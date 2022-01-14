Теннисисту Новаку Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу непривитому от ковида сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, передает австралийский телеканал ABC. Ранее суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена.

Хоук заявил, что обосновал повторную отмену визы заботой о здоровье и на том основании, что это отвечает общественным интересам.

Джокович – первая ракетка мира и живая легенда тенниса. Но он отказался сделать прививку от COVID-19, и по этой причине вместо того, чтобы готовиться к старту Открытого чемпионата Австралии по теннису, по прилете в страну провел 5 суток в изоляции под угрозой депортации. Все детали скандала рассказывает Настоящее Время:

Юридическая команда теннисиста, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в стране и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

Новак Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы теннисиста. Ранее ему предоставили медотвод от вакцинации, основанием для которого стало то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала пограничная служба Австралии. Джоковича отправили в иммиграционный изолятор.

10 января стало известно, что суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича, он был отпущен на свободу и приступил к тренировкам.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, на трибунах будут присутствовать зрители. Австралийские власти до начала турнира неоднократно заявляли, что без прививки от коронавируса не допустят на мероприятие ни болельщиков, ни теннисистов.