Джонсон выступил за то, чтобы «Евровидение-2023» прошло в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина получила возможность провести в будущем году конкурс «Евровидение».

Об этом он заявил по возвращении из Киева, который он посетил накануне - во второй раз с начала российского вторжения в Украину.

Накануне организатор «Евровидения» - Европейский вещательный союз - заявил, что, вопреки правилам, по которым конкурс должна проводить страна-победитель предыдущего года, в будущем году из-за военных действий и связанных с ними угроз «Евровидение» не сможет пройти в Украине. При этом победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra - за счет единодушного голосования телезрителей почти во всех странах Европы.

По словам Джонсона, украинцы победили на конкурсе «честно и справедливо» и должны получить возможность провести его в 2023 году. Британский премьер отметил, что до следующего конкурса еще почти год, и он надеется, что к тому моменту «все будет хорошо», и Украина получит возможность его провести. По его словам, страна этого заслуживает. Конкурс, по мнению Джонсона, может пройти в Киеве или другом «безопасном городе».

При этом организаторы предложили провести «Евровидение-2023» именно Британии, чей представитель занял в этом году второе место. Джонсон сказал, что был бы рад проведению конкурса в Великобритании, но Украина заслуживает этого больше.

Организаторы накануне заявили, что совместно с украинскими партнерами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности, и пришли к выводу, что это невозможно. В министерстве культуры Украины, однако, заявили, что оспорят это решение.

Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах - после побед своих представителей. После победы Kalush Orchestra президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в будущем конкурс пройдет в Мариуполе, который в момент проведения «Евровидения-2022» был осажден российской армией. Сейчас этот город, чрезвычайно сильно пострадавший в ходе боев, под контролем России и сепаратистов «ДНР».

Российские войска в апреле отступили от Киева, и украинская столица сейчас вне зоны действия артиллерии. Однако иногда по ней все же наносятся ракетные удары.