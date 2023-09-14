Боец Джефф Монсон избран депутатом курултая Башкортостана

Переехавший в Россию из США боец смешанных единоборств Джефф Монсон избран депутатом парламента Республики Башкортостан – курултая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный список избранных депутатов.

Монсон занимал в списке «Единой России» в Башкортостане пятое место. По итогам голосования 10 сентября партия получила 87 из 110 мест в курултае (из них 41 по спискам). Монсон подтвердил ТАСС, что избран депутатом, и не сказал, что откажется от мандата.

Гражданство России Монсон, который называл себя анархо-коммунистом и критиковал политику США и капитализм, получил в 2018 году. Ещё в 2014 он поддержал пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Осенью 2018 его избрали депутатом в подмосковном Красногорске, причём на этом посту он по ряду прежде всего социальных вопросов критиковал российские власти и президента Владимира Путина. Вторжение в Украину в феврале 2022 года Монсон поддержал.

По новой редакции Конституции России, Монсон, как обладатель иностранного гражданства, не мог бы баллотироваться в депутаты. Однако в мае 2023 года он заявил, что отказался от гражданства США и сдал свой паспорт в американское консульство в Стамбуле. Тогда же он стал кандидатом в депутаты курултая.

Документальный фильм проекта «Признаки жизни» о Джеффе Монсоне (2018)

Монсон уже некоторое время ведёт деятельность в Башкортостане, в частности в 2021 году он открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга. Монсон заявлял о намерении провести в августе последний бой карьеры в «родной Уфе»; каких-либо сообщений о том, что бой состоялся, нет.