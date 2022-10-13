Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 млн

Дом в Швейцарии, которым, предположительно, пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Об этом пишет расследовательский центр "Досье", чей журналист связался с риелтором, ведущим этот объект. Кабаева – топ-менеджер "Национальной медиа группы", многие расследования называют её матерью детей президента России Владимира Путина, против неё введены международные санкции за тесные отношения с президентом.

Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминала в своём материале о Кабаевой в Швейцарии газета The Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист "Досье" обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка.

Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Эта земля – часть владений под названием "Вилла Hauterive". Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Вторая, в которой и останавливалась Кабаева, по документам принадлежит финансисту Пьер Алену Фолье и его супруге Ван Линь.

Корреспондент "Досье" попытался приобрести дом, представившись помощником банкира, который подыскивает жильё на берегу Женевского озера. Риелтор рассказывал о недвижимости до тех пор, пока не получил вопрос, не этот ли дом упоминается в связи с Кабаевой. Вопрос остался без ответа, а вскоре риелтор сообщил, что объект снят с продажи. Вскоре после официального журналистского запроса объявление о продаже было удалено.