Экоактивисты в Перу взяли в заложники как минимум 70 туристов

В Перу представители коренного населения захватили в заложники не менее 70 туристов - как перуанцев, так и иностранцев. Они стараются привлечь внимание правительства и общественности к разливам нефти на реке Кунинико. Ранее из-за загрязнения реки нефтью погибли женщина и двое детей.

Помимо перуанцев, среди туристов - граждане Великобритании, США, Испании, Франции и Швейцарии. Они отправились в круиз по перуанским рекам, однако местные жители перекрыли водное сообщение. Люди остаются на прогулочных катерах; своим близким они рассказали по телефону, что с ними обращаются хорошо.

Протестующие - жители района Ураринас в провинции Лорето. Они требуют, чтобы власти пресекли загрязнение местных рек нефтью. Последний разлив топлива здесь случился 16 сентября, когда в реку Кунинико попало около 2500 тонн сырой нефти из поврежденного нефтепровода Norperuano. Нефтепровод был построен более 40 лет назад; статистика только с 1996 по 2016 годы зафиксировала 37 утечек из него.

Лидер местной общины Уотсон Трухильо Акоста заявил в интервью радиостанции RPP Noticias, что был вынужден пойти на такой радикальный шаг, чтобы достучаться до властей. Он также сказал, что община уже 46 раз обращалась к государству за решением проблемы разливов нефти, но никаких ответных действий не было предпринято. Протестующие намерены держать водное сообщение закрытым около недели.

В числе туристов, оказавшихся в заложниках на круизных катерах, есть пожилые люди, люди с инвалидностью, как минимум одна беременная женщина и грудной ребенок. Одна из туристок, Ангела Рамирес, написала в фейсбуке: «Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят. Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными.»

Дипломатические ведомства стран, гражданами которых являются туристы, потребовали от перуанских властей принять меры для разрешения конфликта.