГЭС имеет большое значение для нашей страны не только как сооружение и плотина, это фактически наш настоящий мост с Абхазией, потому что она управляется совместно и это, пожалуй, единственная в своем роде общая экономическая деятельность», – сказала президент.
Зурабишвили также отметила, что доля Ингури ГЭС в общей выработке электроэнегии в Грузии составляет до 40%. По ее словам, энергетическая независимость Грузии напрямую связана с этой ГЭС и строительством других гидроэлектростанций, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы должны думать об этом, когда слишком легко и поверхностно говорим о том, что гидроэлектростанции могут нанести вред природе», – подчеркнула президент.
«Ингури ГЭС» с уникальной арочной плотиной занимает пятое место среди арочных плотин в мире и шестое среди плотин в целом.
Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингурской ГЭС составляет два часа, и у посетителей есть возможность увидеть мост плотины, здание дискового щита, туннель, секцию щита водохранилища и другие интересные места.
Премьер Латвии: ВНЖ россиян будет продлеваться лишь в «редких случаях»
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что для россиян временный вид на жительство в стране будет продлеваться лишь в редких случаях. По его словам, такой договоренности достигла правящая коалиция.
Что будет относиться к этим случаям Кариньш не уточнил, добавив лишь, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, как заявил премьер, россиянам надо будет доказать свою «антивоенную позицию».
В свою очередь в МИД Латвии пояснили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки с гражданами Латвии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку большинство из них поддерживают российскую военную агрессию против его страны и несут за нее, по мнению президента, коллективную ответственность. Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия.
Власти Латвии, Литвы и Эстонии в той или иной степени поддержали ограничительные меры против россиян. Так, накануне президент Латвии Эгил Левитс призвал аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам РФ, кто поддерживает войну в Украине.
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