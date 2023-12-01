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Дочь Соловьёва выступила против признания ЛГБТ экстремистами

Владимир Соловьёв
Владимир Соловьёв

Дочь телеведущего Владимира Соловьёва Екатерина выступила против признания экстремистским «международного движения ЛГБТ».

После соответствующего решения Верховного суда России она написала несколько постов в соцсетях.

«Несуществующие безобидные организации признаём экстремистскими, а ХАМАСу устраиваем приёмы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас всё еще просто штрафы», – сказано в одном из них.

В другом посте Екатерина Соловьёва коротко прокомментировала решение Верховного суда: «Мгла, товарищи. Продолжаем светить».

Издание The Insider отмечает, что дочь телеведущего, который известен активной поддержкой действий российской власти и Владимира Путина, выступает также против войны с Украиной, призывает помогать россиянам, которые хотят избежать мобилизации, и ставит феминистские спектакли. При этом она живёт в Москве.

Вместе с тем The Insider приводит и реакцию на решение Верховного суда журналиста Russia Today Антона Красовского, несколько лет назад совершившего каминг-аут. По его словам, он «видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи», и что «нет ничего стыднее, чем брать деньги за своё унижение». Сам же Красовский считает, что решение признать ЛГБТ экстремистским движением его не унижает.

«Я не унижаюсь. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться», – написал журналист, перепостив, кроме того, публикацию националиста Егора Холмогорова о том, что «ЛГБТ представляют реальную общественную опасность».

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