Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продолжался около часа .

Согласно версии Кремля, Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий в Украине. В ответ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорному процессу, но подчеркнул, что Москва не отступится от поставленных целей «СВО».

Конкретные даты третьего раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле не обсуждались, речь о возможности личной встречи Трампа и Путина также не шла. По словам помощника президента России по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, «идея [личной встречи] висит в воздухе. И в случае необходимости будет достигнута договоренность».

В ходе переговоров обсуждалась также ситуация вокруг Ирана, Сирии и Ближнего Востока в целом. Как сказал Ушаков, «разговор был откровенным, деловым и конкретным».

Сообщается, что Путин пожелал Трампу успехов и поздравил с Днем Независимости США, который отмечается 4 июля. При этом Путин выразил мнение, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

Путин предложил России и США обмениваться фильмами, «продвигающими традиционные ценности обеих стран». Как сказал Ушаков, Трампу понравилась эта идея.

По словам Ушакова, кто первый завершил разговор «сказать невозможно», «последними положили трубки переводчики».

Представители американской администрации состоявшиеся переговоры пока не комментировали.

Это был уже шестой телефонный разговор Трампа и Путина. Предыдущий состоялся 14 июня, он тоже длился приблизительно один час. Первые две беседы президентов продолжались около двух часов.