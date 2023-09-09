DPA: Генсек ООН и глава МИД РФ «секретно» обсудили смягчение санкций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в зерновую сделку и возобновление Черноморской инициативы. Об этом сообщило в пятницу, 8 сентября, агентство DPA, подтвердив информацию издания Bild. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов. На это обратила внимание «Немецкая волна».

Глава ООН предлагает, в частности, отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка), который, как и другие российские финансовые учреждения, был отключен от системы SWIFT.



Идея Гутерриша состоит в основании этим банком дочерней компании и подключении ее к SWIFT. Она будет предоставлять технические услуги для платежных операций. Самостоятельных же банковских функций эта компания иметь не будет.

Представитель Еврокомиссии подтвердил в разговоре с Bild, что Евросоюз допустил возможность поиска «конструктивного решения». Оно должно позволить осуществлять платежи за торговлю аграрными продуктами через SWIFT, не нарушая санкции ЕС.

В качестве второго пункта, ООН, по данным Bild, предлагает застраховать российские суда от украинских атак в Азовском и Черном морях. «Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продуктов питания и удобрений может начать работу в течение 4-6 недель», – цитирует издание предполагаемое письмо Гутерриша.

Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств.

Четвертым пунктом предлагается разрешить российским судам, перевозящим продукты питания и удобрения, заходить в порты Германии и других государств.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на публикации СМИ о том, что ООН ведет переговоры с российскими властями о восстановлении Черноморской зерновой инициативы в обмен на санкционные уступки РФ.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, украинская позиция относительно ослабления санкций против РФ остается неизменной:

«Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению взятых ею на себя обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и не поощрять к новой агрессии, предлагая уступки», – подчеркнул Николенко.