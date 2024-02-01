Дочь Кадырова получила должность в администрации главы Чечни

Дочь Рамзана Кадырова, 23-летняя Хадижат (Карина) назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Об этом сообщил сам глава Чечни в своем телеграм-канале, отчитываясь о встрече с руководителем своей администрации Галасом Таймасхановым, который предложил это назначение.

По словам Кадырова, он «одобрил внесенное предложение». Хадижат будет отвечать за взаимодействие с социальным блоком, написал он. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.

В октябре Кадыров присвоил Хадижат почетное звание «заслуженный работник социальной сферы». В том же месяце её муж Адам Алханов, сын бывшего министра внутренних дел Чечни, возглавил министерство здравоохранения Чечни. В 2021 году Хадижат Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», а в 2022 году получила высшую государственную награду региона – орден имени Ахмата Кадырова.

Она внесена в санкционные списки США, Евросоюза и Японии.

Хадижат Кадырова вторая по старшинству дочь главы Чечни. По данным из открытых источников, 17 января ей исполнилось 24 года.