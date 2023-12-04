Дети Кадырова в составе российской делегации участвуют в климатическом саммите в Дубае

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова вошли в список росcийских делегатов на климатическом саммите СОР28, который проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На это обратила внимание «Медуза».
Речь идет о 18-летнем Ахмате и 23-летней Хадижат Кадыровых. Участие ее в саммите также анонсировали чеченские издания и департамент дошкольного образования Грозного, который она возглавляет. У Хадижат планируются двусторонние встречи и выступления с докладами на различных секциях, уточнил департамент.
Дочь главы Чечни уже встретилась с главой Управления окружающей среды Палестины Нисрин Тамими и министром окружающей среды Сирии Хусейном Махлуфом, отмечает издание. С ними она говорила о «важности гуманитарной деятельности», пишет Кавказ.Реалии.
Ахмат Кадыров в списке зарегистрированных участников саммита указан как «председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного и государственного движения». Что это за движение, не уточняется.
С начала 2023 года – параллельно с новостями о тяжелом заболевании Рамзана Кадырова – его дочерей и сыновей стали активнее представлять якобы участвующими в политической жизни Чечни, писал сайт Кавказ.Реалии.
- Дети главы Чечни, как утверждают его приближенные, «удивительно смышленые», «умные», «любознательные» и «воспитываются в лучших традициях чеченского народа». Об этом пишут в своих официальных аккаунтах высокопоставленные республиканские чиновники, не жалея эпитетов и соревнуясь друг с другом в красноречии. Официально у Рамзана Кадырова 14 детей. Выходя из стен школ, многие из них сразу же попадают на высокие должностные посты в республике.
- Должности на госслужбе занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- Хадижат Кадырова вместе с отцом в середине ноября провожала борт МЧС, который отправился в сектор Газа с партией гуманитарной помощи. Она заявила, что к сбору помощи «подключились все районные управления образования нашей республики». Это не первый раз, когда дети Кадырова принимают участие в акциях помощи Палестине: в прошлый раз груз из Грозного в качестве председателя регионального «Движения первых» провожал 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров.