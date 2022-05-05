Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова за год увеличился в 50 раз

Во Франции арестовали виллу Copab, которая, согласно расследованию проекта "Схемы" (Радио Свобода), принадлежит семье основателя российского "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Об этом сообщает издание The Insider. Вилла была арестована в связи с санкциями Евросоюза.

Фридман – основатель консорциума «Альфа-Групп», которому принадлежат заводы по розливу минеральной воды «Боржоми». Заводы были недавно остановлены из-за проблем, возникших после введения санкций.

Как выяснили расследователи, элитная недвижимость в Сен-Тропе площадью 580 кв. метров записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери российского олигарха Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. Документы, подтверждающие это, есть в распоряжении "Схем".

В Copab десять спальных комнат, на территории владения есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета. Элитная недвижимость имеет свой собственный сайт и сдается в аренду за €180-440 тысяч в месяц.

Михаил Фридман стал одним из первых россиян, попавших под санкции Евросоюза после начала войны в Украине, тогда же санкции были введены и в отношении других владельцев консорциума "Альфа-Групп" – Петра Авена, а также друзей президента России Владимира Путина Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. В обосновании к введенным ограничениям указано, что Фридман состоит в тесной связи с администрацией президента и содействовал оккупации Крыма в 2014 году.



Позже в интервью Bloomberg Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал, что ему заблокировали банковскую карту, а расходы могут ограничить суммой примерно в $3300 в месяц. По словам бизнесмена, он теперь даже не может оплатить уборку своего лондонского особняка. "Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", – отметил миллиардер.