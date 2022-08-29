Правозащитные НКО заявили о беспрецедентном уровне репрессий в России 

Девять российских правозащитных некоммерческих организаций, среди которых «ОВД-Инфо», «Сова», «Голос» и «Агора», направили в европейскую Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) доклад о правах человека в России, в котором заявили о «беспрецедентном уровне» их ущемления после начала войны в Украине и введения уголовной и административной ответственности за так называемую «дискредитацию» действий российской армии.

По подсчетам НКО, с 24 февраля органы власти России заблокировали более 138 тысяч интернет-ресурсов с неугодной для них информацией, а также возбудили 77 уголовных и 3,3 тысячи административных дел против граждан, не поддерживающих войну.

Отмечается также, что за последние шесть лет российские суды рассмотрели более 40 тысяч административных дел по статье о нарушении порядка проведения или организации митингов, а правоохранительные органы задержали на митингах и пикетах свыше 55,5 тысяч человек.

Кроме того, в понедельник российские правозащитники призвали ЕС инициировать резолюцию о создании мандата Спецдокладчика ООН по правам человека в России. Среди организаций, которые подписали соответствующее заявление - «ОВД-Инфо», «Мемориал», «Агора», «Команда против пыток», «Российская ЛГБТ-Сеть», «Русь Сидящая», Сахаровский центр и многие другие.