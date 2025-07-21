Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя письмо Еврокомиссии, в котором от правительства Грузии требуют выполнения восьми рекомендаций, заявил, что возможная приостановка безвизового режима с Евросоюзом «не является для страны экзистенциальным вопросом». Считают ли так пользователи социальных сетей, поинтересовался Серго Брегвадзе.

Согласны ли вы с тем, что вопрос безвизового режима с Евросоюзом не является экзистенциальным?

Ника: «Мы и до этого знали, что «Грузинская мечта» сделает всё для того, чтобы остановить интеграцию в Евросоюз, и соответственно, чтобы ЕС был вынужден остановить безвизовый режим. Были люди, которые поверили перед выборами 2024, что их основная цель, действительно, вхождение в Европейский союз, однако большинство граждан всё же понимали, что их основная цель – исполнить приказ Кремля и максимально отдалиться от Запада. Сегодня мы видим последствия всего этого – Кобахидзе говорит словами кремлевских политиков. На самом деле для многих граждан Грузии безвизовый режим – это вопрос жизни и смерти, ведь для многих это возможность заработка, а также возможность получать жизненно важное медицинское обслуживание».

Элене: «Я думаю, что экзистенциальный вопрос нужно задавать не нам, а Европе, ведь это для них экзистенциальный вопрос – потеря Грузии. Я считаю, что безвизовый режим не должен отменяться никогда, напротив Запад должен усилить контакты с нашей страной, чтобы мы не оказались под влиянием России. Это было бы большим поражением Евросоюза в геополитической игре. Что касается непосредственно вопроса сообщения, большинство из тех, кто постоянно пользовался безвизовым режимом с ЕС, в любом случае будут ездить в Европу с визами или без».

Тенгиз: «Они хотят закрыть нас, оградить от остального мира. Чтобы из Грузии можно было выезжать только в тоталитарные страны, чтобы мы видели только жизнь, где граждане беспрекословно подчиняются властям, чтобы мы не смогли видеть свободных людей, и чтобы сами не продолжали хотеть такой же свободной жизни. Вот почему Кобахидзе сделал это заявление. Может, безвизовый режим и не экзистенциальный вопрос, но это гигантская привилегия, которой за большие труды наградили грузинский народ, а «Грузинская мечта» делает всё, чтобы показать, будто нам не нужна эта привилегия. Это не так, нам нужен безвизовый режим, что бы не говорили Кобахидзе и его команда».

Мака: «По моему мнению, Кобахидзе уже давно свое личное мнение выдает за мнение народа. Это не так, всё что говорят марионетки Иванишвили, они говорят за себя и своего хозяина. 99% граждан Грузии же считают безвизовый режим с Евросоюзом экзистенциальным вопросом. То, что Кобахидзе, Каладзе и Иванишвили до конца своих дней намерены ездить только в Россию, Иран и Китай не значит, что все грузины хотят того же. Так что безвизовый режим с ЕС для нас экзистенциальный вопрос».

Эмзар: «Вообще, заявления Кобахидзе становится всё сложнее комментировать. Этот человек перешел уже все рамки дозволенного. Безвизовый режим – это не его личная заслуга, а народа Грузии, и он не имеет права распоряжаться этой темой как ему захочется. Да, для очень многих граждан Грузии – это экзистенциальный вопрос, как бы Кобахидзе не пытался нас переубедить в этом. Для него и Иванишвили - это не важно, а вот для экономики государства – очень! Огромное число граждан едут на заработки в Европу и возвращаются сюда с накопленным капиталом. Другие выживают в Грузии только благодаря сезонным работам в Европе. Да, это экзистенциальный вопрос для нашей страны».

Като: «Для меня отмена безвизового режима – действительно не экзистенциальный вопрос. Однако, конечно, не стоит спорить, что его отмена станет большим шагом назад для государства. Для меня же, как для матери двух детей, экзистенциальные вопросы – это высокий уровень образования в стране, высокие зарплаты, достойные оклады, чего сегодня в Грузии тоже нет».

Гига: «Это коснется некоторых профессий – отмена безвизового режима. Я знаю, что образование во многих сферах в Грузии получить невозможно, поскольку просто нет соответствующих курсов и специалистов, например каким-нибудь нейрохирургам или физикам-ядерщикам не стать хорошими специалистами без обучения в Европе. А это значит, что им просто необходим безвизовый режим, поскольку придется часто перемещаться между Грузией и странами ЕС. Для таких людей безвизовый режим, естественно, экзистенциальный вопрос, говорить, что это не так – неправильно».

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