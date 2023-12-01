Дочь Соловьёва выступила против признания ЛГБТ экстремистами

Дочь телеведущего Владимира Соловьёва Екатерина выступила против признания экстремистским «международного движения ЛГБТ».

После соответствующего решения Верховного суда России она написала несколько постов в соцсетях.

«Несуществующие безобидные организации признаём экстремистскими, а ХАМАСу устраиваем приёмы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас всё еще просто штрафы», – сказано в одном из них.

В другом посте Екатерина Соловьёва коротко прокомментировала решение Верховного суда: «Мгла, товарищи. Продолжаем светить».

Издание The Insider отмечает, что дочь телеведущего, который известен активной поддержкой действий российской власти и Владимира Путина, выступает также против войны с Украиной, призывает помогать россиянам, которые хотят избежать мобилизации, и ставит феминистские спектакли. При этом она живёт в Москве.

Вместе с тем The Insider приводит и реакцию на решение Верховного суда журналиста Russia Today Антона Красовского, несколько лет назад совершившего каминг-аут. По его словам, он «видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи», и что «нет ничего стыднее, чем брать деньги за своё унижение». Сам же Красовский считает, что решение признать ЛГБТ экстремистским движением его не унижает.

«Я не унижаюсь. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться», – написал журналист, перепостив, кроме того, публикацию националиста Егора Холмогорова о том, что «ЛГБТ представляют реальную общественную опасность».