В результате обстрела города Чугуева в Харьковской области погибли люди

В Тбилиси задержали бывшего высокопоставленного чиновника Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили. Не исключено, что это следствие недавно вскрывшегося факта возможной незаконной прослушки в оппозиционной телекомпании «Мтавари».

Гогашвили арестовали в результате полицейской спецоперации – вооруженные спецназовцы ворвались к нему в дом, уложили на пол, а затем увезли в неизвестном направлении. В ночь с пятницы на субботу в сеть выложили видеозапись этого процесса, который снимала жена Гогашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

15 июля Сосо Гогашвили опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что «Грузинская мечта» приписала ему много «грязных и дурно пахнущих дел» и больше он этого не позволит.

«Сначала я публично, с телеэкранов, расскажу правду. На местных выборах в октябре 2021 года было дополнительно выявлено и найдено очень много доказательства того, как фальсифицируют выборы и отнимают у вас голоса. Большая часть из этого мне, конечно, была известна и раньше. В этих конкретных выборах я непосредственно столкнулся с грязной системой (из которой ушел) с другой стороны. После долгих раздумий я решил рискнуть и покончить с этим раз и навсегда. Я подготовился психологически и физически, чтобы отвечать перед законом за все то беззаконие, участником которого я был до сих пор. Я провел целый ряд встреч, внутри страны и за рубежом: с дипкорпусом, с международными миссиями, с НПО, со СМИ и так далее. Не скрою, что люди, которые меня слушали и смотрели на представленные мной доказательства, были шокированы увиденным», - пишет Гогашвили.

Аресту Гогашвили предшествовал скандал - два дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.

Иосиф Гогашвили в 2018 году подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности после того, как во время спецоперации СГБ в Панкисском ущелье погиб 19-летний местный житель Темирлан Мачаликашвили. Молодой человек был застрелен в 2017 году в собственной спальне – он якобы пытался бросить гранату в спецназовца. Гогашвили пришлось уйти со своего поста под давлением общественности и оппозиции. Прокуратура в 2020 году закрыла дело о возможном превышении служебных полномочий во время спецоперации в Панкисском ущелье.