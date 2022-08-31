Джо Байден: Горбачев рисковал карьерой ради лучшего будущего

О смерти Михаила Горбачёва высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" — "человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - говорится в заявлении Байдена.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию. "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытости советского общества остается примером для всех нас", - написал британский премьер-министр.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен назвала Горбачёва достойным и уважаемым лидером, который сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. "Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", - добавила фон дер Ляйен.

Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии. "Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.

"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг неё, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.

Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.

Горбачев сыграл решающую роль в превращении крайне авторитарной и репрессивной системы в более просвещенный режим, в котором набирали силу тенденции к плюрализму и демократизации, пишет The Times. Он освобождал заключенных и реабилитировал диссидентов, ввел свободу слова, собраний и религии и дал расти гражданскому обществу.

Тем не менее в России многие винят его в разрушении СССР и последовавших за этим экономических невзгодах и крушении былого величия страны.

"Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остаётся сложной и противоречивой исторической фигурой... По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.