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Дмитрий Муратов продаст нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставит медаль премии на аукцион в пользу украинских беженцев. Об этом говорится на сайте возглавляемой им "Новой газеты". Сообщается, что решение принято журналистом совместно с изданием.
Муратов призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев. Он призвал откликнуться аукционные дома, которые готовы выставить его медаль на торги.
Муратов стал лауреатом премии в октябре 2021 года, совместно с филиппинской журналистской Марией Ресса. Журналисты были награждены за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
- В 2014 году нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
Другие новости дня
Под Харьковом погибли старшие офицеры СОБР из Владимира
В ходе войны в Украине, под Харьковом, погибли несколько высокопоставленных офицеров СОБР из Владимира. Это утверждает "Медиазона", проанализировав сообщения в соцсетях и СМИ, а также пообщавшись с источниками.
Во Владимире на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР — троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии - пишет "Медиазона". По всей видимости, сотрудники Росгвардии погибли под Харьковом.
5 марта в украинских телеграм-каналах опубликовали видео разбитой российской колонны, в которой были несколько грузовиков, предположительно автозаков, используемых Росгвардией. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы.
В тот же день двое активистов из Владимира — Кирилл Ишутин и Кирилл Алексеев — были на допросе в отделе полиции. Они рассказывают, что сотрудники полиции обсуждали эти ролики: на кадрах они узнали машины владимирского ОМОНа. По словам Алексеева, "погибли в полном составе — все, кто поехал", и в полиции активно обсуждали это событие, многие сотрудники были в траурном настроении.
Источники "Медиазоны" подтвердили имена погибших старших офицеров владимирского СОБР. Утверждается, что они погибли под Харьковом 3 марта. Минимальная оценка числа погибших, по словам источников издания, около 40 человек.
- Минобороны России и другие силовые ведомства, участвующие в так называемой специальной военной операции в Украине, признают факт потерь, но не называют общего числа убитых и раненых (в последний раз Минобороны в начале марта сообщало о 498 погибших). Украинский Генштаб сообщает, что в Украине погибло уже более 15 тысяч российских военных, однако, как правило, стороны конфликта преувеличивают потери противника. В одной из публикаций на сайте "Комсомольской правды" накануне появилось сообщение, что в Украине погибли более 9 тысяч российских военных, позднее и само издание, и Минобороны заявили, что это дезинформация, попавшая на сайт в результате взлома.
Югоосетинские власти отказываются от сотрудничества с судом в Гааге
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что не будут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС).
Как сообщалось ранее, в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил ордера на арест трех бывших югоосетинских чиновников – экс-главы МВД Михаила Миндзаева, экс-начальника следственного изолятора МВД Гамлета Гучмазова и бывшего Уполномоченного президента по правам человека Давида Санакоева. Они, по информации следствия, причастны к военным преступлениям – незаконному заключению под стражу, жестокому обращению, захвату заложников и последующему незаконному перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин.
В заявлении югоосетинского МИДа говорится, что ведомство на начальном этапе ознакомилось с материалами производимого расследования. В Цхинвали утверждают, что лица, обвиняемые в военных преступлениях против грузинских военнопленных и гражданских лиц, «предпринимали все возможные усилия для сохранения их жизней, обеспечения безопасности на территории Южной Осетии и дальнейшей передачи грузинской стороне».
«В то же время, Международный уголовный суд не предпринял ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей российского миротворческого контингента, располагавшегося на ее территории», – говорится в комментарии.
«Очевидно, что позицию МУС никогда не сможет принять и Российская Федерация, благодаря вмешательству которой Грузия как страна-агрессор была принуждена к миру, а Южная Осетия и ее народ спасены от физического уничтожения», – заявили в югоосетинском ведомстве.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
Президент США Джо Байден: Путин «прижат к стене»
Президент США Джо Байден считает, что российский президент Владимир Путин "прижат спиной к стене" - в связи с отсутствием решительных успехов российской армии в Украине. По мнению Байдена, Путин недооценил единство западного мира и силу сопротивления Украины российской агрессии. Об этом он заявил в Вашингтоне на встрече с представителями бизнеса.
При этом, по мнению Байдена, чем больше Путина "прижимают к стене", тем к более агрессивной тактике он может прибегнуть. Примером такой агрессивной тактики он назвал применение Россией гиперзвукового оружия, тем самым официально подтвердив, что США зафиксировали факт его применения. По словам Байдена, Россия запустила гиперзвуковую ракету, поскольку "это единственный вид оружия, который они могут использовать с уверенностью в результате". Ранее Минобороны России заявляло о двух случаях применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" против объектов в Украине.
Президент США также выразил опасения, что Россия может использовать в Украине химическое оружие. "Когда он начинает говорить о чем-то, что, по его словам, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит, что он сам готовится это сделать. Я не шучу", – сказал Байден. Ранее Минобороны России утверждало, что Украина якобы готовится устроить провокацию с использованием химического оружия. Президент США также подчеркнул, что у Соединённых Штатов нет в Европе ни химического, ни биологического оружия.
Президент США подчеркнул, что Украина эффективно использует полученное от стран Запада оружие, которое, по его словам, "создаёт хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов". США и их союзники поставляют Украине, в частности, средства ПВО и противотанковое оружие.
Байден 23 марта отправится в Европу, где 24 марта примет участие в саммите НАТО, посвящённом российскому вторжению в Украину, а 25 марта посетит Польшу. Соединённые Штаты будут обсуждать с союзниками возможность ужесточения санкций против России и дальнейшие поставки вооружения Украине.
Российское широкомасштабное вторжение в Украину началось 24 февраля. За почти месяц боёв российским войскам удалось оккупировать часть территории страны, однако, по оценке западных разведок, поставленные военные цели пока не были достигнуты. В последние дни продвижение российских войск практически остановилось. Продолжаются бои главным образом в Донбассе, а также ракетные удары по различным объектам в Украине.
Ибрагим Гассеев: Анатолий Бибилов не должен участвовать в выборах
Снятый с предвыборной гонки экс-министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев заявил, что действующий президент Анатолий Бибилов не должен участвовать в выборах. Гассеев накануне присоединился к собранию сторонников экс-президента Эдуарда Кокойты, которому отказали в участии в выборах на более раннем этапе.
«Моя главная цель – это даже не возвращение в предвыборную гонку, а недопущение участия в ней Анатолия Бибилова. Пока он будет оставаться кандидатом в президенты, он просто не даст провести нам честные выборы», – сказал Гассеев.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова.
Часть кандидатов, в том числе Гассеев и Санакоев, попыталась обжаловать свой недопуск на выборы, однако Верховный суд отклонил их иски.
Югоосетинский президент уволил министра обороны Ибрагима Гассеева, заявившего о желании баллотироваться в президенты, 25 февраля текущего года.
Суд признал Навального виновным в мошенничестве
Лефортовский суд Москвы оглашает приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Выездное заседание суда проходит в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
Команда Навального ведёт на ютьюбе прямую трансляцию заседания.
Судья Маргарита Котова в первых же словах заявила, что Навальный совершил мошенничество, таким образом, приговор будет обвинительным.
На оглашение приговора приехали около 100 журналистов. На заседание их не пустили якобы из-за коронавирусных ограничений. Они находятся в двух залах для трансляций.
Ранее гособвинение попросило суд назначить Алексею Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1,2 миллиона рублей. Защита потребовала оправдать Навального.
Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель – выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", – сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре – и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.
Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи. Сам Навальный, выступая в прениях, зачитал даты и точное время этих звонков, и высказал предположение, что судом над ним управляют в администрации.
Оппозиционер вновь высказал мнение, что дело сфабриковано, отметил, что за убийство в среднем в России дают меньшие сроки, чем 13 лет, которые запросили для него, и сказал, что ему "всё равно", каким будет приговор: "Хоть 113 лет просите и давайте. Вы меня не испугаете".
В последнем слове Навальный выступил против войны в Украине, обвинив в её развязывании власти России, а также заявил, что ФБК не прекратит работу, а "станет глобальным".
- Оппозиционер, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное преследование Навального политическим.
В Грузии отменяют обязательное ношение масок на улице
С 28 марта в Грузии отменяют обязательное ношение масок на улице. Об этом сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Он также пояснил, что в стране будут сняты все ковид-ограничения и регуляции, кроме масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.
«Снимается ограничение на количество (посетителей) в объектах общественного питания, а также на спортивных, творческих и иных мероприятиях, в том числе на социальных мероприятиях. Сотрудники, работающие в дистанционном режиме, вернутся на свои рабочие места. Обязанность самоизоляции для тех граждан Грузии, которые возвращаются в страну без ПЦР-теста, отменяется», – заявил Гибрадзе.
По его словам, продолжит действовать программа поощрения вакцинации в стране. Граждане Грузии старше 50 лет, которые делают первую прививку вакциной от коронавируса, получают единоразовую помощь в размере 200 лари (62 доллара). Граждане старше 50 лет, которые делают бустерную дозу, получают от государства денежное вознаграждение в размере 100 лари (31 доллар).
Отметим, что накануне в Грузии выявили 1053 новых случая коронавируса, скончались еще семь пациентов. Число выявленных случаев достигло 1 643 295, выздоровели 1 601 578, скончались 16 678.
В Финляндии и Гибралтаре задержаны 22 яхты россиян
Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. По информации Reuters, в Гибралтаре задержана яхта "Аксиома", которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС.
По сообщению агентства, суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. В конце февраля она покинула остров Антигуа в Карибском море и пересекла Атлантику.
Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины.
Находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперъяхта MY Solaris 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича – "Эклипс" - в настоящее время проходит мимо острова Крит, направляясь в сторону Турции.
Яхты, частные самолёты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, США и другими странами. По информации Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро.
СМИ: Кварацхелия не вернется в Россию после матчей за сборную Грузии
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, вероятно, не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии по футболу. Об этом сообщили российские и грузинские СМИ.
В последнем матче с ЦСКА Кварацхелия вышел на поле с капитанской повязкой. Как пишет издание adjarasport, после матча он попрощался с игроками и руководством клуба.
Сообщалось, что грузинский игрок интересен итальянскому «Наполи». Однако пресс-атташе клуба Гвидо Балдари, по информации Metaratings.ru, заявил: «данная информация не соответствует действительности».
Российские СМИ написали, что на семью Хвичи оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб. Ситуацию прокомментировали даже в Госдуме РФ. Депутат Светлана Журова говорит, что Кварацхелия, возможно, «надо переехать полностью» в Россию. Депутат Виталий Милонов же считает, что «на системном уровне большинство грузин расценивают российский футбол, также, как и свой».
21-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 игры во всех турнирах, забил два мяча. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года. При этом легионеры, играющие в российском чемпионате, по решению Международной федерации футбола (ФИФА) могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года.
В России заблокировали сайт телеканала Euronews
В России заблокирован сайт телеканала Euronews, следует из данных Роскомнадзора(РКН). Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России от 21 марта.
В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что на сайте Euronews публиковалась недостоверная информация "о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях.
В РКН напомнили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.
На экранах телевизоров теперь вместо канала висит сообщение, что вещание Euronews приостановлено потребованию правообладателя.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу из-за закона о фейках против российской армии, который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной.
- По данным проекта Роскомсвобода, который отслеживает обновления реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.
- Сотни журналистов и работников СМИ покинули Россию.
Зеленский: Вопросы безопасности, Крыма и Донбасса решит референдум
Вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум, заявил Владимир Зеленский.
В интервью изданию «Суспiльне» президент Украины подчеркнул, что только «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов», которые возможны на переговорах с Россией.
Владимир Путин, начав 24 февраля вооруженное вторжение на территорию Украины, требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» - независимыми, а также «денацификации» и «демилитаризации».
Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.
Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия при этом не прекращаются.
Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Россия замораживает переговоры о мирном договоре с Японией
Российский МИД заявил, что в ответ на санкции Японии замораживает переговоры о мирном договоре. Это означает, что формально две страны находятся в состоянии войны.
Также Москва приостановила действие безвизовой программы, которая позволяла гражданам Японии посещать южные Курилы, и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Такое решение МИД России мотивировал «очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России». Страна, наряду с другими членами НАТО и Евросоюза, ввела несколько пакетов санкций против России и Беларуси.
- После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Спорным вопросом осталась принадлежность четырех южных Курильских островов.
Аэропорт Шереметьево отправил в режим «простоя» тысячи сотрудников
Столичный аэропорт Шереметьево, являющийся крупнейшим в России, с 16 марта отправил в режим «простоя» около 40% своих сотрудников, сообщают СМИ со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко. Срок, на который объявлен простой из-за «критического снижения пассажиропотока», в приказе не обозначен.
Администрация Шереметьево подтвердила полученную журналистами информацию, однако заявила только о 20% сотрудников, переведенных в режим «простоя». В любом случае, это несколько тысяч человек. Отмечается, что пока они сохраняют за собой рабочие места, им будут выплачивать две трети оклада.
С начала вторжения российских войск на территорию Украины десятки стран прекратили авиасообщение с Россией, а Евросоюз закрыл для российских самолетов свое воздушное пространство. О приостановке полетов по многим направлениям и переводе части сотрудников в режим «простоя» объявили крупнейшие отечественные авиаперевозчики: «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и другие.
В аэропорту Шереметьево пассажиропоток упал в семь раз: сейчас из него выполняется менее пятнадцати международных рейсов в день.
СК России возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, сообщило ведомство.
Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.
Российское ведомство в частности утверждает, что журналист «в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия». А также распространял заведомо ложную информацию о «бомбардировках» и «артиллерийских обстрелах» со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
- Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона», главный редактор интернет-издания «Гордон». Автор многочисленных интервью с представителями политик, культуры и спорта.
- Также 21 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении украинского медика Геннадия Друзенко, призвавшего врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных российских военнослужащих.
- 17 марта 2022 года СК России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала – за призывы к массовому убийству россиян, в том числе детей.
ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста Карякина, поддержавшего войну
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина за «нанесение ущерба репутации шахмат». Об этом сообщает Sports.ru.
Наказание связано с тем, что Карякин публично поддержал российское вооруженное вторжение в Украину и президента России Владимира Путина и продолжил выступать в его поддержку, несмотря на осуждение со стороны ФИДЕ. В телеграм-канале российского гроссмейстера под названием «Шахматный патриотизм» регулярно появляются посты в поддержку войны. В частности, 21 марта опубликовано «обращение к адекватным украинцам», в котором Карякин фактически призывает Украину сдаться, заявляя, что у нее нет шансов на победу.
Дисквалификация Карякина, в частности, не позволит ему сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Ранее Карякин уже играл в матче на первенство мира, но уступил чемпиону Магнусу Карлсену.
ФИДЕ не отстранила российских и белорусских шахматистов от соревнований, но обязала их выступать под нейтральным флагом. Президент ФИДЕ – бывший высокопоставленный российский чиновник Аркадий Дворкович – выступил с осуждением войны и за мир, хотя прямо и не заявил об ответственности России за агрессию. Он также высказался в поддержку украинских шахматистов. Эти слова вызвали резкую реакцию одного из руководителей «Единой России» Андрея Турчака, который обвинил Дворковича в «национал-предательстве». После этого Дворкович ушел с поста президента фонда «Сколково».
Журналисты-расследователи запустили «Трекер санкционных активов»
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), признанный в России нежелательной организацией, 21 марта запустил «Трекер санкционных активов«. Это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.
На первом этапе авторы собрали информацию о 145 активах на общую сумму более 17 млрд долларов. В ходе работы над проектом журналисты-расследователи нашли два десятка объектов собственности, о которых ранее не сообщалось публично. Среди них:
- Вилла с участком в итальянской Тоскане, принадлежащая сыну бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Евгений Шувалов стал ее владельцем в 24 года.
- Дом в Хорватии Майи Болотовой – дочки главы «Транснефти» Николая Токарева. Его стоимость – около 670 тыс. долларов.
- Три виллы на Сардинии, вилла на острое Пафос стоимость 650 тыс. долларов и коммерческая недвижимость в Люксембурге, – все это, согласно трекеру активов, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.
- Особняк в Лондоне за 30,8 млн долларов, которым владеет Сарвар Исмаилов – племянник владельца холдинга USM Алишера Усманова, а также другая недвижимость его родственников.
- Ранее неизвестные активы Романа Абрамовича, например, несколько компаний на Британских Виргинских островах, через которые совершались инвестиции в хедж-фонды. Бывшая жена Абрамовича Ирина вместе с их четырьмя детьми владеет пятью особняками в Европе. Дочь Абрамовича в 25 лет стала владелицей дома на берегу озера Фушль в Австрии.
Авторы «Трекера санкционных активов» планируют продолжить сбор информации и дополнять список.
В Харькове от снаряда погиб 96-летний узник концлагерей Борис Романченко
В Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.
В 1942 году Романченко попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Как сообщает администрация мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.
Югоосетинский Верховный суд отклонил иски Ибрагима Гассеева и Давида Санакоева
Верховный Суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отклонил иски экс-министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева. Суд оставил в силе решение Центризбиркома, отказавшего Гассееву и Санакоеву в регистрации кандидатами в президенты.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Гассеева и Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес», сегодня же суд отказал в удовлетворении исковых требований еще одному кандидату - Аслану Кутарову. Также проходит рассмотрение административных дел по искам Гено Каджаева и Таймураза Тадтаева.
Ранее в югоосетинском Центризбиркоме прошли обыски. В Комитете госбезопасности заявили, что проводят доследственную проверку после заявления члена ЦИК о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов – Ибрагима Гассеева.
Суд в Москве признал экстремистской компанию Meta и запретил Facebook
Тверской суд Москвы в понедельник признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Решение суда подлежит исполнению немедленно.
Как утверждал на заседании представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил". Речь идёт о новых правилах модерации контента Meta, которые позволяют пользователям из Украины язык ненависти в отношении российских военных. Компания подчёркивает, что это исключение, и правила не распространяются на всех россиян, а также на конкретных лиц - допустимы лишь обезличенные высказывания.
Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", – заявила прокурор.
Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" – спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.
Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.
Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позиции Генпрокуратуры.
- Facebook был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. 14 марта на всей территории России был заблокирован доступ к социальной сети Instagram.
- Поводом для иска против Meta и блокировки социальных сетей стало изменение политики модерации контента: Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). Позже в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины.
Экипаж приписываемой Путину суперъяхты оказался сформирован из сотрудников ФСО
Экипаж суперъяхты "Шехерезада", чья стоимость оценивается в 700 миллионов долларов, оказался сформирован из сотрудников российской Федеральной службы охраны. Это может доказывать, что её владельцем является президент России Владимир Путин. Об этом рассказывается в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального.
140-метровая суперъяхта спущена на воду в 2020 году на верфи в Германии, она одна из крупнейших в мире в своём классе. Однако её владелец неизвестен. В середине марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американские чиновники связывают её с президентом России Владимиром Путиным.
Газета рассказала, что яхта дважды, летом 2020 и 2021 года, ходила в Сочи. Там расположена резиденция Путина, где он проводит много времени. О связи яхты с президентом России рассказал один из бывших членов экипажа, писало издание.
Команде Навального удалось ознакомиться со списком членов экипажа яхты. Выяснилось, что все они, кроме капитана, граждане России. Первый помощник, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и ещё несколько членов экипажа оказались действующими сотрудникам ФСО, говорится в расследовании. У многих из них в качестве адреса указана воинская часть ФСО в Сочи.
Только из 23 членов экипажа на первых листах списка почти половина имеют отношение к ФСО. Их комментарии в расследовании не приводятся. Ранее капитан судна Гай Беннет-Пирс заявлял журналистом, что Путин не владелец "Шехерезады", и что президент России на ней не бывал. Он отказался называть владельца.
Грузинский депутат поддержал совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины»
Представители законодательных органов ряда западных стран сегодня подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины». Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
К заявлению присоединился грузинский оппозиционер, экс-глава МИД страны Григол Вашадзе.
«Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации системы ПВО Украины». Искренне благодарен за поддержку Украины в это непростое время», – написал Руслан Стефанчук в соцсети.
Он добавил, что «представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине».
«А именно: поддерживать военную и гражданскую оборону Украины – обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием. Оказать гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам», – подчеркнул спикер.
Российская олимпийская чемпионка будет лишена золота Игр в Лондоне
Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за допинг. Она будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве. Об этом сообщил 21 марта независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.
На дистанции в Лондоне спортсменка установила мировой рекорд, пройдя 20 километров за 1 час 25 минут и 2 секунды. Решение о дисквалификации Лашмановой принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Аннулированы все результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.
Тренер Лашмановой Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно в 2016 году. 26 его воспитанников были в разное время подвержены санкциям за допинг. Спортсменка заявляла, что он несправедливо оклеветан. Сама она уже отбывала наказание с 2014 по 2016 год.
Премьер Грузии назвал антигосударственными акции с требованием его отставки
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, требования о его отставке, озвученные на акциях в поддержку Украины в Тбилиси, являются антигосударственными.
«Печальная реальность в том, что ни в одной стране мира в условиях происходящего в Украине, не проходили акции протеста с требованием отставки правительства. Тем более, что наша ситуация особенная и уникальная – 20 процентов нашей страны оккупированы, стоит российская армия, мы живет с российской армией. В это время, в этой обстановке, когда ситуация непрогнозируема в масштабах всей Европы и региона, абсолютно неприемлемыми и непонятными были проходившие антигосударственные акции», – сказал Гарибашвили.
Отставки премьер-министра в Тбилиси потребовали после решения главы Кабмина не присоединяться к западным санкциям против РФ, напоминает издание СОВА.
В Цхинвали ждут от граждан Грузии информации о биологическом оружии
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обратился к гражданам Грузии. Ведомство предупреждает их «об опасности нахождения биолабораторий США» на территории Грузии и предлагает грузинским гражданам поделиться информацией о деятельности этих лабораторий.
В Цхинвали надеются получить от граждан сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».
В югоосетинском КГБ предлагают гражданам Грузии позвонить им по телефону, воспользоваться мессенджерами или электронной почтой.
«Анонимность и конфиденциальность гарантируется во всех случаях», – сказано в сообщении.
В июне 2020 года сообщалось, что югоосетинские власти заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.
В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
6 марта текущего года Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
Кадыров сообщил о якобы прибывших в Украину добровольцах из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии нового батальона из добровольцев из республики на территорию Украины для участия в военных действиях в составе российской армии. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает портал Кавказ.Реалии.
«Новоприбывших встретил мой дорогой БРАТ Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ от Чечни –ред.)», – написал Кадыров. По его словам, добровольцы выразили «неукротимое желание сражаться бок о бок со своими братьями в интересах нашей Родины».
В первые дни войны об отправке военных из Чечни однозначного сообщения от властей не было. Позже Кадыров начал серию ежедневных публикаций с чеченскими силовиками, а также частыми призывами к эскалации конфликта. Чиновник выступал с угрозами в адрес защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что 4 марта из Беларуси прибыл отряд из Чечни численностью 1200 человек. В его состав вошли военные батальона «Север», «Юг» и ОМОН «Ахмат-Грозный». Руководил этой группой Даниил Мартынов, помощник главы республики по силовому блоку.
Украинские спецслужбы заявили о гибели сотен военных из Чечни, участвовавших во вторжении российской армии в страну. Также вооруженные силы Украины опровергли заявления Кадырова о взятии города Рубежное в Луганской области.
О численности отправленных в Украину добровольцах никакой информации на данный момент нет. Также неизвестно, каким уровнем военной подготовки обладают добровольцы и каким образом их набирали в отряды.
Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль использует образ «бесстрашных кадыровцев» как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.
Воюющие на стороне украинской армии чеченские добровольцы из числа сторонников непризнанной Ичкерии указывают, что в условиях, когда Россия применяет авиацию, артиллерию и даже морской флот, кадыровцы не могут быть определяющей силой в конфликте.
- Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Рамзан Кадыров регулярно публикует видеозаписи с военнослужащими из республики, угрозы как в адрес украинских вооруженных сил и защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев, а также призывы к эскалации конфликта. Защищающие Украину военные и добровольцы воспринимают Кадырова и кадыровцев как символ агрессии со стороны России.
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