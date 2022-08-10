Дональд Трамп в суде отказался отвечать на вопросы

Бывший президент США Дональд Трамп в среду прибыл в суд в Нью-Йорке, чтобы дать показания в свою защиту. Компании, связанные с Трампом, прокуратура Нью-Йорка подозревает в финансовых махинациях. По мнению следствия, компании Трампа значительно завышали стоимость своих активов - отелей, гольф-клубов и другой недвижимости - чтобы получать крупные кредиты, но занижали прибыль, чтобы уйти от налогов.

Трамп принес в суде клятву говорить только правду, но отказался отвечать на большинство вопросов, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя и ближайших родственников.

Трамп заявил, что дело против него политически мотивировано. Он упомянул, что принадлежит к Республиканской партии, а прокурор Летиция Джеймс, которая ведет дело - к Демократической. Расследование финансовых манипуляций своих компаний он назвал охотой на ведьм, которую поддерживают СМИ, производящие фейки.

В понедельник ФБР произвело обыск в усадьбе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяв множество документов - в том числе те, что являются государственной собственностью и которые давно просил вернуть Национальный архив США. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать документацию. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились государственные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние.

Против Дональда Трампа в данный момент ведется несколько расследований по разным поводам. Помимо финансовых махинаций и незаконного владения документами государственной важности, его подозревают в попытках повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать, и в подстрекательстве к массовым беспорядкам в январе 2021 года, когда недовольные результатами выборов сторонники Трампа штурмовали вашингтонский Капитолий.