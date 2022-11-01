Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства

Экологического активиста Аршака Макичяна, выступавшего против войны в Украине, лишили российского гражданство по решению суда. Об этом Макичян сообщил в своём фейсбуке. Также гражданства лишились трое членов его семьи: отец и два брата. Гражданств других стран у них нет. Аршак Макичян жил в России с момента, когда ему исполнился год.

Семья Макичян переехала в Россию из Армении вскоре после распада СССР и получила гражданство России. Сейчас суд постановил, что российские паспорта были выданы семье с нарушениями, и что в деле Макичянов не хватает части документов, которые при оформлении потеряло само МВД.

Макичян уверен, что решение суда связано с его гражданской позицией. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей.

Адвокат Макичяна Ольга Подоплелова так же считает решение суда политически мотивированным. Она назвала поводы для аннулирования российского гражданства "высосанными из пальца, чтобы наказать Аршака за его активизм".

Вскоре после начала войны в Украине Аршак Макичян с женой уехали из России. Макичян планировал вернуться, но после решения российского суда его статус гражданина сменится на статус апатрида - лица без гражданства, что затрудняет любые перемещения.

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