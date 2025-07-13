Два грузинских футболиста сменили клубную прописку

Два футболиста национальной сборной Грузии по футболу сменили клубную прописку: полузащитник Георгий Цитаишвили продолжит карьеру во Франции, а защитник Лука Лочошвили – в Германии.

Французский клуб Лиги 1 «Мец» официально представил Георгия Цитаишвили. 23-летний вингер перешёл во французскую команду на правах аренды из киевского «Динамо», с которым у него действует контракт до июня 2026 года.

Минувший сезон Цитаишвили провёл в аренде в испанской «Гранаде», где сыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Футболист отметил, что перед принятием решения о трансфере пообщался с бывшим игроком «Меца» Георгием Микаутадзе, который оставил о клубе самые тёплые воспоминания.

«Я приехал сюда не просто сменить команду, а бороться за победы», – заявил Цитаишвили.

В Лиге 1 уже играют Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Георгий (Жорж) Микаутадзе («Лион») и Зурико Давиташвили («Сент-Этьен»).

Центральный защитник сборной Грузии Лука Лочошвили стал игроком немецкого «Нюрнберга», выступающего во Второй Бундеслиге. 26-летний футболист перешёл в команду из итальянского «Кремонезе», за которую играл с 2022 года. Последнюю часть сезона он провёл в аренде в «Салернитане».