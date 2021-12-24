Дочь Кадырова наградили медалью «За защиту прав человека»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 60-летним юбилеем.

Зурабишвили в поздравлении указывает, что Кавказ должен стать центром коммуникаций между Востоком и Западом.

«Неоспоримый факт, что наш регион столкнулся с множеством проблем и препятствий в использовании своего геополитического потенциала. Грузию и Азербайджан объединяют века дружбы, добрососедства, взаимного уважения и общих интересов. Поэтому я твердо верю, что вместе мы превратим наши общие региональные проблемы в региональные возможности. Уверен, что совместными усилиями мы укрепим мир и стабильность в регионе. Это окажет благотворные результаты не только для региона, но и для всего мира. Настало время полностью реализовать экономический потенциал Кавказа и превратить регион в центр коммуникаций между Востоком и Западом», – говорится в поздравлении Зурабишвили.

Она также поблагодарила Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Ваша решимость углублять отношения между нашими странами останется примером дружбы и взаимного уважения для будущих поколений. Я подтверждаю свою поддержку укреплению стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном. Уверена, что мы будем углублять наше сотрудничество, ставить новые цели и получать выгоду от их результатов», – говорится в послании.

Ираклий Гарибашвили в поздравлении указывает на заслуги и роль Алиева «в строительстве Азербайджана как успешного государства».

«Хотел бы особо подчеркнуть, что мы высоко ценим Ваши личные усилия, направленные на укрепление и развитие грузино-азербайджанских отношений.

Для Грузии очень ценна традиционная дружба между грузинским и азербайджанским народами. Это - важный фактор для развития добрососедства и тесных партнерских отношений между нашими странами», – отмечает Гарибашвили.

Грузинский премьер уверен, что существующее между двумя странами стратегическое партнерство «всегда будет прочной гарантией стабильности, прогресса и процветания в регионе».

«Рад, что высокий уровень нашего сотрудничества, особенно за последний период, заложил прочную основу для нашей успешной совместной работы в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что отношения братства, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном развиваются, углубляются, и Ваш личный вклад в это дело велик.

Еще раз выражаю Вам признательность за столь образцовое братство. Уверен, что наши связи придадут новый и более мощный импульс укреплению грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества, в конечном итоге принесут нашим странам процветание, стабильность. Наши страны и впредь продолжат успешное сотрудничество, основанное на многовековом добрососедстве и дружбе грузинского и азербайджанского народов», – говорится в послании.

Сегодня же Ильхаму Алиеву позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил азербайджанского лидера с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.