Дума может попросить консультаций с МИД по вопросу о «ДНР» и «ЛНР»

На рассмотрение Госдумы во вторник вынесут сразу два проекта постановления по вопросу признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщают информационные агентства. Первый проект подготовили депутаты от КПРФ, второй – от "Единой России".

Решение вынести на рассмотрение Думы сразу два проекта принял Комитет по делам СНГ. Его ещё должен одобрить в понедельник совет Думы.

Депутаты от КПРФ предложили обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Второй проект постановления, авторами которого стали два депутата от "Единой России", появился в базе данных Госдумы только сегодня. В нём предлагается отправить предложенный КПРФ проект на консультации в МИД России.

Поддерживаемые Россией сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" провозгласили независимость в 2014 году. Россия официально признаёт контролируемые сепаратистами районы территорией Украины. Официальная позиция Москвы заключается в том, что необходимо выполнить Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе – они предусматривают возвращение районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины, но с рядом условий. Признание Россией независимости сепаратистских "республик" противоречило бы Минским соглашениям.

Обсуждения в Думе проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада опасаются, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в эту страну, что в Москве отрицают.