Дочь Кадырова получила должность в администрации главы Чечни

Дочь Рамзана Кадырова, 23-летняя Хадижат (Карина) назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. Об этом сообщил сам глава Чечни в своем телеграм-канале, отчитываясь о встрече с руководителем своей администрации Галасом Таймасхановым, который предложил это назначение.
По словам Кадырова, он «одобрил внесенное предложение». Хадижат будет отвечать за взаимодействие с социальным блоком, написал он. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
В октябре Кадыров присвоил Хадижат почетное звание «заслуженный работник социальной сферы». В том же месяце её муж Адам Алханов, сын бывшего министра внутренних дел Чечни, возглавил министерство здравоохранения Чечни. В 2021 году Хадижат Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», а в 2022 году получила высшую государственную награду региона – орден имени Ахмата Кадырова.
Она внесена в санкционные списки США, Евросоюза и Японии.
Хадижат Кадырова вторая по старшинству дочь главы Чечни. По данным из открытых источников, 17 января ей исполнилось 24 года.
- Официально у Рамзана Кадырова 14 детей. Выходя из стен школ, многие из них сразу же попадают на высокие должностные посты в республике и получают государственные награды.
- Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова в октябре 2023 года заняла пост вице-премьера Чечни по социальным вопросам.
- Старший сын Рамзана Кадырова — Ахмат — в ноябре стал первым заместителем главы республиканского министерства физкультуры, спорта и молодежной политики.
- Еще один сын Кадырова — Адам — получил звание Героя Чечни после того, как избил Никиту Журавеля в СИЗО, арестованного по обвинению в оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана.
- В феврале 2022 года третья дочь главы Чечни – Хутмат – стала заместителем руководителя его секретариата. Она окончила среднюю школу в 2019 году. Информации о наличии у нее высшего образования, необходимого для занятия должности на госслужбе, в открытых источниках не имеется.
- Должности на госслужбе в Чечне занимают дети Кадырова, его сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства.