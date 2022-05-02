Дмитрий Киселёв в телеэфире дважды «утопил» Великобританию

Гендиректор агентства "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" сказал, что Великобритания настолько мала, что одной российской ракеты "Сармат" достаточно, чтобы утопить остров раз и навсегда.

Кроме того, уничтожить королевство, по словам Киселёва, можно и с помощью морского робота-беспилотника "Посейдон". "Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации", — сообщил Киселёв в телеэфире.

На графике в "Вестях недели" были показаны действия ракет и исчезающая территория Великобритании.

Пророссийские журналисты и блогеры отмечают, что российское государственное телевидение таким образом дважды "утопило" Великобританию.

Ранее со схожими сообщениями в адрес Великобритании выступил телеведущий Владимир Соловьёв. В беседе с главой Роскосмоса о новой ракете "Сармат-2" он сказал, что "один Сармат означает минус одну Великобританию".